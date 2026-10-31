«КОЛБА — 2026»: стартовал прием заявок на премию для женщин в науке и технологиях

Изображение: Открытые НКО

В России стартовал приём заявок на премию «КОЛБА — 2026». Премия «КОЛБА» открывает двери для женщин, работающих в сфере науки, технологий, исследований и образования. Инициатива направлена на повышение видимости достижений женщин в научно-технической сфере, поддержку профессионального сообщества и популяризацию специалистов, чьи разработки и проекты способствуют развитию науки и общества.

- Нам важно, чтобы достижения женщин в науке были видимыми. За каждым исследованием или технологическим решением стоит человек — его идеи, профессиональный путь, настойчивость и вера в результат. Премия «КОЛБА» помогает рассказать об этих историях и объединить женщин, которые сегодня создают научное и технологическое будущее, — отмечают организаторы премии.

Кто может принять участие

Женщины-учёные, исследователи, преподаватели, руководители научных и технологических проектов, а также специалисты, работающие в сфере науки и технологий.

Премия оценивает не только научные публикации и результаты исследований, но и практический вклад участниц, разработку новых решений, развитие научных направлений, образовательные проекты и другие профессиональные достижения.

Почему важно рассказывать о своих достижениях

Многие значимые научные результаты остаются известными преимущественно внутри профессионального сообщества. Премия «КОЛБА» предоставляет дополнительную возможность представить свою работу широкой аудитории и наладить связи с другими женщинами, развивающими науку и технологии.

Как подать заявку

Приём заявок на премию «КОЛБА — 2026» продлится до 31 декабря 2026 года.

Перед заполнением анкеты рекомендуется ознакомиться с Положением о премии, требованиями к участникам, номинациями, критериями оценки и списком необходимых материалов.

Срок подачи заявок: до 31 декабря 2026 года.

Подать заявку на «КОЛБА — 2026» можно по ссылке.

Форум, на котором состоится награждение лауреатов, пройдёт 16 апреля 2027 года. Мероприятие открыто для всех желающих, кто хочет поддержать женщин-учёных и вдохновиться их достижениями.

Регистрация на форум по ссылке.

СПРАВКА

«КОЛБА» — это премия и профессиональное сообщество, объединяющее женщин, связанных с наукой, технологиями, исследованиями и образованием. Проект способствует развитию профессиональных связей, поддержке научных инициатив и повышению видимости достижений женщин в научно-технологической сфере.