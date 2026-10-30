Опрос показал, как россияне относятся к Хэллоуину: Празднует только 4%

Только 4% россиян говорят, что любят Хэллоуин и отмечают его Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В эти выходные по традиции отмечается Хэллоуин. В России этот праздник каждый год вызывает немало споров: пока кто-то с радостью украшает дом, наряжается в костюмы и веселится на вечеринках, другие злятся, что этот праздник к нашей культуре не имеет никакого отношения. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, сколько в России поклонников у этого праздника, а сколько ненавистников.

Как оказалось, половина опрошенных – 52% - относятся к Хэллоуину спокойно. Россияне признаются, что сами не празднуют, но их совершенно не смущает, что празднует кто-то другой, тем более что тематические украшения делают общественные пространства только наряднее.

«Отношусь к нему равнодушно, для меня это не праздник, поэтому если мне не напомнить, я сама бы и внимание не обратила», - делится участница опроса.

«Праздник, как праздник, я его не отмечаю, не интересно как-то, но что такого, если другие отметят?», - рассуждает другая.

Вырезанная голова из тыквы - символ праздника Хэллоуин Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Однако 42% опрошенных заявили, что их Хэллоуин раздражает. Людям не нравится, то праздник зародился не в России, что принято наряжаться монстрами и нечистью, кого-то это даже пугает. Респонденты отметили, что им неприятно, что кто-то в нашей стране перенимает чужие традиции и веселится в этот день.

«Это не наши ценности и не наша культура», - хмурится участница опроса.

«Давно пора запретить этот бал сатаны в России», - злится другой.

«Никогда не отмечали, пора про него уже забыть, у нас своих хватает праздников», - рассуждает третья.

«Отрицательно отношусь. Праздники должны быть своими, национальными, а не эта чужестранная бесовщина», - говорит еще один респондент.

И только 4% россиян говорят, что любят Хэллоуин и часто отмечают его. Для них это повод повеселиться, нарядиться, поделиться сладостями и хорошо провести время.

«В студенческие годы тусили в клубах в этот день, наряжались. Сейчас и дети мои посещают подобные праздники. Ничего плохого в этом не вижу, никакого подтекста, кроме как нарядиться и подурачиться», - делится участница опроса.

«Для меня это просто лишний повод повеселиться», - кивает другая.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 3,1 тысячи человек.

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