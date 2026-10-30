Кубинцам остается только приспосабливаться и выживать Фото: REUTERS.

На прошлой неделе в ООН разыгралась драма. Обсуждали внесенную Гаваной резолюцию с осуждением американской блокады.

Последние новости о блокаде Кубы США

Постпред США Майк Уолц заявил: какая блокада, в бедах страны виновата коррупция. А затем показал фото особняков и дорогих часов, якобы принадлежащих семье Кастро и президенту Диас-Канелю.

Министр иностранных дел Паррилья в ярости закричал: «Вы лжец!» Кубинская делегация окружила трибуну, дело чуть не дошло до драки. Заседание прервали. Стычка перекинулась в коридор, первый секретарь представительства Кубы (его за это выслали из Штатов) выбил телефон из рук американца, который снимал происходящее…

Ту резолюцию в ООН одобрили большинством голосов. Против были, естественно США. Их поддержала Украина.

Тучи над латиноамериканской страной продолжают сгущаться. На недавнем митинге во Флориде Дональд Трамп сказал: вот разберемся с Ираном и отправим наши военные корабли на Кубу. Им останется только сдаться…

О происходящем на его родном Острове Свободы, «Комсомолке» рассказал преподаватель Московского государственного лингвистического университета Реинель Батисту Тельес.

Реинель Батисту Тельес на Кубе Фото: Личный архив.

КАСТРО ГОТОВЯТ УЧАСТЬ МАДУРО?

Антикубинские санкции США действуют с 1960-х. В начале этого года Трамп их ужесточил - пригрозил запредельными пошлинами странам, которые поставляют кубинцам топливо, американские военные начали перехватывали танкеры с венесуэльской нефтью…

В этом году ущерб острова от блокады превысил $8 млрд. Куба страдает от многочасовых отключений электричества, нехватки продуктов и лекарств.

России удалось договориться с американцами об отправке на остров в гуманитарных целях танкера с нефтью, поставила груз продовольствия. Но это не решает глобальной проблемы.

А 19 октября суд штата Флорида выдал ордер на арест 95-летнего брата Фиделя, экс-главы Кубы Рауля Кастро. Формально - из-за инцидента 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два летевших из Штатов с целью провокации частных легкомоторных самолета, нарушивших воздушное пространство страны.

Выдача ордера заставила говорить о том, что Вашингтон готовит Кастро участь похищенного и заключенного в тюрьму президента Венесуэлы Мадуро.

19 октября суд штата Флорида выдал ордер на арест Рауля Кастро Фото: REUTERS.

«ЛЮДИ МАССОВО УЕЗЖАЮТ»

– Реинель, не так давно вы летали из Москвы на Кубу. Какие были ощущения?

- Будто люди живут посереди катастрофы, непрекращающегося шторма. Смирения нет, но есть бессилие. Кубинцам остается только приспосабливаться, выживать. Этот навык мы развили за десятилетия под давлением.

России удалось договориться с американцами об отправке на остров в гуманитарных целях танкера с нефтью, поставила груз продовольствия. Но это не решает глобальной проблемы Фото: REUTERS.

- Как люди справляются без электричества?

- Генераторы и инверторы себе не все могут позволить, EcoFlow (домашние станции с аккумуляторами, которые быстро заряжаются, когда электричество включают - Ред.) стоит 1000 долларов. Но те, у кого у они есть, помогают соседям хотя бы заряжать мобильники.

– Насколько серьезны проблемы с едой? Система продуктовых карточек работает?

- Да, но она неустойчива. Дешевые продукты выдают по минимуму или они вообще поступают с задержкой на несколько месяцев. Так что рассчитывать можно только на черный рынок. (Кило сахара там стоит 1300 песо при средней зарплате 3200 - Ред). Признак приемлемого уровня жизни для многих свелся к возможности есть три раза в день.

В таких условиях молодежь массово уезжает. У друга две дочки, 13 и 16 лет, они постоянно говорят отцу, что хотят покинуть страну - это стало привычной целью даже для школьников.

Население Кубы сократилось два три года на 2 миллиона человек. Почти все мои друзья детства на острове уже не живут.

ЧТО ТАКОЕ «ВНУТРЕННЯЯ БЛОКАДА»

– Как ваши сограждане восприняли продление американского эмбарго до 2027 года?

– Санкции США существуют с 1962 года, блокада стала для властей объяснением практически любых проблем. А люди ждут изменений изнутри, на их взгляд, на жизнь больше влияет внутренняя блокада.

Куба страдает от многочасовых отключений электричества Фото: REUTERS.

- Что вы имеете в виду?

- Частная собственность долгое время была исключена, ее возвращение жестко контролируется. (В 2021 году правительство разрешило работу частных компаний, однако без связей и очень больших денег открыть свой бизнес невозможно, а каждый шаг предпринимателей сурово зарегламентирован - Ред.) А ведь отсутствие богатства тормозит развитие.

- Чего кубинцы ждут от России?

- Мы искренне благодарны русским. Но не думаю, что люди ожидают от России больше, чем уже получили. Простые кубинцы хотят работать сами и двигаться вперед.

Ведь те, кто уезжает с острова, не живут за счет помощи - собираются с силами, борются, помогает своим семьям. Работы мы не боимся.