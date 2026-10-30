Про безопасность детей: школы, детсады и ссузы могут присоединиться к новому сезону «Островов приключений»

Торговая сеть «Пятёрочка» при поддержке Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) и добровольческого отряда «ЛизаАлерт» объявляет о старте нового сезона 2026/2027 образовательного проекта «Острова приключений».

Умение правильно действовать в непредвиденных ситуациях — залог спокойствия и благополучия детей. Важно с ранних лет прививать им базовые навыки личной безопасности и учить уверенно ориентироваться в городской среде и на природе. Именно на это направлены уроки «Островов приключений» — одной из крупнейших образовательных инициатив, реализуемой в рамках программы устойчивого развития.

Проект стартовал в 2022 году. С помощью методистов ЦППЛ и экспертов отряда «ЛизаАлерт» разработан цикл увлекательных занятий, которые позволяют детям в игровой форме осваивать правила безопасности. Среди тем уроков — алгоритмы действий на случай, если ребенок потерялся на улице, правила общения с незнакомцами и экстренные контакты для связи. Главное, что узнают дети на таких уроках, — соблюдение правил критически важно, совсем не сложно и является признаком самостоятельности. Программа адаптирована под разные возрастные категории учащихся от 5 до 18 лет.

В прошлом учебном году около 1000 образовательных учреждений интегрировали в свой учебный план уроки по безопасности. Участниками «Островов приключений» стали более 98 тыс. детей и свыше 65 тыс. взрослых – родителей и педагогов.

Проект регулярно обновляет программу. В новом сезоне она пополнится важными темами: появятся занятия, посвящённые правилам поведения в лесу и рядом с водоёмами. Материалы курса полностью соответствуют государственным образовательным стандартам и легко интегрируются как во внеурочную деятельность и классные часы, так и в школьную программу (в частности, в предмет «Основы безопасности и защиты Родины»).

Для проведения занятий педагогам доступны:

• методические разработки — презентации, сценарии уроков, описание программы;

• наглядные и игровые пособия — плакаты, карточки, видео, раздаточные материалы.

Как принять участие?

Если вы педагог. Чтобы запустить уроки безопасности в вашем детском саду, школе или ссузе, зарегистрируйтесь на интерактивной платформе «Школа питания» в разделе «Острова приключений». Вы получите бесплатный доступ ко всем методическим материалам сезона. Регистрация и проведение занятий открыты до 30 июня 2027 года.

Если вы родитель. Чтобы ваш ребёнок прошёл этот курс, поделитесь ссылкой на сайт проекта с учителями, воспитателями или администрацией учебного заведения, чтобы они могли зарегистрировать класс или группу в программе.