Ноябрь — период новых дел на основе прежних достижений. Хорошее время для любви. Но будьте внимательны в дорогах: Новый гороскоп от Тамары Глоба

Тамара Глоба Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Популярный астролог Тамара Глоба просчитала новый прогноз.

Тамара Глоба говорит про этот ноябрь так: «Это месяц Скорпиона, этим знаком управляют две планеты силы. Марс — планета энергии, действия, планета физической силы. И Плутон — это скрытые силы, которые дают необыкновенный потенциал, пожалуй, даже не физический, а тот, который концентрирует внутреннюю энергию и зачастую людям со слабой физикой дает стремление выживать даже в самых тяжелых условиях. Эти две планеты дают Скорпиону умение реагировать мгновенно на ситуации, буквально не жалея себя зачастую, и в то же время черпать внутреннюю энергию для того, чтобы восстанавливаться в самых тяжелых ситуациях и условиях. Зачастую именно стремление к преодолению, умение достичь невозможного, желание преодолеть то, что непреодолимо, движет этими людьми для их развития и раскрытия творческого потенциала».

Дни, на которые в ноябре нужно обратить повышенное внимание: 1 ноября (первая половина дня), ночь на 2 ноября, 3 (вечер), 6 (первая половина), 10, 13, 14 (вечер), 17, 18, ночь на 21, 24, ночь на 26, 28 (первая половина), 30 (вечер).

ПРОГНОЗ ТАМАРЫ ГЛОБА НА НОЯБРЬ 2026 ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

ОВЕН

Период, когда во многом события меняются вокруг вас. Вы переоцениваете ситуации, связанные с личной жизнью, творчеством, общением с людьми. Многие вопросы для вас открываются по-новому. Первая половина месяца — время переоценки ценностей. Многие люди уходят из вашего окружения, но появляются другие персоны. Это важный период и для личной жизни, для любви. Какие-то отношения уходят в прошлое. Удачный период для творчества, спорта, активной деятельности, стремления воплотить свои дела в жизнь. Это хороший период для того, чтобы начать новое дело. То, что вы задумывали, теперь может воплотиться в реальность и принести хорошие результаты уже во второй половине ноября. Очень важный период и для заработков: они будут приходить аккордно — то в плюсе, то в минусе. И поэтому необходима экономия, особенно во второй декаде ноября.

ТЕЛЕЦ

Вы особенно внимательно занимаетесь делами семьи, переоцениваете вопросы, которые касаются обучения и знаний. Многое из того, что вы знали ранее, теперь необходимо пересмотреть. Вместе с другими людьми вы оцениваете свою интеллектуальную деятельность, особенно во второй половине месяца. Вам нужно заняться делами, которые касаются также и работы на дому. Прислушайтесь к тому, что говорят другие люди, идите им навстречу. В доме может быть ремонт, но необходимо беречь жилище, особенно во второй декаде ноября. Конец месяца — удачный период для дел, касающихся детей, спорта, личных отношений. Это время любви, интересных встреч и новых возможностей.

БЛИЗНЕЦЫ

В первой половине ноября переоцените то, во что вы вкладываетесь и как вы это делаете. Во многом помогут женщины. Удачный круг, который собирается вокруг вас из прошлого, дает хорошие возможности для личных интересов, обучения, продвижения, поездок, реализации личных планов, успешных встреч. Люди известные, знаменитые, сильные помогут вам продвигаться вперед. Это хорошее время для любви и личной жизни. В конце месяца, особенно в последнюю неделю, есть опасность в дорогах. Будьте внимательны за рулем. Выбирайте время, когда вы отправитесь в путешествие.

РАК

Ноябрь приносит интересные встречи, успешные компании, возможность заняться интеллектуальным творчеством, сдать зачёты, а также продвинуть свои дела, которые касались ваших творческих планов, как прежних, так и новых. Это хорошее время для заработков, но, возможно, критическая ситуация, когда вас не устроит оплата в середине месяца. Будьте внимательны в расходах в этот период. Придёт оплата за прежние труды. Появится возможность заработать на том, что вы уже когда-то делали, и на том, что вы умеете. Хорошая возможность и для занятий домом. Это отличный период также и для работы. В работе будут новые возможности. Поездки конца месяца прибавят сил. Но будьте внимательны в вопросах здоровья в конце ноября.

ЛЕВ

Ноябрь дает возможность проявить ваши таланты, ваши способности. Многое из того, что вы делали ранее, теперь принесет успех. Будет признание, будут хорошие шансы поддержки, помощи от людей, любящих вас, от родственников, знакомых, от вашего окружения. Поддержка придет и, благодаря новому окружению. Появится возможность творческой реализации, будут новые знакомства. Вполне возможно, будет и предложение о браке. Это хорошее время также и для того, чтобы продвинуть свои интересы, помочь родным людям заняться домом. Основное — обратите внимание на проблемы детей и родителей, не упускайте из внимания их переживания. В конце ноября — период, когда успешные события коснутся и личного успеха, и заработков.

ДЕВА

Ноябрь дает хорошие возможности заняться родственными делами. Старые знакомые помогут вам продвигать ваши интересы и ваши планы. Это месяц, который принесет и личные подарки, хорошие компании, удачные встречи, интересные события, которые связаны с праздниками, с личной жизнью и семьей. Но параллельно будьте внимательны к тому, что происходит за спиной, внимательно отнеситесь к отношениям с окружающими — вполне возможно, ваши дела не так безоблачны. Вторая декада потребует активной работы и доказательства своей состоятельности. Во второй половине ноября хороший период также для продвижения новых идей, удачное время для учебы, договоров, для заработков. В последнюю неделю будьте внимательны в дорогах и в делах, которые касаются карьеры. Планы меняются, в карьере тоже происходят перемены.

ВЕСЫ

Для рожденных под знаком Весы ноябрь будет вполне успешным месяцем. Это время, когда люди обращают внимание на ваш вкус, на ваше обаяние, поддерживают вас как в делах, так и в личной жизни. В вашу жизнь войдут старые друзья. Новые проекты будут основаны на прежних планах. Удача светит также и при помощи людей, которые активно продвигают ваши дела, помогают вам во всем. Действовать не в одиночку, а вместе с командой, с друзьями, успешными людьми, мощными покровителями. Так вы добьетесь большого успеха. Но в середине месяца возможен кризис, который касается споров вокруг финансов, а также разделения дел, которые касаются доходов. Это важный месяц также и для начала нового дела. В середине месяца держите свое слово, смотрите вперед, обратите внимание на то, с кем вы говорите и кто вас окружает. Полагайтесь только на проверенные связи, на проверенных людей. Опыт должен вас многому научить.

СКОРПИОН

Для рожденных под знаком Скорпион – вы вошли в свой месяц. Это бурный месяц, который касается событий, связанных с продвижением дел, с карьерой. Вполне возможно, что закончатся дела прошлого. Вам придется переоценить все, что вы знали и умели. Но буквально со второй половины месяца у вас есть отличный шанс начать новые дела и проекты. Руководство будет и помогать вам, и давить вас. И в то же время середина месяца станет важным ключевым моментом, когда вы сами пересмотрите многие дела и многие проекты. Ваше слово и честность будут важны в течение месяца. Многие прислушиваются к вам, оценивают ваши слова и возможность опереться на вашу помощь. Поэтому ни в коем случае не бросайте тех, кому вы что-то обещали — исполняйте свои обещания. Будьте честны с самим собой, и тогда дела пойдут успешно к концу ноября.

СТРЕЛЕЦ

Много дорог, много работы, внимания и дел, которые касаются дальних поездок потребуют огромное количество сил. Здесь во многом помогут люди, которые вас любят, поддерживают. Вы можете опереться на тех, кого считаете людьми, дающими правильные, важные советы. За спиной слухи и сплетни, но постарайтесь не обращать на них внимания. В течение месяца переосмыслите отношения с теми людьми, с которыми вы всегда находились, работали, продвигали свои дела. Если дела идут плохо и вы чувствуете, что вас оговаривают, такие отношения не стоят внимания и поддержки. Придут перемены, и они касаются личных отношений, дел детей. Не упускайте из внимания дела родни и детей.

КОЗЕРОГ

Период крупных планов. Здесь во многом происходят перемены, которые касаются событий вокруг вас — это отношения с руководством, отношения с окружающими. Вышестоящая женщина будет вас поддерживать, укажет вам правильную дорогу, ценные занятия, на которые стоит обратить внимание и продвигать в будущем. Друзья из прошлого войдут в вашу жизнь. Прежние идеи и проекты начнут реализовываться в начале месяца, но к середине месяца произойдет крутой поворот. Здесь какие-то дела рухнут, а новые дела пойдут только во второй половине ноября. Конец месяца принесет хорошие возможности вдали от дома: в дорогах вы начнете продвигать свои проекты и идеи.

ВОДОЛЕЙ

Период, когда вы занимаетесь делами детей, планами на их будущее. Оценивайте ситуации, где возможен подъем, а где дела могут не пойти. Какие-то идеи, которые касались карьеры, рухнут в первой половине месяца. Но благодаря любимым людям и помощи издалека вы начнете продвигать и личные дела, и деловые проекты. Удачный период для творчества. Знакомства вдали от дома принесут успех, поддержку как материальную, так и личную. Активизируются противники и партнеры — здесь может быть кризис, который затронет и начало ноября, и середину месяца. Обратите внимание на здоровье партнера и на личные отношения.

РЫБЫ

Ноябрь сконцентрирует практически все события, которые были важны вам в течение года. Много важных событий придет издалека. Появятся новые знакомые, новые перспективы, новые возможности, которые вы планируете, и они реализуются следующей весной. Удачный период для прежней деятельности. Работа, которая волновала, которая, вполне возможно, даже уже была забыта вами, вернется с новой силой. Постарайтесь вложить энергию в то, что вам было интересно и важно, потому что результат может превзойти ваши ожидания. Хороший период также и для новых встреч. Люди, которые помогали вам, а также вы сами будете продвигать друг друга. Это период взаимопомощи и новых дел на основе прежних достижений.

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