Диалог на равных: в Москве завершился форум «Россия – Африка»

Фото: пресс-служба АНО "Евразия"

Особенность Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» — его практическая направленность: речь шла не об абстрактных намерениях, а о документах, которые задают вектор развития сотрудничества России и стран Африки на годы вперёд. И это заметно по составу участников и по географии переговоров.

ЧТО ЗАФИКСИРОВАНО НА БУМАГЕ

АНО «Евразия» провела переговоры с шестью странами Африки на саммите «Россия — Африка»

На полях форума прошли переговоры с делегациями африканских государств: Мали, Мозамбика, Зимбабве, Мадагаскара, Сейшельских Островов и Того. С российской стороны в обсуждениях участвовали представители АНО «Евразия», Россотрудничества, аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, а также компании А7.

Важный момент: часть встреч проходила при участии президентов африканских стран, а подписание соглашений с Мозамбиком состоялось в присутствии первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. Такой уровень представительства подчёркивает, что речь идёт о стратегических направлениях, а не о разовых проектах.

Итогом стали меморандумы и соглашения в образовательной, гуманитарной, социальной и правозащитной сферах. Один из самых заметных векторов — создание центров русского языка и культуры в африканских государствах. Это не просто культурный жест: такие площадки становятся точками притяжения для студентов, преподавателей, переводчиков и всех, кто заинтересован в связях с Россией.

Фото: пресс-служба АНО "Евразия"

МОСТ МЕЖДУ СТРАНАМИ

Один из главных инструментов гуманитарного сотрудничества — русский язык. По данным главы Россотрудничества Игоря Чайки, на базе учреждений агентства в Африке его изучают более 4,5 тысячи человек. При этом Россия переходит к принципу целевого набора иностранных студентов: приоритет отдаётся специальностям, которые действительно нужны экономике страны студента. Идея проста: после окончания вуза выпускники возвращаются домой и используют полученные знания для развития своих государств, одновременно укрепляя связи с Россией.

«Сотрудничество АНО “Евразия” с африканскими странами очень перспективно. Сегодня “Евразия” — одна из крупнейших некоммерческих организаций, реализующих разные социальные и гуманитарные проекты. Африканские партнёры заинтересованы в нашем опыте и подходах. Особое внимание мы уделяем созданию центров изучения русского языка. В ближайшее время такие площадки начнут работать в этих странах», — отметил председатель Попечительского совета АНО Пётр Фрадков.

Стороны также обсудили финансовую инфраструктуру.

«Партнерам необходима финансовая инфраструктура, которая не зависит от решений третьих стран», — отметил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев. По его словам, запущенная ПСБ платформа А7 предлагает собственную глобальную систему международных расчетов, которая может стать основой финансового суверенитета и долгосрочного равноправного сотрудничества для России и стран Африки.

Фото: пресс-служба АНО "Евразия"

ГОЛОСА ЛИДЕРОВ

Главы африканских делегаций обозначили приоритеты, и они оказались достаточно конкретными.

Президент Мозамбика Даниэл Шапу подтвердил высокий интерес к образовательному сотрудничеству. «В первые годы после обретения независимости многие наши молодые люди учились здесь, в России, и до сих пор говорят по-русски. Сейчас в России обучаются мозамбикские студенты, и ещё больше молодых людей хотели бы учиться в России. Поэтому считаем работу, которую ведёт “Евразия”, очень важной», — отметил он. Для Мозамбика важна преемственность и возможность дать молодёжи доступ к качественному образованию.

В Мали президент Ассими Гоита предложил проработать открытие центра русского языка и культуры в Бамако. «Что касается “Евразии”, мы заинтересованы в партнёрстве в области культуры, образования и обменов. Для развития этих связей необходимо, чтобы русский язык получал более широкое распространение. В дальнейшем, думаю, важно будет подробнее проработать все вопросы, связанные с открытием русского центра в Бамако. Мали — страна с богатой культурой и великой историей. Мы также заинтересованы в том, чтобы делиться с вами всем, что связано с нашим искусством, культурой и образованием», — заявил он. Здесь акцент сделан на взаимном обмене: не только изучение языка, но и знакомство россиян с африканским наследием.

Фото: пресс-служба АНО "Евразия"

Зимбабве делает ставку на развитие человеческого капитала. Президент Эммерсон Мнангагва выделил приоритетные сферы: точные науки, медицину, ядерные и космические технологии, инновации. «Хотелось бы отметить особую заинтересованность Республики Зимбабве в сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала. В этом отношении нам были бы крайне важны программы поддержки, стипендии и квоты, которые предоставляет Российская Федерация для подготовки студентов. Для нас важно развивать нашу молодёжь, особенно в сфере точных наук, непосредственно медицины, в том числе ядерных технологий, космических технологий и сфер, которые направлены на поддержку инноваций. В этом отношении мы крайне заинтересованы», — пояснил он.

Мадагаскар и Того также подтвердили готовность к сотрудничеству. «Всё, что вы показали, — и Россотрудничество, и “Евразия”, и Уполномоченный по правам человека, — всё это нам очень интересно. Мы готовы сотрудничать с Россией в сферах культуры и языка», — говорит президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина.

Председатель Совета министров Того Фор Эссозимна Гнассингбе подчеркнул, что приоритетными направлениями для его страны станут медицина и образование. «В том, что касается работы АНО “Евразия”, она действительно востребована. Сотрудничество с вами для нас очень важно. И для нас, хотелось бы отметить, приоритетными направлениями, скорее всего, будут вопросы сотрудничества в сфере медицины и образования. Мы считаем, что открытие Русского дома в Тоголезской Республике позитивно скажется на развитии наших отношений в культурной и гуманитарной сферах, а также будет дополнительным импульсом в развитии отношений, вектор которым задал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — сказал он.

Фото: пресс-служба АНО "Евразия"

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОВЕРИЕ

Ещё одно важное направление — защита прав граждан и поддержка соотечественников. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила создать двусторонние центры поддержки соотечественников, которые будут оказывать правовую и консультативную помощь. Инициатива предполагает развитие взаимодействия между правозащитными институтами России и африканских государств. Это важно не только для россиян, живущих или работающих в Африке, но и для выстраивания прозрачных и понятных механизмов защиты прав в целом.

Такой подход показывает, что партнёрство выходит за рамки экономики и культуры: оно включает и социальный, и правовой контекст, где важны доверие и понятные процедуры.

Фото: пресс-служба АНО "Евразия"

КУЛЬТУРА КАК ОБЩИЙ ЯЗЫК

На форуме АНО «Евразия» и Россотрудничество представили совместный стенд «Пространство русского языка и фольклора». Он стал не просто витриной проектов, а площадкой для живого знакомства: гости могли узнать о традициях России и Африки, поучаствовать в интерактивной программе и увидеть, как гуманитарные инициативы работают на практике.

Фото: пресс-служба АНО "Евразия"

Как отметила депутат Госдумы, председатель Координационного совета АНО Алёна Аршинова, интерес африканских государств к открытию центров русского языка и культуры очень высок. При этом организация уже имеет опыт реализации подобных проектов в Кыргызстане и Армении, где образовательные и культурные инициативы адаптируются под особенности и потребности каждой страны. Этот опыт помогает не повторять ошибок и сразу предлагать работающие форматы.

Форум «Россия — Африка» показал, что сотрудничество между странами — это не набор красивых слов, а цепочка конкретных шагов: от подписания соглашений до планирования новых центров, от целевых квот для студентов до создания двусторонних правозащитных механизмов. Важнее всего, что эти шаги согласованы с запросами самих стран-партнёров: африканские лидеры чётко обозначили, что им нужно, — и Россия готова предложить соответствующие инструменты.

Теперь задача — перевести эти договорённости в реальные проекты, чтобы уже через год можно было говорить не о намерениях, а о первых результатах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- В форуме приняли участие более 3,5 тыс. человек из 74 государств.

- На базе учреждений Россотрудничества в Африке русский язык изучают более 4,5 тыс. человек.

- В России обучаются около 500 мозамбикских студентов; ещё более 500 хотели бы учиться в России.