Убил из-за денег и бросил в горах: подозреваемый в расправе над россиянкой на Кипре сириец дал показания

Обнаружено тело пропавшей на Кипре 61-летней россиянки Ольги Васильевой

Тело пропавшей на Кипре 61-летней россиянки Ольги Васильевой обнаружено в горах недалеко от Лимасола, сообщает Philenews. Подозреваемый 43-летний сириец, который, как утверждается, состоял в романтических отношениях с женщиной, признался в убийстве и указал место в горном районе Саиттас, где сбросил тело в колодец. Россиянка пропала 21 октября, ее знакомые сообщили об исчезновении 28 октября.

После публикации фотографий Ольги в СМИ полицией, подозреваемый купил билеты на самолет в один конец в Бейрут и попытался покинуть остров рано утром 29 октября, однако был схвачен полицией. В его багаже были обнаружены женские вещи, предположительно, принадлежащие россиянке. Несмотря на это, подозреваемый отрицал свою причастность к ее исчезновению, а свой внезапный отъезд объяснил серьезной болезнью родственника.

Требовал 20 тысяч евро

Иностранец рассказал, что познакомился с Ольгой около пяти месяцев назад и состоял с ней в романтических отношениях. Он пояснил следователям, что последний раз видел пропавшую 21 октября., когда они встретились возле супермаркета, где россиянка оставила свою машину, после чего поехали на его авто к нему домой, где провели вместе около двух часов, после чего расстались. По его словам, женщина якобы собиралась с подругами отправиться на неподконтрольную кипрским властям северную часть острова, однако полиция не обнаружила данных о пересечении пропускных пунктов.

В ходе допросов задержанный также признался, что требовал от «возлюбленной» 20 тысяч евро на погашение долга за ДТП, которое он выдумал. Когда женщина ему отказала, альфонс пришел в ярость, потому что был уверен, что ее финансовое положение от этого не ухудшится. Также выяснилось, что он подарил ей поддельное ожерелье, сфабриковав сертификат подлинности и сообщив, что подарок стоит около 10 тысяч евро. Правда вскрылась, когда Ольга вернула украшение и предложила ухажеру продать его, чтобы решить свои финансовые проблемы.

Несмотря на эти факты, преступник настаивал, что не причастен к исчезновению женщины, а также отрицал свидетельские показания. Соседи Ольги рассказали, что слышали крики и звуки борьбы вечером 21 октября. Позже во двор задом въехала машина, похожая на ту, который пользовался подозреваемый, из не вышли двое человек и погрузили что-то в багажник. Показания подтверждались записями с видеокамер.

Друзья забили тревогу

С этого дня телефон россиянки был отключен. Когда Ольга пропустила ряд важных встреч, знакомые забили тревогу и обратились в полицию. Ее машину нашли брошенной на стоянке возле хозяйственного супермаркета, а дома обнаружили только изможденную собаку, которую хозяйка никогда не бросала на несколько дней. Начались поиски, в сети появились фотографии пропавшей. Узнав об этом, подозреваемый попытался сбежать, но уже находился в розыске и был задержан в аэропорту.

Был ли сообщник

Узнав, что все зацепки полиции указывают на него, задержанный перестал отпираться, признался в циничном преступлении и указал место в горах, где сбросил тело россиянки в колодец.

Поздно вечером 31 октября тело россиянки было обнаружено. По предварительным данным, убийца нанес жертве удар тупым предметом по голове. Как считает полиция, преступник хорошо знал эту малолюдную местность, в том числе, наличие колодца. Несмотря на обнаружение тела, следственные действия продолжаются. Полиция изучает записи с камер и пытается восстановить полную хронологию событий. В том числе, неясным остается вопрос о предполагаемом сообщнике, фигурировавшем в показаниях свидетелей.

Завтра его, как ожидается, задержанного снова доставят в районный суд Лимассола, поскольку изначально он был задержан в рамках расследования возможного похищения женщины, теперь же суди предстоит выдать новый ордер, переквалифицировав его как умышленное убийство.