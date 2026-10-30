Сергей Степашин: Я передал Джозефу Ауну привет от Владимира Путина

… - Сергей Вадимович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Степашина. Вы сейчас где находитесь?
- Я, Саша, в Бейруте, в столице Ливана.
- Какая у вас там программа?
- Мы открыли здесь представительство нашего ИППО (Императорского Православного Палестинского общества).
Долго шли к этому…
С утра у меня была встреча с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром страны Навафом Саламом… Которые благословили нас на создание отделения нашего общества. И сейчас мы его здесь открыли, в присутствии очень многих политиков, авторитетных общественных деятелей и священнослужителей.
Считаем, что это очень правильное и своевременное решение. Тем более, что Ливан – это тоже частичка Святой земли.
- Ну, зная вас, Сергей Вадимович, я догадываюсь, что вы не ограничились только лишь этим открытием…
- После разговора с президентом и премьер-министром рассматривали вопросы межгосударственного сотрудничества.
Я передал привет президенту Ливана от Владимира Владимировича Путина.
Ливанские руководители полностью поддерживают нас, в том числе на международной арене. Есть интересные предложения и по экономическому сотрудничеству.
- Скажите, а кроме привета от Владимира Владимировича, что вы еще передали президенту и премьер-министру Ливана?
- Я просто рассказал им об истории нашего общества (ИППО), чем мы будем заниматься в Ливане.
А президента я поблагодарил за то, что мы вместе в свое время боролись против ИГИЛ*. (Запрещенная в России террористическая организация. - А.Г.) Он, кстати, боевой генерал, тоже очень жестко и четко воевал. Плюс, конечно, обсудили тему, связанную с территориями, которые сегодня захвачены в Ливане.
- Большие ли разрушения в Бейруте? Мы знаем, что некоторое время назад там были бомбежки…
- Никаких разрушений нет. Залечили...
- Понятно. Как они оценивают ситуацию вообще на Ближнем Востоке? Я имею в виду и президент, и премьер-министр?
- Так же, как и мы. Считают, что конфликт с Ираном - это авантюра. И, конечно, их тревожит ситуация вокруг Палестины.
- А что именно вокруг Палестины, Сергей Вадимович? Какая у них позиция? Такая же, как у нас?
- То, что произошло в секторе Газа, то, что блокируется сегодня, по сути дела, Палестина, -там тяжелейшее экономическое положение, санкции и так далее. У нас здесь единая политика.
- Как в Ливане оценивают выборы, которые прошли в Израиле?
- А пока никак, потому что еще не ясно, что будет в конечном итоге. Но то, что арабская партия набрала много голосов, это, конечно, тоже очевидный выигрыш.
- Что даст открытие представительства ИППО в Бейруте?
- Во-первых, о нас, о России, здесь будут больше знать, а у нас - о Ливане, что очень важно на самом деле.
Плюс у нас есть несколько гуманитарных проектов, в том числе в планах - открытия нашей школы.
При царе на территории Ливана было 50 русских школ. Плюс здесь есть паломнические маршруты, очень интересные.
- Мы с вами однажды были в Ливане. И оттуда уже дальше поехали – в Палестину и так далее.
- Ездили в Сирию.
- Сейчас какие-то изменения вам бросились в глаза в Бейруте?
- Да нет, люди трудятся, мирная обстановка на самом деле. Хотя экономические проблемы есть, особенно после кризиса 2019 года.
К сожалению, прямого рейса Москва - Бейрут нет, потому что - действуют санкции со стороны тех, кто поставляет горючее для транспорта, частных компаний. Эта проблема существует, я ее обозначил в разговоре с премьер-министром.
- А вы как добирались до Бейрута?
- Через Стамбул.
- Что у вас еще в планах? Сколько вы там дней пробудете?
- Исполняется 80 лет представительству Русской православной церкви в Ливане. И на завтра намечена встреча с Антиохийским патриархом. И потом - домой.
- Спасибо. Ждем. Счастливого вам пути…
* ИГИЛ (Исламское государство) признано террористическим и запрещено в России
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