В Москве назвали народного страховщика года

Компания Т-Страхование стала лауреатом в номинации «Народный страховщик года» премии «Лидеры страхового рынка», учрежденной Агентством страховых новостей (АСН) и Издательским домом «Регламент».

Вручение премии состоялось на XII Форуме лидеров страхового рынка, который прошел 29 октября в Москве. Как сообщает АСН, лауреата номинации выбирали путем открытого голосования: участникам предлагалось ответить на вопрос «Какую страховую компанию вы бы порекомендовали своим близким?». Перед этим на основе более чем 120 тысяч отзывов и оценок реальных клиентов был сформирован шорт-лист, куда вошли десять компаний, включая «Абсолют Страхование», «АльфаСтрахование», «Астро-Волга», «ВСК», «Капитал Лайф», «РЕСО-Гарантия», «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни», «Согласие», «Т-Страхование».

«Жалобы клиенты пишут чаще, чем благодарности. Поэтому место в десятке во многом показывает, как компания отвечает на претензии и доводит их до решения, - подчеркивают в Агентстве. - Шорт-лист сформировали клиенты с претензиями, а победителя выбирают те, кому жаловаться не пришлось».

В итоге звание «Народного страховщика года» - «лучшего страховщика по мнению читателей АСН» - забрала компания Т-Страхование. Лауреатами в других номинациях премии стали «Росгосстрах жизнь» как «Лучшая команда андеррайтинга», «Гелиос» — «Лучшее решение в андеррайтинге», НСИС — «Иншуртех-внедрение года», «Сбербанк страхование жизни» — «Прорыв года в народном рейтинге АСН», РНПК — «Событие года».