Масштабная повестка модернизации

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В посольстве Казахстана в России состоялся круглый стол, посвящённый Посланию президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», с которым он обратился к нации 28 октября. Более двух часов представители российских общественно-политических, научно-образовательных и экспертных кругов обсуждали новые инициативы главы Казахстана, делились мнениями и ожиданиями.

Напомним, что речь в послании шла о задачах превратить Казахстан в ведущий логистический центр и транспортный хаб Евразии, к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита, построить народную цифровую экономику, а также усовершенствовать налоговую политику. Кроме того, глава государства объявил 2027 год Годом всенародного масштабного строительства, а также подчеркнул, что в «сердцевине его стратегического курса — идея Справедливости».

«Казахстанцы поддержали реформаторский курс президента»

Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев напомнил, что нынешнее послание прозвучало в контексте инициированной главой государства масштабной политической трансформации, важнейшим звеном которой стало недавнее принятие новой Конституции. Дипломат отметил символичность прозвучавшего обращения к нации, поскольку оно озвучено в год 35-летия Независимости Казахстана, отмечаемого в этом году, и «его тезисы, по сути, определяют контуры и направления дальнейшего развития Казахстана, следующие тактические цели и стратегические задачи».

Абаев также подчеркнул, что Казахстан и Россия тесно связаны не только географически, но политически, экономически и разнообразными культурно-гуманитарными проектами. «Всё, что происходит в Казахстане, имеет влияние на Россию, и то, что происходит в России, безусловно, оказывает влияние на то, что происходит в Казахстане», — сказал посол.

По мнению заместителя начальника Управления президента РФ по стратегическому партнёрству и сотрудничеству Антона Рыбакова, принятие новой Конституции не только знаменовало кардинальную трансформацию политической системы «близкой нам союзной страны», ввело такие новые институты власти, как вице-президент и однопалатный парламент — Курултай. Важно, что казахстанцы поддержали амбициозный реформаторский курс Касым-Жомарта Токаева, благодаря чему Казахстан вступил в новый этап «строительства в самом широком смысле этого слова», то есть этап создания не только политических институтов, но и масштабного строительства по всей стране.

Рыбаков напомнил, что у наших стран много точек для сотрудничества, в том числе в энергетическом секторе на базе общего «большого атомного проекта». «Повестка модернизации требует консолидированного взаимодействия наших государств, как на двустороннем уровне, так и в формате евразийской интеграции. Не менее важно совместно решать проблемы водных ресурсов и развивать технологии искусственного интеллекта. Мы всегда готовы быть рядом с нашими друзьями и союзниками», — заверил Антон Рыбаков.

Директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник назвал проведённую в нынешнем году конституционную реформу, формирование нового парламента и масштабную реорганизацию всех эшелонов власти Казахстана «тщательно выверенной стратегией главы государства».

«В наших взаимных интересах — укрепление цифрового суверенитета, энергетической безопасности, в частности, строительства в Казахстане атомной электростанции российского дизайна, поскольку энергобезопасность непосредственно отражается на стабильности общей энергетической системы региона. Существенное значение имеет наше партнёрство в инфраструктурном развитии, транзите международных грузов, в том числе по международным транспортным коридорам «Западная Европа — Западный Китай», «Север — Юг». Мы ведём целенаправленную работу по всем направлениям», — считает Александр Стерник.

С «общностью интересов, трендов, успехов», а также с тем, что наши страны формируют большое евразийское партнёрство, полностью согласился директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, нынешние успехи Казахстана делают его экономическим центром Евразии, крупным логистическим и транспортным хабом. Статистика говорит о значительных успехах РК в привлечении иностранных инвестиций на сумму более $150-160 млрд за последние годы. «Географическое положение, соседство, тесные партнёрские и союзнические связи позволяют создать win-win ситуацию, когда обе страны выигрывают», — заявил Биричевский.

Реалистичность целей и задач

Директор Департамента экспертного сопровождения международных проектов и программ Экспертного института социальных исследований Алексей Власов охарактеризовал Послание как «большое социальное проектирование», нацеленное на повышение качества жизни казахстанцев. При этом он обратил внимание на «реалистичность целей и задач, которые ставятся перед государством и обществом». По мнению Власова, в своём Послании Токаев чётко назвал стратегическую цель политики властей — «оставить следующему поколению ту страну, которая будет комфортна для жизни и в которой каждый гражданин будет чувствовать себя социально защищённым».

Журналист, политолог и писатель Леонид Млечин выразил мнение, что Касым-Жомарт Токаев черпает информацию о положении дел в республике не только из официальных сводок и докладов, поэтому хорошо понимает все сложности, которые встречает человек в повседневной жизни. Он предложил чаще организовывать встречи российских и казахстанских историков, а также поездки в Казахстан российских журналистов. «Это очень нужно для развития сотрудничества в духовной сфере», — пояснил писатель.

Проректор Президентской Академии (РАНХиГС) Андрей Марголин добавил к тезисам выступающих, что нынешнее Послание отличает сбалансированность. «Это очень важно, т.к. без обеспечения баланса добиться серьёзных результатов будет непросто», — считает учёный. Один из важных тезисов Послания — интеграция Казахстана во взаимовыгодные международные экономические связи с учетом национальных интересов.

Проректор РАНХиГС также отметил высказанную президентом мысль о том, что «для обеспечения устойчивого социально-экономического развития необходимо повышение качества государственного управления».

Руководитель Центра центрально-азиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александра Перминова назвала «правильным подходом» акцент в послании на социально-экономических аспектах. «Эффективность институтов власти и уровень доверия к ним будут зависеть от успеха решения проблем населения», — уверена она. Кроме того, Перминова обратила внимание, что в Послании Касым-Жомарт Токаев не только выдвигал инициативы, ставил задачи и обозначал перспективы, но говорил и о конкретных вызовах и проблемах.

Главный редактор Аналитического онлайн-журнала «ГеоЭнергетика» Борис Марцинкевич подчеркнул, что Казахстан, располагающий богатейшими запасами урана, взял курс на развитие атомной энергетики. По его мнению, особое уважение вызывает тот факт, что Казахстан, который не понаслышке знает, что такое ядерное наследие, взвешенно принимает решение о необходимости мирной атомной энергетики.

Главный эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» Вячеслав Иванов уверен, что Послание президента Казахстана станет предметом изучения авторов диссертаций, в частности, его вуза.

Подводя итоги дискуссии, её участники сошлись во мнении, что Послание подводит итог годичному циклу, вехами которого стало принятие новой Конституции, выборы в Курултай, структурные изменения системы государственного управления, кадровое обновление. По мнению экспертов, реализация поставленных в этом программном документе задач и целей по развитию экономики и социальной сферы позволит обеспечить качество жизни и рост социального благополучия казахстанцев.