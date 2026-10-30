По предварительным данным, взлом Binance - дело рук хакеров из Северной Кореи. Чтобы совершить крупнейшее ограбление в мире, им потребовалось всего 20 минут. Фото: VCG/VCG via Getty Images

Что случилось на бирже Binance

По предварительным данным, взлом Binance - дело рук хакеров из Северной Кореи. За атакой может стоят северокорейская хакерская группировка «TraderTraitor», ранее причастная к атаке на Bybit (биржа криптовалют с головным офисом в Дубае, где в 2025 году было украдено $1,5 млрд.). Чтобы совершить крупнейшее ограбление в мире, им потребовалось всего 20 минут. Как предварительно выяснили представители биржи, хакеры получили доступ к «сервисному контейнеру» через компрометацию рабочего ноутбука инженера DevOps и инициировали несанкционированные транзакции. Признаков утечки приватных ключей кошельков не обнаружено.

Узнав о грабеже, биржа временно остановила вывод криптовалют, заблокировала доступ злоумышленников к скомпрометированному кошельку. Как утверждают в Binance, около половины украденных средств удалось заморозить.

Как утверждают в Binance, около половины украденных средств удалось заморозить Фото: REUTERS.

- Благодаря сотрудничеству с партнерами удалось заморозить около 3 миллиардов долларов активов, Tether и Circle также заморозили более 2,38 миллиарда долларов стейблкоинов, - сообщила биржа.

Покрыть убытки пользователей Binance обещает за счет собственных средств и страхового фонда SAFU (его объем составляет около $1млрд. Долл).

Что за биржа Binance

Binance была основана в июле 2017 года в Шанхае. Ее взлет был стремительным: всего за 180 дней Binance стала крупнейшей в мире биржей по объему торгов и удерживала эту позицию долгое время.

Начальный капитал составлял $15 млн. Он был привлечен через ICO (первичное размещение монет) путем продажи собственного токена биржи BNB. Однако в сентябре 2017 биржа столкнулась с серьезным испытанием. Власти КНР запретили ICO и торговлю криптовалютами.

В итоге биржа потратила $6 млн. на компенсацию пользователям. На тот момент это составляло более 40% казны Binance. Спустя два года, в 2019-м биржа столкнулась с первым взломом: было украдено 7000 биткоинов (пользователи получили компенсацию через страховой фонд SAFU). Следующий скандал произошел в 2023 году. Было возбуждено дело, связанное с противодействием отмыванию через биржу денег. По итогам Binance выплатила США штраф в размере $4,3 млрд.

Соучредитель биржи Binance Чанпенг Чжао. Фото: IMAGO/Vernon Yuen/www.imago-images.de/Global Look Press

Пострадали ли россияне от хакерской атаки на бирже Binance

Пока нет информации пострадали ли деньги российских пользователей из-за взлома Binance. Хорошую службу тут могли сыграть санкции. На бирже действуют ограничения в отношении россиян из-за санкций ЕС. Так, Binance ограничила услуги для граждан России и резидентов, у которых сумма активов превышает 10 тысяч евро. Им было разрешено только выводить средства. Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Как ограбление биржи Binance отразилось на курсах криптовалют

После появления новости о взломе рынок криптовалют резко упал. Так, цена биткоина (BTC) снизилась более, чем на 3%, цена колебалась в диапазоне от 78 000 до 79 000 долларов.

Больше всех пострадал BNB (собственный токен Binance): снижение составило около 7%–8%, цена BNB упала примерно до 694–715 долларов. Аналитики крипторынка сейчас советуют не поддаваться панике. Они ссылаются на то, что годовой доход биржи Binance составляет $16–17 млрд., поэтому вероятность банкротства биржи крайне низка.

Напомним, что Россия сейчас создает законодательную базу для регулирования криптовалютного рынка. Так, летом этого года президентом был подписан закон, который предусматривает, что с 1 сентября 2026 года криптобиржи и депозитарные учреждения должны быть включены в реестр Центрального банка России и соответствовать требованиям к капиталу. Кроме того, законодательство РФ предусматривает судебную защиту прав держателей цифровых валют, а также устанавливает для розничных инвесторов лимит в 300 тысяч рублей в год через одного посредника и требует прохождения теста на квалификацию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Если не будут введены запреты, крипта продолжит дорожать»

- Криптовалюты - это как свинка морская. И не свинка, и не морская. Вот так и крипта - это не безопасно, и это не деньги. Ни одно государство в мире криптовалюту толком не признало толком. Чуть ли не каждую неделю появляются сообщения, связанные с безопасностью хранения денег в крипте. К мелким инцидентам мы уже привыкли. Это к вопросу о том, является ли крипта вообще активами, деньгами, или фантиками какими-то, которыми играют взрослые люди. При этом криптовалюта постоянно используется в очень серых схемах, - рассказал в эфире радио «КП» председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Отвечая на вопрос, почему люди так беспокоятся, что с криптой что-то случится, эксперт привел в пример финансовую пирамиду МММ история которой закончилась крахом.

- МММ проехала по нашим мозгам большими доходностями. Мы потом к МММ относились весьма тревожно. Точно так же и криптовалюта. Нормальные люди не должны переживать из-за криптовалюты вообще никак, - заявил Герман Клименко.

По словам генерального директора компании «Фишман», эксперта по информационной безопасности Алексея Горелкина, пока крипта не запрещена законодательством большинства стран, ею будут пользоваться.

- Крипторынок неумолим. Как-либо стратегически повлиять на него взломе Binance не сможет. Это повлияет только на какие-то краткосрочные показатели. А если государства не начнут принимать законы, запрещающие криптовалюту как актив, то рынок этого события даже не заметит, крипта будет и дальше дорожать. Хотя, безусловно, событие неприятное. Оно подсвечивает определенные бреши в безопасности и цену ошибки этих брешей.

Надеюсь, что это в очередной раз подсветит важность кибербезопасности в данном сегменте, - отметил Алексей Горелкин.

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