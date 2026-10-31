Участники популярного дуэта Мальбэк и Сюзанна о воссоединении после развода и воспитании дочери: «Мы узнали друг в друге доброту»

Фото: Екатерина КОМЯКОВА.

Бывшие супруги и по совместительству участники популярного дуэта Мальбэк и Сюзанна спустя шесть лет воссоединились. Исполнители хитов «Равнодушие» и «Гипнозы» выпустили первый за долгое время совместный альбом «Любовь». На его презентации 31 октября артисты пообщались с журналистами, вспомнили, как начиналось их творческое воссоединение, и признались, что до сих пор не могут разобраться в своих отношениях. Кроме того, музыканты рассказали о музыкальных способностях дочери Евангелины и порассуждали, хотели бы они видеть ее на сцене.

— Сюзанна, расскажите, как Роман сначала отказался от вашего предложения возродить проект?

Сюзанна: Он мне сказал: «Ты знаешь, проект «Мальбэк» больше не базируется на тех ценностях, визуалах и звучаниях, которые имели место в прошлом. Я вынужден тебе отказать». Я ответила: «Подожди, напишу тебе через год. Поговорим об этом через год». И ровно через год, практически в тот же сезон, написала: «Рома, а ты не хочешь ли возродить проект «Мальбэк и Сюзанна»?» И он такой: «Да, хочу».

Мальбэк: Я этого вообще не помню. Мне кажется, это художественный вымысел. Это реально?

Сюзанна: Да!

— Сюзанна, вы не обиделись тогда на отказ?

Сюзанна: Малыш, мне столько раз отказывали в жизни. Я уже воспринимаю это как момент, в котором мне нужно просто остановиться и подождать. Опереться на себя, жить дальше и ждать. Потому что, когда мне отказывают, люди потом обычно жалеют.

— Вы рассказывали о психотерапии в одном из интервью. Как она помогла в работе над альбомом?

Мальбэк: Никак. Мы посещали психотерапию, но не думаю, что она как-то помогла именно альбому. Мы просто пользовались разными инструментами, вспомогательными практиками. Думали, что это может помочь нам не столько с пластинкой, сколько на новом творческом пути. Пару раз ходили на совместную психотерапию, но не можем сказать, что она спровоцировала появление какого-то конкретного трека.

Сюзанна: Просто пытались быть людьми друг с другом.

— У вас сейчас только творческий союз или вы все-таки могли бы снова сойтись?

Сюзанна: Мы не можем с этим разобраться уже 10 лет. Вы думаете, это так просто? Десять лет ковыряемся во всем этом вопросе.

— Ваша дочь Евангелина сегодня вышла с вами на сцену. Она любит музыку?

Сюзанна: Она поет дома, везде, во всех пространствах озвучивает все своим голосом. Придумывает слова, заставляет няню записывать их на бумаге, говорит: «Я хочу сделать трек». Следующий шаг, скорее всего, — полноценная песня Евангелины, которой будет заниматься Рома.

Мальбэк: А еще она постоянно фристайлит в машине и говорит: «Я придумала слова».

— Хотели бы вы, чтобы дочь в будущем пошла по вашим стопам?

Сюзанна: Боже, как страшно! Я скорее не согласна с выбором такой профессии. Я прошла путь из подросткового возраста в некую зрелость, простите, мне 32 года. Стала популярной в 16 лет, еще в школьном возрасте, в 10–11-м классе. Считаю, что это несколько навредило моему неокрепшему уму и психике. Я бы не хотела такой участи для дочери.

Мальбэк: По нашим стопам, да. Давай, базарчик!

Сюзанна: Базар. Но я очень люблю и доверяю этому человеку. Если он поможет нашей дочери реализоваться творчески, с моим участием, с моими ограничениями, адекватными тому, как я вижу этот процесс, то я не против.

— После такой долгой разлуки вы что-то новое узнали друг в друге?

Сюзанна: Мы уже давно друг друга не посылали к чертям. Вот, это точно. Я уже давно не говорила это, он тоже не произносил. Никто никому не желал смерти, это большой плюс.

Мальбэк: Мы узнали друг в друге доброту.

Сюзанна: Да, пришлось обнаружить. А до этого мы ее не замечали. Немножко издевались друг над другом.

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