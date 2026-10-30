Геннадий Зюганов: Нельзя допустить, чтобы нацисты насолили нам в Крыму

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Зюганова.

- Привет, всегда бодрствующий Гамов.

Сегодня - знаменательная дата из нашей военной, и не только, истории. И, насколько мне известно, она имеет непосредственное отношение и к вашей семье. Да и ко многим -многим другим, к миллионам наших семей…

СПРАВКА «КП»

- 85 лет назад, 30 октября 1941 г.,, началась 2-я героическая оборона Севастополя. Фашисты планировали стремительно захватить город… Но - столкнулись со стойкостью и героизмом его защитников. Командующий немецкой армии в Крыму Эрих фон Манштейн назвал Севастополь «самой неприступной крепостью». Нацистский военачальник вспоминал, что в годы Второй мировой немцы «никогда не достигали такого массированного применения артиллерии, как в наступлении на город».

Оборона Севастополя продолжалась 200 дней. По мнению военных историков, это помогло выстоять Сталинграду.

- События осени 1941-го в Севастополе и в целом в Крыму вам, Геннадий Андреевич, наверняка хорошо известны не по учебникам, энциклопедиям и справочникам…

«МОЙ ОТЕЦ ОБОРОНЯЛ СЕВАСТОПОЛЬ»

- Спасибо тебе, Саша, за вопросы.

- Что лично для вас значит эта дата? Тем более, насколько мне известно, ваш папа там воевал, оборонял Севастополь.

- Да, я благодарю тебя за вопросы. Для меня это все очень трогательно, актуально. Ведь все мое детство прошло под разговоры отца именно об обороне Севастополя и начале войны.

Его призвали в армию за год до начала Великой Отечесивенной, ему было 30 лет. До этого была бронь на учителей. Но - войной же запахло…

Отец освобождал Бессарабию, когда был подписан пакт Молотова - Риббентропа. Западную Украину, Западную Белоруссию…

А потом отец с первого дня начала войны дрался за Одессу - 72 дня, за Николаев, Херсон, Крым.

И началась оборона Севастополя…

- Кем был Андрей Зюганов?

- Андрей Михайлович. Он был командиром артиллерийского расчета.

Действительно, рубка была там очень жесткой. Тем более речь шла о русской и советской воинской славе.

Отец вернулся с фронта на костылях. Ему в ногу под Севастополем попал огромный осколок в ногу, отец был тяжело ранен. Его два товарища - Загорулько из Канева, это недалеко от Киева, и Пивоваров с «Ростсельмаша», из Ростова, - на плащ-палатке полумертвого притащили на корабль.

Два судна от пристани отходили на большую землю. Одно фашисты потопили. То, на котором был отец, дошло до места.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ГОРОД - СИМВОЛ ХРАБРОСТИ НАШИХ СОЛДАТ

- Геннадий Андреевич, а что было потом?

- Отец пережил пять операций, приехал на родину. А мне было всего пять лет, когда он меня вытащил на пасеку и сказал: «На костылях, Гена, на пасеке невозможно работать. Надо кому-то дымарь подержать, рамочку подать, стамеску притащить…» И так далее.

Но, как ни странно, в том числе и на пасеке, и дома, и когда к нему под одеяло нырнешь, разговоры очень часто заходили именно о войне и о Севастополе. Поэтому моя первая поездка, еще студентом, была в Крым и Севастополь. И я ходил по этому героическому городу и вспоминал рассказы отца о храбрости наших солдат, об их мужестве, о сражениях.

Однажды спросил: папа, почему так отчаянно дрались 200 дней за Севастополь?

Меня в юности удивила, а с возрастом я понял точность его оценки. Он сказал: «Сын, если бы мы не дрались так дерзко и стойко, то фашисты к Сталинграду пришли бы на пару месяцев раньше, и тогда бы вряд ли мы его удержали. А они рвались на Северный Кавказ для того, чтобы отрезать наши войска от грозненской нефти. И - от бакинской нефти».

А ведь на 80 процентов моторы танков, самолетов и машин заправлялись бакинской нефтью.

«Поэтому, - сказал отец, - мы фактически спасли ситуацию».

Правда, он потом добавил… «Тут надо, - говорит, - учесть мужество Севастополя и северной столицы - Ленинграда. Потому что, если бы Ленинград фашисты сломали и сломали бы быстро Севастополь, то они сумели бы перерезать Волгу, сомкнуть клещи вокруг Москвы, и вопрос бы в их пользу был решен».

Поэтому сражение за Севастополь, его оборона имели исключительно важное значение. И - не только для Крыма и Южного фланга, но в целом для Победы над фашистами в годы Великой Отечественной.

НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ НАГЛОСТЬ ГЛАВАРЯ КИЕВСКОГО РЕЖИМА

- Товарищ полковник (а Зюганов - полковник в отставке, имеет офицерскую форму), вы внимательно следите за тем, что происходит в зоне специально военной операции… Скажите, пожалуйста, как пример Севастополя, пример поколения вашего папы Андрея Михайловича Зюганова, и сейчас влияет на атмосферу в Россию?.. И - в тылу, и на фронте - в зоне Специальной военной операции?

- Это все не просто влияет… Я должен сказать, Крым и Севастополь - одна из самых героических страниц нашей истории,

Для нас эта страница вообще уникальная. С этого начиналось геополитическое величие нашей державы. Наряду со строительством Питера и освоением Балтики. Так что мы там решали вопрос своего будущего.

Сегодня почему эта наглая нацистская сволочь рвется и пытается нам насолить в Крыму? Почему они лезли на Донбасс? Почему обстреливают глубинные регионы России? Потому что пытаются нанести стратегическое поражение России. Но этого никак нельзя допустить.

Правильно Владимир Путин сказал: ничего у них не выйдет, но недооценивать их наглость – это быть глупыми и недальновидными людьми.

Сейчас опять шайку нацистско-бандеровскую сколотили из полсотни стран и ведут стратегическую войну, войну беспощадную, выбивая и нефтегазовые предприятия, и электронные заводы, и расстреливая наши города и поселки.

Мы имеем дело с той же шайкой, которая в свое время создала коалицию и пыталась захватить Севастополь в той первой Крымской войне. И потом та же самая картина повторялась.

Ничего в этом плане западники не придумали нового. Потому что, вытесняя нас с Черного моря и Балтики, загоняя в огромный холодный континент, они пытаются лишить нас и морского простора, и торговых путей.

И сейчас в нашем Черном море бомбят, уже и свой прекрасный хлеб не продашь на юг. Хотя вот на днях в Москве были представители всех стран Африки, они бы с удовольствием закупили нашу пшеницу, удобрения и другие товары.

* * *

- Выходит, Геннадий Андреевич. мы и сегодня сражаемся за свое историческое выживание…

- Да! Пример Крыма, Севастополя, он для всех нас не только ярок и убедителен, но и очень поучительный.

- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь.

- Давай…

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