Фото предоставлено пресс-службой премии «За верность науке»

В Москве, в Цифровом деловом пространстве состоялась церемония вручения XII Всероссийской премии «За верность науке». Премия учреждена Министерством науки и высшего образования РФ в 2015 году. Она отмечает вклад в популяризацию отечественной науки, укрепление доверия к научному знанию и развитие диалога между исследователями и обществом. Премия входит в число мероприятий Десятилетия науки и технологий.

Научная коммуникация: от цифрового контента до журналистики

Награждение лауреатов XII Всероссийской премии «За верность науке»

В номинации «Автор цифрового контента» победила Ирина Дороган с проектом «Горизонт приключений. Приморье». Награду вручал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Финалистами стали Дмитрий Давыдов с проектом «Московская экспедиция в науку», Альберт Ефимов с проектом «Границы познания», Георгий Копосов и его сообщество «Нейрофизиология» и Егор Ржанов и сообщество «НЕ ФАКТ».

– Президент Владимир Владимирович Путин отмечал, что именно эта премия пользуется таким высоким признанием. Во всех номинациях развернулась нешуточная борьба. Должен сказать, что каждый из номинантов – и те, кто победил, и те, кто претендовал на победу, – вносит свой значимый вклад в достижение нашего технологического суверенитета. По исследованиям ВЦИОМ, большинство наших граждан – 92% – отмечает важность и разделяет необходимость технологического лидерства, в чём есть огромный вклад наших учёных, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Победителем в номинации «Научная пресс-служба года» стала пресс-служба Российской академии наук. Награду вручал Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. В числе финалистов - пресс-центр Объединённого института ядерных исследований, пресс-службы Московского авиационного института, Новосибирского государственного технического университета и Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения РАН.

– Роль пресс-службы сложно переоценить. Она выполняет важную задачу – установление диалога между представителями сферы исследований и обществом. И это очень тяжёлый труд – простым, доступным языком объяснить, что делает академический институт или университет. И особенно важно, когда такие крупные интеллектуальные корпорации, как Российская академия наук или ОИЯИ, доносят результаты своей работы и делятся планами не только с российскими коллегами, но и со всем миром, – сказал Валерий Фальков.

В номинации «Научный журналист года» победила Эвелина Закамская с проектом «ДокТок с Эвелиной Закамской» ((телеканал «Доктор»). Награду вручал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. Финалисты номинации - Никита Шульгин (Наука Mail, ООО «ВК»), Мария Баченина («ИД «Комсомольская правда», Радио «Комсомольская правда»), Кирилл Сергеевич (Сибирское отделение РАН) и Сергей Ломакин («Общественное телевидение России»).

«Признание»: награда за многолетнюю преданность науке

В особой номинации «Признание», посвящённой многолетнему вкладу в научное просвещение, лауреатом стал академик РАН Лев Матвеевич Зелёный - академик РАН, научный руководитель Института космических исследований РАН, заместитель председателя Совета РАН по космосу, заведующий кафедрой МФТИ. Награду вручал президент РАН Геннадий Красников. В год 65-летия полёта Юрия Гагарина чествование выдающегося исследователя космоса стало одним из символических моментов вечера.

- «Признание» - это награда за целую жизнь, за тот неоценимый вклад, который невозможно измерить количеством публикаций или индексом цитируемости. Речь идет об ученом, чье имя уже стало знаковым для многих поколений исследователей, чей авторитет признан профессиональным сообществом безоговорочно, а слово имеет огромный вес, - сказал Геннадий Красников.

Наука будущего: искусственный интеллект и космос

Победителем номинации «Использование технологии искусственного интеллекта в научных исследованиях» стала разработка Pancreascore - платформа на основе ИИ для прогнозирования и ранней диагностики тяжёлого течения острого панкреатита (Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России).

Финалисты представили проекты по применению ИИ в сосудистой хирургии (Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина) и поиске археологических объектов на территории Алтая и Тувы (Санкт-Петербургский государственный университет). В номинации была представлена также RIEMANA – автоматическая система проектирования цифровых двойников плазмохимического травления (Научно-исследовательский институт молекулярной электроники) и проект по освещению научных достижений и исследовательских проектов пресс-службы Института AIRI (Институт искусственного интеллекта). Награду вручал генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

В номинации «Работа с опытом: вклад учёных в освоение космоса» победил проект «Гагарин. Полёт, который объединил человечество» (Информационное телеграфное агентство России ИТАР-ТАСС). Финалистами стали «Гагарин. Первый. Наш» («ВК»), выставка «Я первый вижу космос» («Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко» Государственного музея истории Санкт-Петербурга), проекты «Просто космос: учёные СПбГУ помогают исследовать Вселенную» (Санкт-Петербургский государственный университет) и «Первые среди звезд» («ON Медиа»). Награду вручал лётчик-космонавт, герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалёв, заместитель главы Роскосмоса.

Российская наука - миру

В номинации «Российская наука - миру» имени К. Э. Циолковского победил проект «Наука ближе, чем кажется» (Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава России). В финал вышли «В космос со своим помидором» (Редакция «Российской газеты»), «Уроки из Океана. Антарктида» (Томское областное отделение Русского географического общество), «Галерея лучевой диагностики» (Санкт-Петербургский госуниверситет) и издание «Китайская мифология, фольклор и роман: избранные труды» («Издательство «Наука»). Награду вручал директор Объединённого института ядерных исследований Григорий Трубников.

Специальные призы: художественный образ учёного и инженерные достижения

Специальный приз имени Даниила Гранина получил фильм «Авиатор» («КИНО ТВ» и «Красный квадрат»). Среди финалистов - сериал «Трудно быть богом» («НМГ Студия» и «Тим Филмз»), анимационный сериал «Учёные дамы» («Тигра Филмс»), фильм «Космос засыпает» («Босфор») и книги серии «МИРЫ. Альпина.Дети» («Альпина Паблишер»). Награду вручал специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Победителем специального приза имени Игоря Горынина стал проект «Распознавание природы дефектов поверхности материалов нейросетями» (Уфимский государственный нефтяной технический университет). Финалисты -«Биоразлагаемые полимерные материалы с защитным лаковым покрытием для высокоточных тест-объектов дистанционного зондирования земли» (Московский политехнический университет), «Как учёные создают материалы для 3D-печати магнием, металлом и причём тут магниты» (Издание «Компьютерра»), и два проекта Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, посвящённые производству материалов для защиты от коррозии нового поколения и развитию отечественного дизелестроения. Награду вручала директор НИЦ «Курчатовский институт» Юлия Дьякова.

Поддержка исследований: фонды и предприятия

В подноминации «Фонды» специального приза имени Христофора Леденцова победила Стипендиальная программа Фонда им. В. И. Вернадского (Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского). Финалистами стали «Байкальская нерпа» (Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал»), «Химическая физика: дорога в будущее» (Благотворительный фонд «Развитие химической физики»), Фонд поддержки молодых учёных-лингвистов ВГУ (Фонд Стерниных, Воронежский государственный университет) и «Поддержка высшей школы» (Благотворительный фонд «Доброта Севера»). Награду вручала директор Фонда «Искусство, наука и спорт» Вероника Ланская.

В подноминации «Предприятия» присуждены три равнозначные награды победителям в разных категориях бизнеса: среди малых предприятий - «СибурПолилаб», среди средних - «НПО ТН-БИОТЕХ», среди крупных - «АВТОВАЗ». Финалистами стали «Новые телеком решения», «Научно-исследовательский центр «Аэродиск», НПЦ «Динамика», «НПЦ «Авиасистемы», «Биотехнологический Кампус» и АО ППТ «Алабуга». Награды вручал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Карякин.

Наука - детям

Победителем номинации «Наука - детям» стала «Академия юных исследователей Волгодонска» («Станция юных техников» Волгодонска). Финалистами стали «СОНИКС - сеть открытых наземных исследовательских комплексов» («Геоскан»), Научно-популярный журнал для подростков «ДУМАЙ» («НПМ), проект «От школьника до академика» (Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России) и «Тайны зелёного мира: о растениях от А до Я» (Уфимский университет науки и технологий). Награду вручал журналист и телеведущий Сергей Малозёмов.

Наука и искусство на одной сцене

Музыкальную программу составили выступления группы «Квинта» НИЦ «Курчатовский институт», квартета Игоря Бутмана, Дмитрия Маликова, группы МФТИ «Определённо может быть» и Мариам Мерабовой. Финальным аккордом стало исполнение песни «Прекрасное далёко» Олегом Аккуратовым и детским хором «НОВА». Церемония напомнила: за каждым открытием стоят люди, а интерес к науке начинается с умения удивляться и задавать вопросы.