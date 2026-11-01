Удаление зуба обернулось смертью: женщина тщательно выбирала стоматолога, но все равно погибла

Погибшей было всего 30 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Трагический случай произошел с 30-летней Валерией Бобровник, занимавшей должность заместителя главного врача по медицинской части в Старобинской городской больнице в Республике Беларусь. Молодая мама хотела проблемный зуб мудрости, но операция пошла не по плану. Медики не смогли ее спасти.

СЛОЖНОЕ УДАЛЕНИЕ

В последних числах сентября женщина обратилась за помощью к подписчикам в своих социальных сетей: она искала опытного стоматолога, которому по силам провести нетипично сложное удаление зуба мудрости.

«Сильно переживаю: в моем городе стоматологи не взялись за операцию, потому что требуется распиливать кость – корень пророс в костную ткань. Подскажите действительно классного специалиста, который справляется с такими сложными удалениями», - говорилось в её сообщении на личной странице.

В результате Валерия после внимательного изучения вариантов отправилась в Минск – в одну из коммерческих клиник, где практикуют лечение зубов с применением общего наркоза.

ОСТАЛИСЬ МУЖ И СЫН

К огромному сожалению, вмешательство обернулось непредсказуемыми последствиями. Согласно предварительным данным, у женщины развился анафилактический шок – реакция на анестезирующий препарат. После наркоза она так и не пришла в сознание.

У Валерии остались супруг и сын, который учится во втором классе.

Всего за неделю до трагедии она с радостью делилась в соцсетях трогательным моментом о том, как встречала сына из школы: «Быть мамой — значит проживать еще один счастливый день: забирать ребёнка из школы, видеть, как он бежит к тебе обниматься, а потом по дороге домой вместе погружаться в детство и играть».

Церемония прощания прошла 27 октября в Микашевичах.