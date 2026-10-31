16-летняя девушка после гулянки не смогла расплатиться за такси, пошла пешком и замерзла насмерть

Студентка пыталась дойти до своего общежития. Фото: КП-Красноярск

Появились подробности того, как скончалась пропавшая 16-летняя Дарья, тело которой нашли замерзшим на пустыре. Оказалось, что в такси она не села, потому что у нее не хватило, чтобы расплатиться за поездку. Она вынужденно пошла пешком и не дошла.

ПОШЛА ПЕШКОМ И ПРОПАЛА

По информации, полученной «КП-Красноярск» от собственного источника, в тот вечер Дарья участвовала в застолье по случаю демобилизации приятеля. Девушка вместе с ровесниками гостила у знакомого в частном доме – молодые люди развлекались и употребляли алкоголь. Уже за полночь Дарья вдруг опомнилась, взглянула на часы и поскорее засобиралась обратно в общежитие техникума.

Она вызвала такси, однако по прибытии машины выяснилось, что у нее нет денег для оплаты поездки. Тогда студентка решила идти пешком и с тех пор перестала отвечать на звонки. Остается загадкой, почему она не попросила в долг у приятелей.

Известно, что Дарья приехала в Ачинск из Дубинино (между населенными пунктами больше 100 км) и обучалась на втором курсе торгово-экономического техникума.

НА УЛИЦЕ СТОЯЛ МОРОЗ

После того, как близкие и родные осознали, что студентки нигде нет, они забили тревогу и инициировали поиски. Срочно были мобилизованы добровольцы, волонтеры, а также сотрудники полиции и Следственного комитета.

К большому несчастью, днем 27 октября тело девушки обнаружили на пустыре, расположенном по пути в общежитие. Предварительно, замерзла насмерть. Стоит отметить, что в ту ночь в Ачинске стояла морозная погода – около минус пяти градусов, шел снег.

Но пока это не окончательная версия. Также рассматривается вариант, что ей стало плохо. Правда у следователей нет данных о наличии у студентки каких-то проблем со здоровьем. Признаков насильственной смерти на теле также не выявлено. В любом случае окончательную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.