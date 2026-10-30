Осенью несколько НПЗ, ранее вышедших из строя, уже вернулись к работе Фото: Ольга ЮШКОВА.

Что происходит на НПЗ в России после атак

В пятницу, 30 октября 2026 года, Украина после непродолжительного перерыва вновь атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы. Украинские БПЛА были направлены на три российских НПЗ и один газохимический комплекс. Об этом журналистам заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на одном из заводов есть «небольшие повреждения».

- В целом наша система защиты ПВО сработала, - заявил Новак.

По его словам, предприятия работают над обеспечением дополнительных мер безопасности.

По словам вице-премьера Александра Новака, предприятия работают над обеспечением дополнительных мер безопасности. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Атаки на НПЗ прокомментировали и в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, атаки ВСУ на НПЗ не ставят под вопрос проведение трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Он также отметил, что Москва на этих переговорах не планирует поднимать тему атак на НПЗ.

Ранее Александр Новак сообщал, что именно атаки на НПЗ усложнили ситуацию с поставками топлива на заправки этим летом.

Однако осенью несколько НПЗ, ранее вышедших из строя, уже вернулись к работе.

Новак также отмечал, что НПЗ приобретают конструкции для прикрытия объектов от атак БПЛА.

По его словам, защита НПЗ от беспилотников стала одним из факторов улучшения ситуации на топливном рынке страны.

О поставках дизеля в США

Новак заявил, что атаки на российские НПЗ могут повлиять на поставки дизтоплива на мировой рынок. Напомним, на прошлой неделе Россия возобновила поставки дизеля в США. Одновременно президент США Дональд Трамп выдвинул требование президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить атаки на российские НПЗ, отметив, что это провоцирует рост цен на дизель на мировом рынке. Однако, Киев это требование проигнорировал.

Атаки на российские НПЗ могут повлиять на поставки дизтоплива на мировой рынок. Фото: rocharibeiro/Shutterstock/Fotodom

По итогам октября ожидается, что Россия экспортирует на мировые рынки 510 тысяч тонн дизтоплива, а в ноябре поставки вырастут до 2,15 млн. тонн.

По словам Новака, объемы экспортных поставок дизеля на следующий год будут зависеть от текущей ситуации.

Новак также сообщил, что правительство планирует продлить запрет на экспорт дизельного топлива из России до конца января 2027 года с отдельными исключениями для обеспечения поставок топлива на мировые рынки.

- Сейчас готовится распоряжение правительства о продлении запрета на поставки дизеля фактически на три месяца. При этом, как и ранее, будут сделаны отдельные исключения по поставкам на мировые рынки, - отметил Новак.

Напомним, в октябре правительство частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены после заключения 9 октября так называемой энергетической сделки между РФ и США. О поставках российского дизеля на мировые рынки лично договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.

Первые три танкера с российским дизтопливом отправились в США на прошлой неделе.

Первые три танкера с российским дизтопливом отправились в США на прошлой неделе. Фото: Lars Klemmer/picture alliance via Getty Images

Ранее Новак также заявлял, что в этом году, несмотря на санкции, Россия поставила в Европу энергоресурсов на $21 млрд., исполняя свои обязательства по заключенным контрактам.

Что с бензином в России и хватит ли дизеля для внутреннего рынка

По словам Новака, на внутреннем рынке достаточно дизельного топлива, чтобы благополучно пройти зиму.

Что касается бензина, вице-премьер отметил, что предпринимаются меры по увеличению объемов добычи нефти и ее переработки.

- Сейчас заводы вышли из ремонта. И у нас обеспечивается импорт. Собственно, эти все меры позволяют нам обеспечивать рынок, - отметил Новак.

Ранее вице-премьер отмечал, что ситуация с топливом в РФ нормализовалась.

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