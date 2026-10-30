Украину могут выкинуть с чемпионата мира по хоккею из-за возвращения России: Вычеркнут слабейшую команду

Россия может занять место Украины на чемпионате мира по хоккею после решения CAS. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Поговорим о хоккее, друзья мои. И не только по той причине, что многие из нас являются поклонниками этого мужественного вида спорта, но и потому, что он самым непосредственным образом соприкоснулся с политикой, в частности, с очень непростыми российско-украинскими отношениями. А последние новости с ледовых площадок и из залов судебных заседаний способны в очередной раз вызвать массовое недовольство на территории Незалежной, который, конечно, не из Туманности Андромеды, но откуда-нибудь с Марса был бы виден в обычный бинокль, а с Луны и вовсе невооружённым взглядом.

Ни для кого не секрет, что сборные России по хоккею (с шайбой), как и другие сборные, были отлучены от международных соревнований с 2022 года. Но сегодня пришло сообщение, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне обязал международную федерацию хоккея на льду (ИИХФ) отменить её предыдущие резолюции о недопуске сборных России к международным соревнованиям и допустить наши команды ко всем турнирам.

В сезоне 2026/27 речь идет о следующих турнирах: взрослые чемпионаты мира среди мужчин и женщин, молодёжный ЧМ (U20), а также два юниорских первенства (U18). Тут, конечно, не все обстоит так гладко, как хотелось бы. В решении арбитража ничего не говорится о флаге и гимне, страны-хозяева турниров наверняка начнут подстраивать всякие гадости с визами, с расселением (среди них можно отметить такие русофобские государства, как Германию, Чехию, Канаду). Но открытый отказ от выполнения решения суда способен навлечь санкции уже на них самих. Кроме того, такая явная интрига против одного из главных фаворитов турнира явно не будет их красить в те цвета, в которые, как выразился бы в этой ситуации мэр Киева и знаменитый в прошлом спортсмен Виталий «златоуст» Кличко, «в которые они бы сами окрасили себя».

Украинскую команду могут вычеркнуть из списка участников как слабейшую. Фото: Reiji Nagayama/AFLO/Global Look Press

И, хотя, по выражению все того же экс-спортсмена и «златоуста» в одном лице, «сегодня в завтрашний день могут смотреть не только лишь все», кое-какие соображения позволяют сделать вывод, что Украина и на ледовой площадке попала в котел, устроенный спортивным арбитражем.

Всё дело в регламенте соревнований. Сборная России не выбывала из высшей лиги международного хоккея в результате турнира, ее просто вышвырнули. И теперь возвращать ее придется не через какие-то турниры, чтобы она вернулась через победы, а так же прямо и непосредственно, как ее и исключали. Сразу в Высшую лигу.

Но количество команд, участвующих в турнире, ограничено. Их всего 16, причем, два последних участника — Казахстан и Украина, завоевали это право, заняв, соответственно, первое и второе место в Первом дивизионе (Группа А). А, как говорил великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, если где-то чего-то прибудет, то непременно что-то, и убудет. И в нашем случае дело идет к тому, что сборной Украине придется покинуть Высший дивизион после того, как туда вернется сборная России.

Спортивный арбитражный суд обязал международную федерацию хоккея на льду отменить её предыдущие резолюции о недопуске сборных России к международным соревнованиям и допустить наши команды ко всем турнирам. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Представляете, какой удар, украинцев выбросят из турнира из-за возвращения сборной России?! Просто возвращения русского хоккея уже удар по все Европе и Украине. А тут еще и второй удар — придется попрощаться с украинскими хоккеистами. По крайней мере, на этом турнире. Ведь в Германии, где пройдет ЧМ, уже составлено и расписание чемпионата, и и график игр, и билеты начали продавать. Если просто добавить какую-то команду, то нарушится все расписание турнира, весь регламент. В одной группе останется 8 команд, а в другой их станет 9. Если добавить две команды, то надо сразу менять и расписание, и календарь турнира. Так что самое простое — исключать Украину. Не Казахстан, а именно ее, потому что Казахстан вышел с первого места на турнир, а Украина — со второго. Ну, а правда — какой хоккей без России?

Так ведь есть еще и третий удар — сборная Украины через тяжелейшие для себя матчи пробилась на этот турнир, войдя в группу сильнейших команд мира впервые за последние 20 лет!

Такой котел не просто на ровном месте, а прямо-таки на ледовой площадке — кто бы мог специально его придумать! Никто, кроме самой жизни. Такое ощущение, что Украина без «котлов» разного рода просто не может существовать. И это ее естественное состояние.

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