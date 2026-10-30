Шашлык купил — новый дом получил: «Мираторг» подвел итоги акции «Гриль охота»

Фото: ООО «ТК «Мираторг»

Купаты, колбаски, стейки, чевапчичи, кебабчичи… минувшее лето у многих россиян было богатым на вкусы и не только. В разгар гриль-сезона более 50 тысяч человек стали участниками акции «Гриль-охота» от «Мираторг» — покупали продукцию компании и выигрывали ценные призы!

— «Мы в «Мираторге» хорошо понимаем, что стоит за каждым выездом на шашлыки: желание быть рядом с близкими, вкусно накормить семью и друзей, разделить с ними теплый вечер, — говорят в компании. — Именно эти истинные потребности людей мы стремимся удовлетворять – и через продукты, которые делают пикник проще и вкуснее, и через наши акции. «Гриль-охота» задумывалась как возможность подарить участникам не просто призы, а эмоции и новые возможности.

На протяжении двух месяцев участники акции регистрировали чеки на сайте акции, получали «стрелы» — внутреннюю валюту проекта и обменивали их на подарки из витрины призов или билеты розыгрышей. В итоге, многие стали обладателями смартфонов, грилей, беспроводных наушников, сертификатов и ряда других призов.

Но главной «добычей» акции стал трехуровневый таунхаус в Подмосковье. Дом в строящемся жилом комплексе компании ФСК Family «Дубровицы Клаб» в городском округе Подольск получил 49-летний житель Москвы. На награждение Андрей приехал с женой и сыном. Он признается: эмоции от победы у всей семьи зашкаливают до сих пор — они счастливы и очень благодарны организаторам акции.

— Мы искренне рады, что у семьи победителя теперь есть собственный дом – место, где пикники с грилем, дружеские встречи и семейные традиции станут частью повседневной жизни, – говорят в «Мираторге».

Особенности формата нового жилья и возможности для будущих пикников семья победителя смогла оценить прямо во время вручения приза — церемония проходила на территории реализованной первой очереди ЖК «Мартемьяново Клаб» ФСК Family. Для компании эта акция стала первой совместной с «Мираторгом».

— Мы рады, что она завершилась такой историей, – отметил генеральный директор ФСК Family Максим Белов. — Главный приз достался семье, которая теперь сможет открыть для себя все плюсы жизни за городом. Поздравляем победителей и надеемся, что новый дом станет местом для зарождения теплых семейных традиций, дружеских встреч и приятных воспоминаний.

Напомним «Мираторг» развивает категорию готовых решений для пикника уже более десяти лет. Он остается одним из лидеров российского рынка продукции для гриля, а ассортимент бренда позволяет собрать меню практически на любой вкус.

— Охота за призами завершена, но гриль-сезон у «Мираторга» не заканчивается никогда, — подвели итог акции в компании.

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