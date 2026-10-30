Ветераны СВО рассказали выпускникам детских домов о преодолении «выученной беспомощности»

Фото: пресс-служба Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны».

Финалист премии «Россия — страна возможностей» Камиль Ижболдин сейчас работает в государственной корпорации ВЭБ.РФ. В рамках сессии, посвященной темам служения и созидания, он поделился личным опытом реабилитации после тяжелого ранения, социализации через спорт и перехода к реализации масштабных общественных проектов.

Камиль Ижболдин выделил несколько ключевых этапов служения в своей жизни: учебу в кадетском корпусе, службу в Воздушно-десантных войсках и участие в СВО, а также нынешнюю работу в ВЭБ.РФ, направленную на развитие социальных инициатив в регионах России.

Фото: пресс-служба Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны».

Особое внимание в своем выступлении он уделил проблеме «выученной беспомощности» — психологического состояния, при котором человек перестает предпринимать попытки улучшить свою жизнь из-за прошлого негативного опыта или отсутствия поддержки.

«Когда человек сталкивается с серьезными испытаниями или рамками, возникает риск поддаться выученной беспомощности и опустить руки. Но истинное развитие начинается там, где ты ставишь перед собой амбициозные, казалось бы, недостижимые цели. После тяжелого ранения и ампутации для меня спортивным и жизненным вызовом стала дистанция полумарафона на обычном протезе, которую удалось преодолеть за 2 часа 50 минут. Важно не бояться преград и трансформировать свою историю преодоления в помощь другим», — рассказал Камиль Ижболдин.

В ходе диалога с участниками форума он подчеркнул роль дисциплины, заложенной еще в кадетском корпусе, и спорта в адаптации ветеранов и молодежи. По его словам, именно общественная деятельность, наставничество и поддержка социальных программ, включая проект «Поколение чести» и Школу адаптивного спорта, позволяют оперативно возвращаться к активной жизни и помогать тем, кто в этом нуждается.

Фото: пресс-служба Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны».

Отвечая на вопросы участников о современных методах реабилитации, Ижболдин также отметил перспективность фиджитал-спорта, технических дисциплин и адаптивного самбо как эффективных инструментов социализации людей с инвалидностью и травмами.

VII Всероссийский форум выпускников детских домов «Дети всей страны» проходил в Москве с 25 по 29 октября. Организатором мероприятия стала ВОО «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны»». Главная цель форума — исследование и разработка новых подходов к системе социализации и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.