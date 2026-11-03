Тактика спасения в действии

Вопросы подготовки военных медиков и инструкторов, способных оказывать помощь в условиях современного боя, сегодня становятся первостепенными для обеспечения национальной безопасности. Именно от качества выучки специалистов напрямую зависит сохранение жизней военнослужащих. На днях статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетила Центр тактической медицины Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. В стенах главного военного вуза страны она лично проверила уровень практической подготовки инструкторов и ознакомилась с новыми стандартами обучения, которые в ближайшее время будут внедрены в войска.
В современной практике Центр тактической медицины Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова является ключевым учебно-методическим звеном Вооруженных сил РФ. Здесь готовят инструкторов, способных передавать навыки расширенной первой помощи в войсках. Это создает эффект масштабирования: один выпускник центра обучает десятки и сотни бойцов на местах. При этом обучение строится на концепции «золотого часа» и критически важных «платиновых 10 минут» после ранения, а также сфокусировано на само- и взаимопомощи непосредственно в зоне огневого контакта, до прибытия профессиональных медиков. Практические навыки курсанты отрабатывают на современных симуляционных манекенах, имитирующих боевые травмы. Затем полученные знания применяются на полигонах и полосах препятствий в условиях, приближенных к реальным.
Центр также служит площадкой для тестирования и внедрения современных средств спасения перед их массовым использованием в армии. Специалисты учреждения разрабатывают учебные пособия и памятки, которые становятся стандартом для всей армии.
Во время визита Анна Цивилева ознакомилась с учебным процессом военных медиков. Ее пригласили на полигон, где проходит отработка навыков оказания первой помощи раненым на манекенах отечественного производства. Тренажеры оснащены датчиками и программным обеспечением, которые фиксируют правильность выполнения манипуляций. Инструкторы могут отслеживать глубину и частоту компрессий при сердечно-легочной реанимации, правильность наложения жгутов и турникетов, а также точность установки шин при переломах. На манекенах курсанты также учатся правильно перемещать раненого, перекладывать его в укрытие и грузить на носилки, не усугубляя травмы. При этом использование тренажеров позволяет довести действия до автоматизма. Еще один из самых сложных и ответственных навыков в тактической медицине, который показали Анне Цивилевой, - работа с декомпрессионной иглой.
На специальных секциях манекенов отечественного производства, имитирующих грудную клетку, инструкторы отрабатывают технику введения иглы. Военнослужащие должны точно определить анатомические ориентиры и под правильным углом ввести иглу-катетер, чтобы выпустить избыток воздуха. Отечественные симуляторы позволяют визуально или технически подтвердить успешность процедуры - попадание иглы в плевральную полость.
Также специалисты центра продемонстрировали для заместителя министра развертывание пункта подвижной медицинской группы и организацию эвакуации в условиях, приближенных к боевым в зоне СВО.
- Качество и механизмы подготовки постоянно совершенствуются с учетом особенностей ведения боевых действий и совершенствования технологий, - отметила замглавы военного ведомства.
Большой интерес среди прочего у Анны Цивилевой вызвали новые аптечки для бойцов. Так, доработанная специалистами академии индивидуальная аптечка из 25 элементов уже используется в зоне спецоперации. А групповая аптечка, разработанная специалистами ВМА с учетом опыта СВО, включает такие важнейшие элементы, как окклюзионные пластыри без клапана для герметизации грудной клетки при пневмотораксе и современные противоожоговые средства.
- Для нас важно, что аптечка постоянно совершенствуется, и у нас на сегодняшний день 100 процентов военнослужащих обеспечены индивидуальными аптечками, - сказала Цивилева.
Проверила заместитель министра обороны РФ и готовность цифровой инфраструктуры к запуску Единой военно-медицинской информационной системы. Работу по новому сервису вели на базе Военно-медицинской академии, где есть необходимый центр компетенций, а специалисты вуза обладают знаниями и навыками как в области военной медицины, так и в сфере цифровых сервисов. А техническая поддержка сотрудников Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны позволила подготовить сервис в сжатые сроки. Система позволяет отследить лечение пациента от поступления в медицинскую организацию или подразделение до выписки, вести учет назначаемых лекарств, а также сократить время проведения военно-врачебной комиссии. С 1 декабря текущего года ее начнут внедрять в госпиталях, дислоцированных в Курске, Брянске, Рязани и Махачкале. По словам Анны Цивилевой, создание современной, технологичной системы ведется в рамках реализации задач министра обороны РФ Андрея Белоусова, поставленных на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
- Внедрение системы, кроме минимизации документооборота, снизит количество перемещений военнослужащего, проходящего военно-врачебную комиссию, - сказала Анна Цивилева.
Созданную военно-медицинскую информационную систему планируется интегрировать с уже существующими системами Центрального военного клинического госпиталя имени
А. А. Вишневского, Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и Военно-медицинской академии. Это упростит сбор и анализ данных по большему количеству пациентов, а также кратно увеличит охват медицинского персонала, который будет пользоваться информационными ресурсами ведущих военно-медицинских организаций Минобороны России.
Уделила Анна Евгеньевна внимание и такому важному вопросу, как проверка работы комплексной выездной группы по решению социальных вопросов пациентов академии. В нее вошли сотрудники Военно-социального центра Минобороны РФ, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», представители центров занятости, сотрудники военно-врачебной и медико-социальной экспертизы, а также юридических служб. За три месяца консультации специалистов получили порядка 1,5 тысячи ветеранов СВО.
- Наша задача - максимально приблизить социальную помощь к нашим военнослужащим. Находясь на госпитальной койке, а зачастую это недели, а может быть, даже и месяцы из-за тяжести ранения, человек должен иметь возможность получать и меры соцподдержки, и, самое главное, определиться со своим будущим. Группы будут работать во всех регионах, не только в военных, но и в гражданских лечебных учреждениях, где проходят лечение и программы реабилитации наши военнослужащие, - отметила Анна Цивилева.
От присутствовавшего на встрече начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрия Тришкина защитники узнали важную новость.
- Раньше мы занимались лечением только действующих военнослужащих. Но в ближайшее время такую возможность мы будем предоставлять и уволенным по состоянию здоровья. Это сделано, чтобы наши госпитали в сложных случаях по методикам, которыми мы владеем, могли бы продолжить лечение, - сказал он.