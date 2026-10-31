Смесь боли и удовольствия: ученые доказали, что мозг считает щекотку нападением

Феномен щекотки наукой так и не раскрыт. Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

В Голландии открылась первая в мире Лаборатория щекотки. Ученые щекочут добровольцев и пытаются понять, что на самом деле значит этот инстинкт для человека. KP.RU поговорил с Мариной Муравьевой, практикующим психологом, автором книги «Я есть и этого достаточно», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». Правда ли, что ревнивые боятся щекотки? И как «защищаться» от нее?

БЕЗЖАЛОСТНЫЙ ГЕКТОР

Как говорит голландский ученый Константин Килтени, «когда я с утра прихожу на работу, меня встречает истерический смех».

В Лаборатории щекотки (она расположена в Институте мозга и познания, город Неймеген, Нидерланды) испытуемых щекочет робот по имени Гектор. Добровольцы приходят, разуваются, и садятся в стоматологическое кресло. Тут к ним поступает робот, оборудованный тремя руками, и начинается веселье. Пока ассистент спрашивает жертв Гектора об ощущениях, специальные датчики фиксируют физиологические реакции: дыхание, пульс, электропроводность кожи.

Веселье ли? Сократ определял щекотку как «смесь боли и удовольствия». Аристотель развил целую теорию: дескать, разнежившись от цивилизации, человек утратил прежнюю грубую кожу, и теперь какой-то ерунды боится. А Чарльз Дарвин обратил внимание на то, как важен психологический настрой.

Похвастаться фундаментальными открытиями Лаборатория пока не может. Хотя как сказать. Голландским ученым удалось доказать, что щекотка едина для всего человечества, и с той или иной культурой не связана. Более того, щекотку испытывают высшие приматы – совсем как люди. И даже у крыс есть что-то подобное. Но что именно «это»?

ЧЕЛОВЕК В ТИСКАХ

Феномен щекотки наукой так и не раскрыт, говорит Марина Муревьева. И главное, что сбивает с толку: человек вроде бы смеется, но на самом деле ему вовсе не смешно. А, может быть, даже унизительно и страшно.

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

- Щекотка – это вообще не про что-то смешное, игривое и приятное. Человек не испытывает удовольствия, напротив, он считает, что на него нападают, он не может вырваться, он в тисках. Человек подвергается насильственному действию, который почему-то вызывает смех, но он не искренний, а скорее смех как защита, - говорит Марина Муравьева.

Формирование механизма щекотки – грубо говоря, «зачем она понадобилась эволюции» - тайна тайн. Есть гипотеза, будто некогда щекотка была нужна, чтобы малыши учились стряхивать с себя насекомых. И вообще с ее помощью природа обучала маленьких людей прикрывать, защищать уязвимые части тела. Но серьезные доказательства отсутствуют, мы можем только предполагать, говорит Марина Муравьева. Хотя в гипотезе о насекомых, возможно, что-то есть:

- Если попробовать щекотать ребенка не грубо, а кончиками пальцев, он попытается увернуться и рефлекторно как бы что-то смахнуть. Гипотеза с паразитами подтверждается? Кто знает, но я бы пока не делала выводов, - говорит она.

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom Фото: другой источник..

ОТЕЛЛО БОЯЛСЯ ЩЕКОТКИ?

Где молчит наука, там раздолье народным приметам и фольклору. Так, говорят, что щекотки якобы боятся ревнивые люди и не любят ее. Фольклор – он фольклор и есть, а никаких научных доводов в пользу этого наблюдения нет, говорит Марина Муравьева. Хотя…

- Можно попробовать выстроить такую цепочку. Если человек обостренно чувствует щекотку, у него сильно развито чувство собственности, чувство личных границ своего тела. Не вторгайся! Не ты решаешь, когда мне смеяться, а я. Соответственно, этот собственнический инстинкт распространяется и на партнера. Ты, твое тело – тоже моя собственность. Отсюда склонность к ревности. Возможно, в этом рассуждении что-то и есть, но в нем все настолько шито белыми нитками, что давайте назовем его «фантазией Марины Муравьевой», - говорит она.

На деле чувствительность (или бесчувствие) к щекотке вызвано все-таки скорее не психологией, а индивидуальной физиологической особенностью. Опять же: мы так предполагаем, не более.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ

А фольклор не унимается. В особенности детский. Нам-то, взрослым, тема не так чтобы остро актуальна, кому мы нужны, нас щекотать. А вот где-нибудь в детском саду «забава» распространенная.

И идет по детским садам слух: мол, можно развить в себе бесчувственность. Набрать в рот воздуха. Думать о плохом. Или просто расслабиться.

На самом деле, все эти приемы не работают, говорит Марина Муравьева. Можно вообразить, что некий человек обладает таким сильным контролем за своими эмоциями, что его щекочут семеро, а он хоть бы хны. Хотя в принципе к щекотке склонен. Но сколько таких людей, да и есть ли они?

Дело в том, что в феномене щекотки, как отмечал еще Дарвин, есть мощный психологический подтекст. Так что контролировать придется и физиологию, и психологию, а это нереально.

- Щекотка может быть связана со страхом поглощения кем-то, кто сильнее тебя. Со страхом показать те эмоции, которые ты обычно сдерживаешь. Тебе неловко, страшно, ты не знаешь, когда это закончится, окончание «игры» не зависит от тебя. И возникает вопрос: зачем мне в этот момент расслабляться? Чтобы что? – резюмирует Марина Муравьева.

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