Выбираем лучшего фермера страны: прием заявок на конкурс продлен до 27 декабря!

Церемония награждения победителей первого сезона состоялась в октябре 2025 года Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фермерство — это не просто производство продуктов. Это ежедневный труд, который обеспечивает продовольственную безопасность страны, поддерживает развитие территорий и формирует основу одной из ключевых отраслей экономики. Рассказывать о людях, которые работают на земле, внедряют современные технологии в свое производство и сохраняют традиции, особенно важно: их истории помогают обществу лучше понимать ценность сельского хозяйства и вдохновляют новых предпринимателей приходить в отрасль.

Именно для этого «Комсомольская правда» учредила премию «Легендарные фермеры», второй сезон которой сейчас как раз на этапе заявочной кампании. Участие в ней могут принять и крупные, давно завоевавшие место на рынке фермерские хозяйства, и новые проекты, которым еще предстоит заявить о себе.

Видя активный интерес со стороны фермерского сообщества, мы решили продлить прием заявок на участие в премии до 27 декабря. Заявки принимаются по 7 номинациям. Далее, с 11 по 31 января 2027 года — этап народного голосования на сайте премии. Финалистов в каждой номинации определят наши читатели. А уже из числа тех проектов, которые наберут больше всего голосов, наше экспертное жюри в феврале выберет победителей и призеров. Которых мы и наградим на торжественной церемонии в Москве!

И мы рады представить наших экспертов — в их числе представители аграрной отрасли, профессионалы в области сельского хозяйства, маркетинга и развития бизнеса.

Жюри премии «Легендарные фермеры»

— Олеся Носова

Главный редактор и генеральный директор ИД «Комсомольская правда»

— Ксения Шевёлкина

Заместитель министра сельского хозяйства РФ

— Владимир Балтер

Генеральный директор АО «Росагролизинг»

— Ксения Малиновская

Руководитель департамента аналитики и мониторинга агрокластера «Фуд Сити»

— Екатерина Иванова

Ректор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, почетный работник АПК России

— Юлия Оглоблина

Лидер Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи»

— Елена Иванова

Руководитель бизнес-сообщества YugAgro Connect

Премия реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Партнером номинации «Фермер года» выступает агрокластер «Фуд Сити».

Информационную поддержку нашему проекту оказывает Международная сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО 2026».

Номинации: от агроблогера до династий

Мы ждем всех, кто гордится своим делом и хочет рассказать о нем стране. Участие в премии «Легендарные фермеры» — это шанс получить признание, найти новых партнеров и клиентов, открыть новые каналы продвижения, а также внести вклад в развитие сельского хозяйства.

Заявки принимают в 7 номинациях:

«Фермерская династия»

Семейные предприятия сельского хозяйства, в которых трудятся представители нескольких поколений.

«Крутой поворот»

Фермерские предприятия, основатели которых пришли в сельское хозяйство из другой сферы деятельности.

«Агротуры»

Фермы и сельхозпредприятия, организующие поездки для туристов с акцентом на погружение в сельский быт.

«Фермер года»

Предприятия, добившиеся особенно значимых результатов по итогам года.

«Женщина в агробизнесе»

Женщины-руководители фермерских хозяйств и сельхозпредприятий.

«Агроблогер»

Фермеры, ведущие блог на тему сельского хозяйства и работы в аграрном секторе.

«Инновации на ферме»

Фермерские предприятия, активно внедряющие робототехнику, инновационные и автоматизированные процессы.

Расскажите о своем труде — пусть о нем узнают те, кому он важен! Подать заявку на премию КП «Легендарные фермеры» можно на сайте legendarnye—fermery.kp.ru