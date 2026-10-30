По предварительным данным, взлом Binance - дело рук хакеров из Северной Кореи. За атакой может стоят северокорейская хакерская группировка «TraderTraitor», ранее причастная к атаке на Bybit (биржа криптовалют с головным офисом в Дубае, где в 2025 году было украдено $1,5 млрд.). Чтобы совершить крупнейшее ограбление в мире, им потребовалось всего 20 минут. Как предварительно выяснили представители биржи, хакеры получили доступ к «сервисному контейнеру» через компрометацию рабочего ноутбука инженера DevOps и инициировали несанкционированные транзакции. Признаков утечки приватных ключей кошельков не обнаружено.
Узнав о грабеже, биржа временно остановила вывод криптовалют, заблокировала доступ злоумышленников к скомпрометированному кошельку. Как утверждают в Binance, около половины украденных средств удалось заморозить.
Фото: REUTERS.
- Благодаря сотрудничеству с партнерами удалось заморозить около 3 миллиардов долларов активов, Tether и Circle также заморозили более 2,38 миллиарда долларов стейблкоинов, - сообщила биржа.
Покрыть убытки пользователей Binance обещает за счет собственных средств и страхового фонда SAFU (его объем составляет около $1млрд. Долл).
Binance была основана в июле 2017 года в Шанхае. Ее взлет был стремительным: всего за 180 дней Binance стала крупнейшей в мире биржей по объему торгов и удерживала эту позицию долгое время.
Начальный капитал составлял $15 млн. Он был привлечен через ICO (первичное размещение монет) путем продажи собственного токена биржи BNB. Однако в сентябре 2017 биржа столкнулась с серьезным испытанием. Власти КНР запретили ICO и торговлю криптовалютами.
В итоге биржа потратила $6 млн. на компенсацию пользователям. На тот момент это составляло более 40% казны Binance. Спустя два года, в 2019-м биржа столкнулась с первым взломом: было украдено 7000 биткоинов (пользователи получили компенсацию через страховой фонд SAFU). Следующий скандал произошел в 2023 году. Было возбуждено дело, связанное с противодействием отмыванию через биржу денег. По итогам Binance выплатила США штраф в размере $4,3 млрд.
Пока нет информации пострадали ли деньги российских пользователей из-за взлома Binance. Хорошую службу тут могли сыграть санкции. На бирже действуют ограничения в отношении россиян из-за санкций ЕС. Так, Binance ограничила услуги для граждан России и резидентов, у которых сумма активов превышает 10 тысяч евро. Им было разрешено только выводить средства. Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло».
После появления новости о взломе рынок криптовалют резко упал. Так, цена биткоина (BTC) снизилась более, чем на 3%, цена колебалась в диапазоне от 78 000 до 79 000 долларов.
Больше всех пострадал BNB (собственный токен Binance): снижение составило около 7%–8%, цена BNB упала примерно до 694–715 долларов. Аналитики крипторынка сейчас советуют не поддаваться панике. Они ссылаются на то, что годовой доход биржи Binance составляет $16–17 млрд., поэтому вероятность банкротства биржи крайне низка.
Напомним, что Россия сейчас создает законодательную базу для регулирования криптовалютного рынка. Так, летом этого года президентом был подписан закон, который предусматривает, что с 1 сентября 2026 года криптобиржи и депозитарные учреждения должны быть включены в реестр Центрального банка России и соответствовать требованиям к капиталу. Кроме того, законодательство РФ предусматривает судебную защиту прав держателей цифровых валют, а также устанавливает для розничных инвесторов лимит в 300 тысяч рублей в год через одного посредника и требует прохождения теста на квалификацию.
- Криптовалюты - это как свинка морская. И не свинка, и не морская. Вот так и крипта - это не безопасно, и это не деньги. Ни одно государство в мире криптовалюту толком не признало толком. Чуть ли не каждую неделю появляются сообщения, связанные с безопасностью хранения денег в крипте. К мелким инцидентам мы уже привыкли. Это к вопросу о том, является ли крипта вообще активами, деньгами, или фантиками какими-то, которыми играют взрослые люди. При этом криптовалюта постоянно используется в очень серых схемах, - рассказал в эфире радио «КП» председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Отвечая на вопрос, почему люди так беспокоятся, что с криптой что-то случится, эксперт привел в пример финансовую пирамиду МММ история которой закончилась крахом.
- МММ проехала по нашим мозгам большими доходностями. Мы потом к МММ относились весьма тревожно. Точно так же и криптовалюта. Нормальные люди не должны переживать из-за криптовалюты вообще никак, - заявил Герман Клименко.
По словам генерального директора компании «Фишман», эксперта по информационной безопасности Алексея Горелкина, пока крипта не запрещена законодательством большинства стран, ею будут пользоваться.
- Крипторынок неумолим. Как-либо стратегически повлиять на него взломе Binance не сможет. Это повлияет только на какие-то краткосрочные показатели. А если государства не начнут принимать законы, запрещающие криптовалюту как актив, то рынок этого события даже не заметит, крипта будет и дальше дорожать. Хотя, безусловно, событие неприятное. Оно подсвечивает определенные бреши в безопасности и цену ошибки этих брешей.
Надеюсь, что это в очередной раз подсветит важность кибербезопасности в данном сегменте, - отметил Алексей Горелкин.
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