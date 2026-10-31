Наташа Королева - о встречах с Игорем Николаевым: «У меня всегда внутри екает, и у него теребит»

Наташа Королева и Игорь Николаев поженились в 1992 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Игорь Николаев и Наташа Королева развелись в 2001 году. Поклонники обожали Дельфина и Русалку, поэтому новость об их разрыве стала для всех настоящим шоком. После этого музыкант вновь нашел свое счастье с молодой поклонницей Юлией Проскуряковой. Наташа же вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко.

С момента развода с первым мужем прошло уже 25 лет, но, по словам артистки, она продолжает считать Игоря близким человеком.

Сейчас Королева и Николаев не выступают вместе, но изредка пересекаются на концертах и съемках. Наташа призналась, она всегда эмоционально реагирует на встречи с бывшим мужем.

«Мне кажется, что мы все-таки с Игорем, несмотря на всю ситуацию и то, что мы уже давно не живем вместе, все равно где-то в душе остаемся близкими людьми. И, конечно, я думаю, что и у меня всегда что-то там внутри екает, и у него теребит», - рассказала певица в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

Наташа Королева вышла замуж за Игоря Николаева в 1992 году. Певица говорит, что была очень молода, и более зрелый муж пытался переделать ее под себя. Кроме того, у супругов расходились взгляды на семью.

Певица до сих пор считает бывшего мужа близким человеком. Фото: соцсети.

«Игорь очень хотел ребенка. Он активно высказывал свою позицию! Но я понимала, что не готова к детям», - рассказала артистка. К тому моменту, когда она решила, что тоже хочет ребенка, ее отношения с мужем были уже безнадежно испорчены.

Певица никогда не скрывала, что развод с Николаевым был для нее очень болезненным. Тем не менее, со временем они с Игорем сумели наладить дружеские отношения.

«Любой развод сложный. Мне непросто дался этот развод. Мы его прошли достойно, я считаю. Понятно, что семьями мы не дружим, но мы общаемся, здороваемся», - поделилась как-то Королева.

Поклонники часто называют вторую жену композитора Юлию Проскурякову копией первой: многие уверены, что Наташа и Юля очень похожи, причем как внутренне, так и внешне. Сама Королева, впрочем, так не считает.

«Мы с Юлей разные. Она спокойнее в той семейной жизни, которая Игорю необходима. Я для него была чересчур сильным ураганом. Возможно, он перестал с этим на каком-то этапе справляться. Юля умеет Игоря гасить», - призналась певица.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке