В России отобрано 19 новых проектов современных университетских кампусов

Выбраны 19 проектов в 17 городах: Благовещенске, Иркутске, Казани, Кирове, Конакове (Тверская область), Липецке, Москве, Обнинске, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Туле, Чебоксарах, Череповце и Ялте.

Суммарная площадь объектов составит порядка 2 млн кв. м, будет создано 29 тыс. мест для проживания. Общий объём финансирования кампусов, предлагаемых к включению в федпроект, – 474 млрд рублей.

По поручению Президента Владимира Путина к 2036 году будет создано не менее 40 кампусов. Сейчас в различной стадии реализации находится 25 проектов в 23 регионах общей площадью около 3 млн кв. м. Предусмотрены строительство и реконструкция 123 объектов капитального строительства: учебных корпусов, научно-исследовательских лабораторий, студенческих жилых комплексов, объектов социальной, спортивной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Из них 41 объект площадью более 500 тыс. кв. м уже введён, что создало почти 12 тыс. дополнительных мест для проживания студентов.

Полностью сданы в эксплуатацию кампусы МГТУ им. Н.Э.Баумана в Москве и УрФУ в Екатеринбурге.

До конца года будут введены кампусы в Калининграде и Новосибирске, будет завершён ряд значимых инфраструктурных объектов в Тюмени и Нижнем Новгороде. На 2027 год запланированы поэтапный ввод кампусов в Челябинске, Уфе и Южно-Сахалинске, а также завершение строительно-монтажных работ в кампусе МГСУ в Москве.

Продолжается программа модернизации научно-образовательной инфраструктуры Севастополя. За период 2021–2025 годов на капремонт 38 объектов направлено более 1 млрд рублей. В 2026 году объём доведённых средств составил уже 467 млн рублей. В СевГУ в рамках программы по ремонту 800 общежитий приводят в порядок 2 объекта на сумму свыше 550 млн рублей. В стадии строительства находится 4 объекта СевГУ стоимостью более 7 млрд рублей.