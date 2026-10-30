Губернатор говорил о работе, а не о самолетах: что не так с видео о закрытии саратовского аэропорта «Гагарин» до окончания СВО

Аэропорт «Гагарин» в Саратовской области. Фото: Егор Алеев/ТАСС

В социальных сетях опубликовали видеозапись с губернатором Саратовской области, где он делает весьма неоднозначное заявление. Мол, аэропорт «Гагарин» закрывается до окончания специальной военной операции. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание лжи в Интернете, это дипфейк.

В ролике политик говорит о том, что такие кардинальные меры связаны с постоянными угрозами атак беспилотниками. Смотрится все довольно достоверно, но только на первый взгляд.

Если посмотреть детальнее, то можно увидеть, как слова Бусаргина расходятся с мимикой, голос звучит неестественно и монотонно. Да и выглядит он как будто по-другому. Не удивительно, ведь видео смонтировали с помощью нейросетей. За основу подделки взяли старые кадры с заседания правительства региона, которые губернатор опубликовал в своем канале еще 25 апреля 2022 года. Там он говорит о ситуации с занятостью населения. Что же касается работы международного аэропорта «Гагарин», то, действительно, ночью 30 октября там вводились ограничения на прием и выпуск судов в связи с активностью украинских БПЛА. Но в 9:35 по московскому времени Росавиация сообщила, что они были сняты.

О том, что воздушная гавань функционирует, свидетельствует и онлайн-табло аэропорта. Да, есть отмененные рейсы, но работа продолжается. Так, в 15:25 по местному времени был закончена посадка на самолет до Москвы.

Более того, «Гагарин», успевает помогать и другим. О закрытии и речи не идет. Так, представители аэроузла сообщали, что в связи с вызванными украинскими налетами ограничениями на полеты в московском регионе они приняли у себя четыре рейса, следовавших в столицу из Сочи, Волгограда, Краснодара и Дубая:

«Все самолеты получают наземное обслуживание. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний работают с пассажирами и делают все необходимое для обеспечения комфортных условий их пребывания».

Власти призывают людей не вестись на провокации, а ориентироваться только на проверенные и официальные источники.