От трех контузий - к роботам и станкам

Камиль проводит занятия для детей бесплатно, чтобы передавать свои знания и приносить пользу обществу.

ПРАДЕДЫ СЛУЖИЛИ - И Я ПОШЕЛ

Камиль Абитов попал на СВО в 22 года. Он хотел попасть в разведку, однако без срочной службы его не взяли. Тогда россиянин, перебравшийся из Ульяновска в Крым, решил подписать контракт и принять участие в СВО.

9 мая 2023 года, в День Победы, Камиль отправился служить в батальон «Ахмат».

- Не мог оставаться в стороне. У меня в роду все служили. Прадед был танкистом, прабабушка - зенитчицей, другая прабабушка была полевой медсестрой. Еще один прадед ушел на войну рядовым, а вернулся капитаном, - рассказывает Камиль.

Сослуживцы быстро дали ему позывной Шут - за то, что даже под обстрелами он вечно всех подбадривал. Домой он возвращался с тремя контузиями и словами командира: «С тебя уже хватит». После фронта он мог просто восстанавливаться и привыкать к мирной жизни, но выбрал другой путь.

СНОВА В БОЙ, НО УЖЕ ЗА ДЕТЕЙ

Возвращение оказалось совсем не таким, каким Камиль его представлял. Вместо облегчения - чувство, будто его заставили покинуть команду. Поэтому он начал искать свое место в жизни.

На фронте Камиль пробыл четыре месяца. До отъезда у него было неоконченное высшее образование: он учился на инженера. Вернувшись, поступил в вуз на направление «государственное управление».

До СВО Камиль занимался репетиторством, работал вожатым, тренером по акробатике и плаванию. Поэтому ему пришла идея вернуться к занятиям с детьми.

ОТ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ ДО МОЛОДЕЖНОГО ТЕХНОПАРКА

Собственную онлайн-школу математики Камиль открыл при поддержке крымской программы «СВОе дело». Там бывшим участникам СВО помогают разобраться в основах предпринимательства, оформить документы, открыть расчетный счет и настроить рекламу.

- Мне всегда нравилось работать с детьми. Решил углубиться в это направление. На старте вложил 240 тысяч рублей: на рекламу, страницу в соцсетях и сайт. В программе мне помогли разобраться с документами и стать социальным предпринимателем. Самое важное, что тебя не бросают один на один с этой волокитой, - говорит Камиль.

ПОДРОСТКИ БРОСАЮТ ГАДЖЕТЫ И ИДУТ В СВАРЩИКИ

Одной школой его планы не ограничились.

Камиль познакомился с предпринимателем Дмитрием Сахоньковым, у которого было оборудование для технического творчества: станки с ЧПУ, лазерное оборудование, 3D-принтеры. В какой-то момент техника оказалась практически без дела. Камиль увидел в этом возможность для нового проекта.

- Посмотрел на все это, и у меня прямо кошки на душе заскребли. Столько возможностей, а оборудование простаивает. Решили создать классы и растить рабочие руки для нашей страны, - объясняет он.

Так в Симферополе заработал Центр молодежного инновационного творчества «Продвижение», где дети и даже взрослые могут бесплатно знакомиться

с трехмерным моделированием, работой с металлом, сваркой и столярным делом.

Проект живет за счет коммерческих заказов: Камиль и Дмитрий выполняют работы на оборудовании, а заработанные деньги тратят на аренду помещения и организацию бесплатных занятий.

Первые результаты уже есть: после занятий некоторые подростки решили стать сварщиками. Для Абитова и Сахонькова лучшая награда - помочь ребятам найти профессию по душе.

Сейчас проекту прежде всего нужно помещение, где можно разместить оборудование и продолжить бесплатные занятия с детьми.

Камиль с партнером мечтают создать технопарк, где мастера будут знакомить детей с разными профессиями. Чтобы каждый подросток мог попробовать себя в деле и найти занятие по душе.