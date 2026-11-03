Как семья из Севастополя превратила помощь в дело жизни

Ирина и Степан привезли помощь в Херсонскую область: самое ценное, что можно доставить на передовую - это не только груз, но и тепло человеческой души. Еще один волонтер Юлия (в центре) была за рулем, когда прямо над машиной развернулся воздушный бой самолетов. Фото из личного архива семьи Резуник

Супруги прошли через обстрелы, а после одной из поездок Ирина перенесла инсульт, но и это их не остановило.

РАБОЧИЙ КОНТРАКТ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ АРЕСТОМ

В 2019 году история севастопольца Степана Резуника прогремела далеко за пределами Крыма. Украинские силовики задержали его при попытке пересечь границу - Степан получил рабочий контракт на частной яхте с заходами в порты ЕС. Однако из-за волонтерской помощи жителям Донбасса он оказался в плену.

Его возвращения семья ждала больше полугода.

Домой он вернулся 1 января 2020-го - в рамках обмена пленными. Для всех это стало настоящим новогодним подарком.

- Сам тогда, несмотря на свои годы, поверил в Деда Мороза, - вспоминает Степан.

Казалось бы, после пережитого человек должен был захотеть одного - больше никогда не приближаться к подобным историям. Забыть о поездках, риске и просто заниматься семьей. Тем более дома Степана ждали жена и двое маленьких детей.

Но получилось иначе.

ОТ МЕДИКАМЕНТОВ - К КВАДРОКОПТЕРАМ

В 2022 году, когда друзья семьи добровольцами отправились на СВО, Степан и Ирина не смогли остаться в стороне. После освобождения Мариуполя супруги впервые приехали туда с гуманитарным грузом, который помогли собрать жители Севастополя и Крыма.

Поначалу их помощь была исключительно мирной: медикаменты, вещи и все необходимое для людей, оказавшихся в сложных условиях.

Но обстоятельства изменились. Погибли знакомые, бойцам все чаще требовалось оборудование, а вместе с этим росло и число просьб о помощи. В какой-то момент супруги поняли: ограничиваться гуманитаркой уже не получается.

- Мы принципиально не возили то, что убивает. А после того, как начали гибнуть наши друзья, мы начали возить и рожки для автоматов, и короба, и тепловизионные прицелы, и «птичек», - рассказывает Степан.

Одним из первых серьезных приобретений стал квадрокоптер. Деньги на него собирали всем миром. В Ялте Степану удалось найти нужную модель, причем продавец не стал пользоваться ажиотажем и согласился продать «птицу» по адекватной цене.

Так поездки превратились в повседневность.

ПРАЗДНИК НА ПЕРЕДОВОЙ

Донецк, Луганск, Мариуполь - маршрут менялся в зависимости от того, где в очередной раз требовалась помощь. Иногда супругов просили привезти конкретный груз. Порой звонили с просьбой - просто заехать, поговорить, передать письма от детей.

- Мы здесь сидим, а они там - с постоянно ломающейся техникой, с глохнущими генераторами - защищают нас. И когда они нас ждали, то мы не могли отказать.

Одна из таких поездок запомнилась супругам особенно. Перед Новым годом они решили устроить для бойцов настоящий праздник - в костюмах Снегурочки и деда Мороза, с подарками и программой фактически в блиндаже.

На несколько часов военная реальность отступила. Люди, привыкшие жить в совсем других обстоятельствах, улыбались, шутили, открывали подарки и просто радовались тому, что о них помнят.

На обратном пути волонтеры заехали в сельскую школу. Один из мальчиков заметил на Степане берцы, подошел, сел рядом и сказал, что его папа тоже воюет...

- Мы не смогли сдержать слез. Это поцарапало душу. Именно в такие моменты понимаешь, что занимаешься правильным делом, - говорит Степан.

Но поездки были не только эмоционально тяжелыми. Супруги неоднократно попадали под обстрелы: сталкивались с ударами HIMARS, минометным и танковым огнем, уходили от атак дронов.

НОВЫЙ ФОРМАТ ПОЕЗДОК

Сегодня формат работы изменился. Военные чаще сами приезжают за грузами в более безопасные места. Это позволяет волонтерам продолжать помогать, не подвергая себя прежнему риску.

Список необходимого по-прежнему велик: медикаменты, средства индивидуальной защиты, турникеты, генераторы, сети, продукты, оборудование и квадрокоптеры. Часть техники регулярно помогают закупать постоянные, как говорит Степан, добрые волшебники. Кто-то передает автомобили, кто-то материалы для укрепления позиций, кто-то собирает деньги на дорогостоящее оборудование.

- Иногда кажется, что мы превратились в «попрошаек». Но когда видишь живые глаза ребят, понимаешь, ради чего все это делаешь, - объясняет Степан.