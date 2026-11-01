Муж посадил жену за собой на мотоцикл: поездка оказалась для нее последней в жизни

Девушку ввели в кому, но она так и не пришла в себя Фото: Соцсети.

26 октября перестало биться сердце Кристины К. Ей было всего 27 лет. Вся жизнь была впереди – планы, надежды, счастливые моменты, которые она должна была пережить вместе с любимым человеком. Но одна страшная авария изменила все навсегда. Кристина и Павел были обычной молодой семьей, приехавшей в гости к родителям и решившей завершить мотосезон. Никто не мог предположить, чем закончится эта поездка.

ДТП

18 октября супруги Кристина и Павел Каштановы приехали из Екатеринбурга в Реж, чтобы навестить родителей. В этот день они собирались поставить мотоцикл на зимовку и ехали по улице Советской. На повороте у одного из домов в мотоцикл, которым управлял Павел, а Кристина ехала пассажиркой, врезалась легковая иномарка.

По предварительной информации, водитель автомобиля поворачивал налево и не предоставил преимущество мотоциклу, двигавшемуся по встречной полосе.

К несчастью, Кристина получила тяжелые травмы. С места происшествия ее вместе с мужем доставили в Режевскую центральную больницу. Первый день после аварии девушка находилась в сознании, затем врачи ввели ее в кому.

«ОНА УШЛА СЛИШКОМ РАНО»

Восемь долгих дней пострадавшая боролась за жизнь. Все это время близкие надеялись на чудо, молились и верили, что она сможет вернуться к ним. Но 26 октября ее сердце остановилось.

«Невозможно подобрать слова, чтобы описать боль от потери любимого человека. Павел потерял не просто жену – он потерял свою любимую, свою семью, человека, с которым хотел прожить долгую и счастливую жизнь. В одно мгновение его мир рухнул. Сейчас ему предстоит пережить самое страшное – научиться жить с этой невосполнимой потерей», - пишут близкие пары.

Сейчас Павлу особенно необходимы поддержка, участие и помощь близких, друзей и всех неравнодушных людей. Даже трудно представить, насколько ему сейчас тяжело.

«Она ушла слишком рано, но в сердцах родных и тех, кто знал ее, она навсегда останется молодой, полной жизни и любви», - пишут соболезнования в соцсетях.