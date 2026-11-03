Сказки с передовой

Сказки для детей Евгений Федоров пишет на планшете в перерывах между военными действиями на СВО. Соцсети

Как корректно и доступно рассказать ребенку, почему его папа уехал из дома, носит оружие и участвует в боевых действиях? Как объяснить, что над домом летают дроны и в эти моменты надо прятаться? Ответы на эти непростые вопросы нашел участник СВО из Владимирской области Евгений Федоров. О войне и мире, о дружбе, предательстве и настоящей победе он говорит с детьми через яркие и живые образы.

ИСТОРИЯ НЕ В СВОДКАХ

В минуты затишья между боями он сочиняет сказки для тех, чьи спокойное завтра и мирное небо сегодня защищают воины.

- Бывают моменты, когда особенно остро чувствуешь, ради чего все это. Видишь рисунки, читаешь трогательные строчки «Папа, возвращайся живым» - и понимаешь, что наша правда, наш опыт, наша история должны быть переданы детворе не только в сухих сводках, - говорит Федоров.

Военная сказка, которую недавно презентовал защитник, называется «Азовская олива». По сюжету птенец Совенок покидает родной Киржач и отправляется в Мариуполь - далекое и незнакомое место, где обитают волшебницы Мари и Поли. В пути к Азовскому морю и волшебной оливе, древнему символу мира и согласия, он найдет новых друзей, узнает о конфликте между братскими народами и о том, что вражеские дроны - такие же «птицы», но лишенные сочувствия.

На примере маленького героя автор рассказывает о происходящем, знакомит с географией, историей России регионами, которые воссоединились с нашей страной. Их преодолевает пернатый путешественник.

Презентовали книгу в детском театре «Совенок». Многие зрители уже были знакомы с творчеством Федорова: «Азовская олива» - это уже его 18-е по счету произведение для детей за последние 10 лет.

«ПРОШЛОЕ, КОТОРОЕ НУЖНО ПОМНИТЬ»

Автором детских книг Евгений Федоров стал неслучайно. Педагог по образованию, он в 1990-х работал в московском детском доме № 50. У самого в семье сын и дочь. Со временем увлекся историей малой родины и стал известным во Владимирской области краеведом и меценатом.

С первых дней проведения спецоперации Федоров начал активно заниматься волонтерством. Однако вскоре пришел к выводу, что его призвание - быть на передовой: свое место Евгений Федоров нашел в добровольческом объединении в ДНР и Запорожской области.

- На СВО сегодня около 500 жителей только из одного Киржача. Нужно ли об этом говорить? Разумеется. Но информация для ребенка должна быть понятной, доступной, дозированной и главное - честной. Но и потом, когда наступит мир, такие произведения не потеряют актуальность. Это же наша история, наша жизнь, наше прошлое, которое непременно нужно знать и обязательно помнить, - убежден автор.

Сказки для детей Евгений Федоров пишет на планшете в перерывах между военными действиями на СВО.