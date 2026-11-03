Тактика спасения в действии

Специалисты центра продемонстрировали для Анны Цивилевой развертывание пункта подвижной медицинской группы. Фонд «Защитники Отечества»

Вопросы подготовки военных медиков и инструкторов, способных оказывать помощь в условиях современного боя, сегодня становятся первостепенными для обеспечения национальной безопасности. Именно от качества выучки специалистов напрямую зависит сохранение жизней военнослужащих. На днях статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетила Центр тактической медицины Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. В стенах главного военного вуза страны она лично проверила уровень практической подготовки инструкторов и ознакомилась с новыми стандартами обучения, которые в ближайшее время будут внедрены в войска.

ТЕОРИЯ ИДЕТ В НОГУ С ПРАКТИКОЙ

В современной практике Центр тактической медицины Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова является ключевым учебно-методическим звеном Вооруженных сил РФ. Здесь готовят инструкторов, способных передавать навыки расширенной первой помощи в войсках. Это создает эффект масштабирования: один выпускник центра обучает десятки и сотни бойцов на местах. При этом обучение строится на концепции «золотого часа» и критически важных «платиновых 10 минут» после ранения, а также сфокусировано на само- и взаимопомощи непосредственно в зоне огневого контакта, до прибытия профессиональных медиков. Практические навыки курсанты отрабатывают на современных симуляционных манекенах, имитирующих боевые травмы. Затем полученные знания применяются на полигонах и полосах препятствий в условиях, приближенных к реальным.

Центр также служит площадкой для тестирования и внедрения современных средств спасения перед их массовым использованием в армии. Специалисты учреждения разрабатывают учебные пособия и памятки, которые становятся стандартом для всей армии.

Анну Цивилеву пригласили на полигон, где проходит отработка навыков оказания первой помощи раненым на манекенах отечественного производства. Фонд «Защитники Отечества»

Во время визита Анна Цивилева ознакомилась с учебным процессом военных медиков. Ее пригласили на полигон, где проходит отработка навыков оказания первой помощи раненым на манекенах отечественного производства. Тренажеры оснащены датчиками и программным обеспечением, которые фиксируют правильность выполнения манипуляций. Инструкторы могут отслеживать глубину и частоту компрессий при сердечно-легочной реанимации, правильность наложения жгутов и турникетов, а также точность установки шин при переломах. На манекенах курсанты также учатся правильно перемещать раненого, перекладывать его в укрытие и грузить на носилки, не усугубляя травмы. При этом использование тренажеров позволяет довести действия до автоматизма. Еще один из самых сложных и ответственных навыков в тактической медицине, который показали Анне Цивилевой, - работа с декомпрессионной иглой.

На специальных секциях манекенов отечественного производства, имитирующих грудную клетку, инструкторы отрабатывают технику введения иглы. Военнослужащие должны точно определить анатомические ориентиры и под правильным углом ввести иглу-катетер, чтобы выпустить избыток воздуха. Отечественные симуляторы позволяют визуально или технически подтвердить успешность процедуры - попадание иглы в плевральную полость.

Также специалисты центра продемонстрировали для заместителя министра развертывание пункта подвижной медицинской группы и организацию эвакуации в условиях, приближенных к боевым в зоне СВО.

- Качество и механизмы подготовки постоянно совершенствуются с учетом особенностей ведения боевых действий и совершенствования технологий, - отметила замглавы военного ведомства.

Большой интерес среди прочего у Анны Цивилевой вызвали новые аптечки для бойцов. Так, доработанная специалистами академии индивидуальная аптечка из 25 элементов уже используется в зоне спецоперации. А групповая аптечка, разработанная специалистами ВМА с учетом опыта СВО, включает такие важнейшие элементы, как окклюзионные пластыри без клапана для герметизации грудной клетки при пневмотораксе и современные противоожоговые средства.

- Для нас важно, что аптечка постоянно совершенствуется, и у нас на сегодняшний день 100 процентов военнослужащих обеспечены индивидуальными аптечками, - сказала Цивилева.

КАЖДОГО ПАЦИЕНТА - НА УЧЕТ

Проверила заместитель министра обороны РФ и готовность цифровой инфраструктуры к запуску Единой военно-медицинской информационной системы. Работу по новому сервису вели на базе Военно-медицинской академии, где есть необходимый центр компетенций, а специалисты вуза обладают знаниями и навыками как в области военной медицины, так и в сфере цифровых сервисов. А техническая поддержка сотрудников Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны позволила подготовить сервис в сжатые сроки. Система позволяет отследить лечение пациента от поступления в медицинскую организацию или подразделение до выписки, вести учет назначаемых лекарств, а также сократить время проведения военно-врачебной комиссии. С 1 декабря текущего года ее начнут внедрять в госпиталях, дислоцированных в Курске, Брянске, Рязани и Махачкале. По словам Анны Цивилевой, создание современной, технологичной системы ведется в рамках реализации задач министра обороны РФ Андрея Белоусова, поставленных на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

- Внедрение системы, кроме минимизации документооборота, снизит количество перемещений военнослужащего, проходящего военно-врачебную комиссию, - сказала Анна Цивилева.

Созданную военно-медицинскую информационную систему планируется интегрировать с уже существующими системами Центрального военного клинического госпиталя имени

А. А. Вишневского, Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и Военно-медицинской академии. Это упростит сбор и анализ данных по большему количеству пациентов, а также кратно увеличит охват медицинского персонала, который будет пользоваться информационными ресурсами ведущих военно-медицинских организаций Минобороны России.

СОЦПОДДЕРЖКА НА ГОСПИТАЛЬНОЙ КОЙКЕ

Уделила Анна Евгеньевна внимание и такому важному вопросу, как проверка работы комплексной выездной группы по решению социальных вопросов пациентов академии. В нее вошли сотрудники Военно-социального центра Минобороны РФ, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», представители центров занятости, сотрудники военно-врачебной и медико-социальной экспертизы, а также юридических служб. За три месяца консультации специалистов получили порядка 1,5 тысячи ветеранов СВО.

- Наша задача - максимально приблизить социальную помощь к нашим военнослужащим. Находясь на госпитальной койке, а зачастую это недели, а может быть, даже и месяцы из-за тяжести ранения, человек должен иметь возможность получать и меры соцподдержки, и, самое главное, определиться со своим будущим. Группы будут работать во всех регионах, не только в военных, но и в гражданских лечебных учреждениях, где проходят лечение и программы реабилитации наши военнослужащие, - отметила Анна Цивилева.

От присутствовавшего на встрече начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрия Тришкина защитники узнали важную новость.

- Раньше мы занимались лечением только действующих военнослужащих. Но в ближайшее время такую возможность мы будем предоставлять и уволенным по состоянию здоровья. Это сделано, чтобы наши госпитали в сложных случаях по методикам, которыми мы владеем, могли бы продолжить лечение, - сказал он.