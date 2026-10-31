Беременная девушка погибла прямо на глазах самых любимых, а виновник ее смерти трусливо сбежал

Саран было всего 27 лет Фото: Соцсети.

На федеральной трассе «Байкал» произошла страшная трагедия: беременная жительница Улан-Удэ погибла в тройном столкновении. Виновник происшествия попытался скрыться, а потом делал вид, что за рулем своего автомобиля вообще находился не он. Но его версия событий потерпела крах, так как нашлись свидетели.

СТРАШНОЕ ДТП

Вечером 26 октября 2026 года на 181-м километре федеральной автодороги «Байкал» в районе поселка Новоснежная Иркутской области произошла тяжелая авария с участием трех автомобилей. В результате столкновения погибла 27-летняя беременная женщина. Еще двое, водитель и четырехлетний ребенок, получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным Госавтоинспекции, около 17:00 40-летний водитель Nissan, двигавшийся в сторону Иркутска, потерял контроль над машиной и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Toyota Prius, который от мощного удара отбросило в сторону, после чего он попал под большегруз Sitrak.

В салоне Toyota находились водитель, 27-летняя пассажирка и маленький ребенок. Самый тяжелый удар пришелся в область, где сидела беременная женщина. К большому несчастью, она скончалась в машине скорой помощи. Остальные остались живы. Но тоже получили травмы.

ПЫТАЛСЯ СДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО ЭТО НЕ ОН

После аварии виновник происшествия, водитель Nissan, попытался скрыться с места происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции Слюдянского района оперативно установили его местонахождение и задержали. Им оказался 40-летний житель поселка Выдрино Бурятии.

Но внезапно мужчина заявил, что автомобиль у него якобы угнали, якобы он вообще ни при чем и вообще в первый раз слышит о случившемся. Родным погибшей женщины пришлось даже объявлять в соцсетях клич и искать очевидцев, чтобы они дали показания. В итоге версия владельца Nissan потерпела крах, так как нашлись люди на дороге, которые видели именно его.

Известно, что в 2024 году этот же водитель уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура района поставила ход расследования на контроль. Полиция в настоящий момент продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия.

ЛЮБЯЩАЯ ЖЕНА И ПРЕДАННАЯ МАМА

Погибшую беременную женщину звали Саран. Ей было всего 27 лет. По образованию была юристом, но настоящим ее призванием стало искусство фотографии.

«Она обладала редким даром – умением ловить в объектив самые живые, искренние и счастливые мгновения, которые согревали сердца всех вокруг. Саран была прекрасной дочерью, заботливой сестрой, любящей женой и преданной мамой», - пишут ее близкие в соцсетях.

Прощание и похороны были назначены на 31 октября.