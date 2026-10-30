«Вы что, меня похоронили уже?»: Волочкова закатила истерику из-за дочери

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Анастасия Волочкова резко отреагировала на заявление Елены Николаевой – нынешней жены экс-супруга балерины Игоря Вдовина. Ранее телеведущая не комментировала брак дочери артистки Ариадны, но теперь решила высказаться о ее избраннике. Слова соперницы сильно задели Волочкову за живое.

Ариадна еще в 14 лет переехала из подмосковного особняка матери в московскую квартиру отца. Игорь Вдовин тогда только-только женился на Елене Николаевой. Официальной причиной переезда девочки называлась близость жилья отца к ее школе. Однако пользователи Сети судачили, что Анастасия больше любила просекко с клубникой, чем собственную наследницу.

В 19 лет Ариадна вышла замуж за молодого бизнесмена Никиту Григоряна. Волочкова не раз поминала зятя «добрым» словом, а вот Елена Николаева не высказывалась о нем. Но теперь телеведущая решила рассказать, как она относится к выбору падчерицы.

«Мы с ним перекидывались несколькими словами, он для меня абсолютно закрытый человек. Я его не воспринимаю, не знаю. Он постоянно улыбается и в основном ничего не говорит, поэтому мне сложно о нем судить. Главное, чтобы Ариадне нравился», - рассказала жена Игоря Вдовина журналистам.

Елена посетовала, что когда Ариадна была младше, они были гораздо более близки, чем сейчас. По ее словам, идеальной семьи с «чужим» ребенком у нее не получилось.

«Честно, я не скажу, что во мне есть то тепло, которое было в самом начале, когда я о ней очень заботилась и очень любила ребенка. Разные слова человек говорит, идет на какие-то конфликты, а ты не понимаешь, как их улаживать... Но гармония все равно была. Потому что у меня хороший муж, а у Ариадны - хороший отец», - призналась Николаева.

Анастасия Волочкова резко отреагировала на слова нынешней избранницы экс-супруга о собственной дочери. Особенно балерину задело то, что Елена называет себя мачехой Ариадны.

«Знаете, кто такая мачеха? Это когда мама дочки умирает, у нее появляется мачеха. Я жива и здорова», - сообщила Волочкова «Пятому каналу».

Балерина заявила, что она полностью сосредоточена на работе и не желает обсуждать происходящее в семье бывшего возлюбленного.

«Я в этом дне участвовать не хотела и не буду. Мне вообще неинтересно все, что у них там происходит. Понятно или нет? Мачеха, вы что, меня похоронили уже?» - заявила Анастасия.

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