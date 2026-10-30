Сергей Степашин: Я передал Джозефу Ауну привет от Владимира Путина

Фото предоставлены пресс-службой ИППО

… - Сергей Вадимович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Степашина. Вы сейчас где находитесь?

- Я, Саша, в Бейруте, в столице Ливана.

- Какая у вас там программа?

- Мы открыли здесь представительство нашего ИППО (Императорского Православного Палестинского общества).

Долго шли к этому…

С утра у меня была встреча с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром страны Навафом Саламом… Которые благословили нас на создание отделения нашего общества. И сейчас мы его здесь открыли, в присутствии очень многих политиков, авторитетных общественных деятелей и священнослужителей.

Считаем, что это очень правильное и своевременное решение. Тем более, что Ливан – это тоже частичка Святой земли.

Фото предоставлены пресс-службой ИППО

- Ну, зная вас, Сергей Вадимович, я догадываюсь, что вы не ограничились только лишь этим открытием…

- После разговора с президентом и премьер-министром рассматривали вопросы межгосударственного сотрудничества.

Я передал привет президенту Ливана от Владимира Владимировича Путина.

Ливанские руководители полностью поддерживают нас, в том числе на международной арене. Есть интересные предложения и по экономическому сотрудничеству.

- Скажите, а кроме привета от Владимира Владимировича, что вы еще передали президенту и премьер-министру Ливана?

- Я просто рассказал им об истории нашего общества (ИППО), чем мы будем заниматься в Ливане.

А президента я поблагодарил за то, что мы вместе в свое время боролись против ИГИЛ*. (Запрещенная в России террористическая организация. - А.Г.) Он, кстати, боевой генерал, тоже очень жестко и четко воевал. Плюс, конечно, обсудили тему, связанную с территориями, которые сегодня захвачены в Ливане.

Фото предоставлены пресс-службой ИППО

- Большие ли разрушения в Бейруте? Мы знаем, что некоторое время назад там были бомбежки…

- Никаких разрушений нет. Залечили...

- Понятно. Как они оценивают ситуацию вообще на Ближнем Востоке? Я имею в виду и президент, и премьер-министр?

- Так же, как и мы. Считают, что конфликт с Ираном - это авантюра. И, конечно, их тревожит ситуация вокруг Палестины.

- А что именно вокруг Палестины, Сергей Вадимович? Какая у них позиция? Такая же, как у нас?

- То, что произошло в секторе Газа, то, что блокируется сегодня, по сути дела, Палестина, -там тяжелейшее экономическое положение, санкции и так далее. У нас здесь единая политика.

- Как в Ливане оценивают выборы, которые прошли в Израиле?

- А пока никак, потому что еще не ясно, что будет в конечном итоге. Но то, что арабская партия набрала много голосов, это, конечно, тоже очевидный выигрыш.

- Что даст открытие представительства ИППО в Бейруте?

- Во-первых, о нас, о России, здесь будут больше знать, а у нас - о Ливане, что очень важно на самом деле.

Плюс у нас есть несколько гуманитарных проектов, в том числе в планах - открытия нашей школы.

При царе на территории Ливана было 50 русских школ. Плюс здесь есть паломнические маршруты, очень интересные.

- Мы с вами однажды были в Ливане. И оттуда уже дальше поехали – в Палестину и так далее.

- Ездили в Сирию.

- Сейчас какие-то изменения вам бросились в глаза в Бейруте?

- Да нет, люди трудятся, мирная обстановка на самом деле. Хотя экономические проблемы есть, особенно после кризиса 2019 года.

К сожалению, прямого рейса Москва - Бейрут нет, потому что - действуют санкции со стороны тех, кто поставляет горючее для транспорта, частных компаний. Эта проблема существует, я ее обозначил в разговоре с премьер-министром.

- А вы как добирались до Бейрута?

- Через Стамбул.

- Что у вас еще в планах? Сколько вы там дней пробудете?

- Исполняется 80 лет представительству Русской православной церкви в Ливане. И на завтра намечена встреча с Антиохийским патриархом. И потом - домой.

- Спасибо. Ждем. Счастливого вам пути…

* ИГИЛ (Исламское государство) признано террористическим и запрещено в России

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