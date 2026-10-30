Россиян зовут печь пироги вместе: ко Дню народного единства в регионах проходит объединяющая акция

В России стартовала акция Пирог на четвертое ко Дню народного единства. Фото: ТАСС

В преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, в России представили федеральную акцию «Пирог на четвертое». На презентации проекта организаторы рассказали, что к нему могут присоединиться семьи, предприятия, образовательные учреждения и целые регионы.

Руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев объяснил, что проект задумывался как возможность объединять людей через простые совместные действия и понятные семейные ритуалы. Одно из направлений проекта — отправка пирогов российским военнослужащим и жителям приграничных территорий. Угощения уже передали батальонам «Югра» и «Ахмат», а также медикам в Макеевке. Блогеры и активисты, в свою очередь, навещают детские дома и интернаты, где вместе с детьми пекут пироги.

Акция проводится второй год. В ней уже участвуют Архангельская, Воронежская, Вологодская, Курская, Нижегородская, Мурманская, Липецкая и Новосибирская области, Адыгея, Татарстан, Сахалин, Приморье и другие регионы. Всего - 84. На местах организуют фестивали, мастер-классы и флешмобы с учетом местных традиций.

Авторы проекта рассчитывают, что «Пирог на четвертое» со временем станет устойчивой традицией не только в России, но и в странах СНГ.

Ранее KP.RU писал, что в Адыгее к 4 ноября готовят фестиваль национальных кухонь, ярмарки и концерты. В рамках акции «Пирог на четвертое» для гостей праздника планируют испечь большой яблочный пирог.