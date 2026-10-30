Выбираем лучшего фермера страны: прием заявок на конкурс продлен до 27 декабря!

Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Фермерство — это не просто производство продуктов. Это ежедневный труд, который обеспечивает продовольственную безопасность страны, поддерживает развитие территорий и формирует основу одной из ключевых отраслей экономики. Рассказывать о людях, которые работают на земле, внедряют современные технологии в свое производство и сохраняют традиции, особенно важно: их истории помогают обществу лучше понимать ценность сельского хозяйства и вдохновляют новых предпринимателей приходить в отрасль.
Именно для этого «Комсомольская правда» учредила премию «Легендарные фермеры», второй сезон которой сейчас как раз на этапе заявочной кампании. Участие в ней могут принять и крупные, давно завоевавшие место на рынке фермерские хозяйства, и новые проекты, которым еще предстоит заявить о себе.
Видя активный интерес со стороны фермерского сообщества, мы решили продлить прием заявок на участие в премии до 27 декабря. Заявки принимаются по 7 номинациям. Далее, с 11 по 31 января 2027 года — этап народного голосования на сайте премии. Финалистов в каждой номинации определят наши читатели. А уже из числа тех проектов, которые наберут больше всего голосов, наше экспертное жюри в феврале выберет победителей и призеров. Которых мы и наградим на торжественной церемонии в Москве!
И мы рады представить наших экспертов — в их числе представители аграрной отрасли, профессионалы в области сельского хозяйства, маркетинга и развития бизнеса.
— Олеся Носова
Главный редактор и генеральный директор ИД «Комсомольская правда»
— Ксения Шевёлкина
Заместитель министра сельского хозяйства РФ
— Владимир Балтер
Генеральный директор АО «Росагролизинг»
— Ксения Малиновская
Руководитель департамента аналитики и мониторинга агрокластера «Фуд Сити»
— Екатерина Иванова
Ректор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, почетный работник АПК России
— Юлия Оглоблина
Лидер Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи»
— Елена Иванова
Руководитель бизнес-сообщества YugAgro Connect
Премия реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.
Партнером номинации «Фермер года» выступает агрокластер «Фуд Сити».
Информационную поддержку нашему проекту оказывает Международная сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО 2026».
Мы ждем всех, кто гордится своим делом и хочет рассказать о нем стране. Участие в премии «Легендарные фермеры» — это шанс получить признание, найти новых партнеров и клиентов, открыть новые каналы продвижения, а также внести вклад в развитие сельского хозяйства.
Заявки принимают в 7 номинациях:
«Фермерская династия»
Семейные предприятия сельского хозяйства, в которых трудятся представители нескольких поколений.
«Крутой поворот»
Фермерские предприятия, основатели которых пришли в сельское хозяйство из другой сферы деятельности.
«Агротуры»
Фермы и сельхозпредприятия, организующие поездки для туристов с акцентом на погружение в сельский быт.
«Фермер года»
Предприятия, добившиеся особенно значимых результатов по итогам года.
«Женщина в агробизнесе»
Женщины-руководители фермерских хозяйств и сельхозпредприятий.
«Агроблогер»
Фермеры, ведущие блог на тему сельского хозяйства и работы в аграрном секторе.
«Инновации на ферме»
Фермерские предприятия, активно внедряющие робототехнику, инновационные и автоматизированные процессы.
Расскажите о своем труде — пусть о нем узнают те, кому он важен! Подать заявку на премию КП «Легендарные фермеры» можно на сайте legendarnye—fermery.kp.ru