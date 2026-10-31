Ольга Кузьмина встала горой за Валю Карнавал: Звезда «Кухни» поддержала блогеров-актеров и ответила хейтерам

Ольга Кузьмина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ольга Кузьмина, известная по роли официантки Насти в сериале «Кухня», внезапно встала горой за блогершу Валю Карнавал. Она заявила, что звезда соцсетей прекрасно справляется с актерской работой, и критиковать ее не за что. Своим мнением артистка поделилась с корреспондентом KP.RU на премьере семейного фэнтези «Живая книга» в Москве.

В новой картине Кузьмина и Карнавал оказались коллегами по съемочной площадке. Правда, если Ольга уже давно знакома зрителям по кино и сериалам, то Валя пришла в профессию из социальных сетей. И, как это часто бывает, вместе с популярностью девушка получила немало хейта. Прежде всего от тех, кто считает подобный путь в кино чуть ли не преступлением против искусства.

И на фоне этого журналист KP.RU поинтересовался, как сама Кузьмина она относится к блогерам в большом кино и действительно ли отсутствие актерского образования должно становиться препятствием для съемок. Артистка церемониться с критиками не стала. По ее мнению, времена, когда путь на сцену лежал исключительно через театральные институты, остались в прошлом.

«Мне кажется, что сегодняшний день, он дает возможности огромному количеству талантливых людей. Просто потому, что у нас есть такой инструмент, как соцсети. И талантливые люди могут о себе заявить таким образом. Если отмотать назад и представить, что во времена Станиславского тоже были бы соцсети, я полагаю, что огромное количество таких же людей просто были бы заметными благодаря им. Но тогда такой возможности не было, люди получали профессиональное образование и только после этого имели право выйти на сцену или попасть в кино», - сказала Кузьмина.

Тогда же она добавила, что хейтерам пора бы смириться со сменой эпохи. И, наконец, перестать бухтеть в соцсетях из-за отсутствия у кого-либо актерского диплома.

«Мне кажется, сегодня другое время. И говорить о том, что это неправильно и они не имеют на это права… Ну, как будто бы не совсем правомерно. Если они талантливы, и аудитория откликается на их энергию, почему нет? Дальше вопрос уже к ним, захотят они получить профессиональное образование, чтобы обрамить свой талант и уметь им пользоваться, или нет», — добавила Кузьмина.

Получается, устраивать экзамен на наличие заветной корочки каждому блогеру перед выходом на съемочную площадку Ольга явно не собирается. Так что желающим закрыть Карнавал дорогу в кино только из-за отсутствия профильного образования придется поискать аргументы посерьезнее.

Тем более что в «Живой книге» Валя получила довольно необычную роль. Блогер перевоплотилась в Эсмеральду из знаменитого романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Сама Кузьмина сыграла маму главного героя Ромы. На большие экраны фэнтези выйдет 4 ноября.

Кстати, ранее KP.RU уже рассказывал о звездном составе «Живой книги». Режиссер Денис Гуляр решил собрать в одной картине героев совершенно разных литературных произведений. Сергей Безруков перевоплотился в Илью Муромца, Никита Кологривый сыграл Шерлока Холмса, а комику Илье Соболеву досталась роль Черномора. Не обошлось и без Леонида Якубовича, который сыграл загадочного старика Иннокентия. В общем, настоящие «Мстители», только вместо Железного человека и Капитана Америки — богатыри, волшебники и герои школьной программы по литературе.

Между тем споры о блогерах в кино комментировал и актер Эльдар Калимулин. В сентябрьском интервью «Комсомолке» артист признался, что раньше сам относился к подобной практике со скрипом сердца, но со временем изменил мнение. По его словам, некоторые блогеры и выходцы из КВН обладают таким опытом и скоростью работы, которым могут позавидовать даже дипломированные актеры. Калимулин также напомнил, что далеко не каждый выпускник театрального института получает главные роли. А тем, кто возмущается чужими успехами, посоветовал прежде всего заниматься собственной карьерой.

Актриса Юлия Михалкова тоже вступалась за блогеров, которые пробуют себя в кино. Причем в интервью KP.RU в мае речь зашла непосредственно о Вале Карнавал и Насте Ивлеевой. Звезда «Уральских пельменей» объяснила, что прекрасно понимает продюсеров, которые приглашают популярных интернет-знаменитостей на съемки. Ведь за каждым таким блогером стоит многомиллионная аудитория, которую создатели фильмов рассчитывают привлечь в кинотеатры. Так что появление звезд соцсетей на больших экранах объясняется не только их творческими амбициями, но и вполне понятным коммерческим расчетом.

А сама Кузьмина, к слову, давно доказала, что умеет работать не только перед камерой, но и за кадром. Именно ее голосом говорит знаменитый Чебурашка в одноименной кинофраншизе. В январе в прокат вышла вторая часть приключений ушастого зверька, которая всего за несколько дней собрала более двух миллиардов рублей. На московской премьере актриса рассказала корреспонденту KP.RU, что особенно полезным фильм будет для подростков, которые начинают спорить со взрослыми и уверены, будто уже все знают о жизни. Так что и с профессиональным актерским опытом, и с многомиллионной аудиторией Кузьмина знакома не понаслышке.