Ирина Шейк вышла в свет в платье невесты

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла 16-я премия WSJ. Magazine Innovator Awards, на которой собрались звезды кино, шоу-бизнеса и моды. Одной из самых эффектных участниц вечера стала россиянка Ирина Шейк.

Супермодель появилась на красной дорожке в белоснежном наряде, который моментально окрестили «платьем невесты». Ирина была в нем чудо как хороша.

Платье с открытыми плечами манекенщица дополнила элегантными аксессуарами и туфельками в тон. Наряд из коллекции Issey Miyake из коллекции осень-зима 2026 с открытой спиной стал одним из самых запоминающихся образов вечера.

Супермодель появилась на красной дорожке в белоснежном наряде, который моментально окрестили «платьем невесты». Фото: соцсети.

Ранее Ирина Шейк рассказывала, что, хотя она уже много лет работает в модном бизнесе, но до сих пор чувствует себя новичком. В самом начале карьеры ее внешность считали слишком коммерческой для высокой моды: большая грудь, пухлые губы, смуглая кожа. Люксовые бренды игнорировали ее, хотя она обивала их пороги. Сейчас Ирина – одна из самых востребованных моделей планеты, но ей по-прежнему приходится доказывать, что она соответствует стандартам модной индустрии.

«Люди говорят: „О, вы в этой индустрии больше 15 лет“, а я смотрю на них и думаю: „Не совсем“. Фактически я начала серьезно работать в 30 лет. Мне кажется, что с 20 до 30 лет была борьба за своё место под солнцем. Я не оглядываюсь назад и не думаю, что я в этой индустрии десятилетиями. Я чувствую себя новичком», - говорит Ирина.

Наряд из коллекции Issey Miyake из коллекции осень-зима 2026 с открытой спиной стал одним из самых запоминающихся образов вечера. Фото: соцсети.

Модель много работает, но при этом старается уделять как можно больше времени 9-летней дочери Лее от голливудского актера Брэдли Купера. Материнство она называет самым большим достижением в своей жизни.

Недавно стало известно, что у модели появился новый поклонник: ей приписывают роман с игроком НБА Девином Букером. Ирина не комментирует эти отношения и уверяет, что до сих пор не нашла мужчину своей мечты:

«Сейчас я счастлива быть матерью, дочерью и сестрой. Я верю в любовь и верю, что Бог пошлет в мою жизнь нужного человека».

При этом у красавицы нет высоких запросов. Этим человеком, как шутит ее мама Ольга, может стать электрик, который придет чинить телевизор, поскольку Ирина редко выходит из дома и говорит, что она очень стеснительная.

«Я сказала маме: „Знаешь, если он будет замечательным человеком, то мне это подходит!“ Если найдется парень, который принесет в мою жизнь любовь и покой, я буду с ним», - говорит модель.

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