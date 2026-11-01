Воссоединившиеся после развода Мальбэк и Сюзанна задумали повторить успех Вани Дмитриенко

Роман Варнин (Мальбэк) и Сюзанна Абдулла. Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

В августе этого года воссоединившийся после громкого развода дуэт Сюзанна и Мальбэк наделал шума, появившись на сцене «Лужников» вместе с Ваней Дмитриенко. После такого выступления артисты вполне могли бы задуматься о собственном большом концерте, однако пока не торопятся строить грандиозные планы. На презентации совместного альбома «Любовь» музыканты пообщались с корреспондентом KP.RU, рассказали о возможных коллаборациях с молодыми рэперами и поделились планами на Новый год.

На вопрос, хотели бы они вновь выступить в «Лужниках», но уже собрать стадион самостоятельно, Мальбэк ответил, что сейчас у дуэта другие приоритеты. «У нас нет таких проблем, прям конкретных планов. Планы просто делать классную музыку, классные визуалы и уделять время друг другу, дочери и просто жить свою жизнь. Если так случится, мы были бы не против, в принципе. Собирать площадки больше и больше, делать шоу, радовать людей, конечно. Сегодня презентация альбома — это не какое-то масштабное шоу, но мы все равно очень постарались. В дальнейшем мы очень хотим эту историю развивать, добавлять туда балет, симфонический оркестр, скрипки», — поделился Мальбэк.

Не обошлось и без разговора о рэпе. Роман признался, что ему нравится популярный сейчас у молодежи Madk1d. Сюзанна же предпочитает следить за совсем молодыми исполнителями и уже присмотрела нескольких артистов для будущих совместных релизов.

«Мне нравятся совсем молодые исполнители, я бы сказала, фрешмены. Например, SABU, и мне нравится TAKETAKE по звуку. Очень нравятся они, и я очень их хочу на релизы», — призналась Сюзанна.

При этом специально уговаривать музыкантов записывать совместные песни исполнители хитов «Равнодушие» и «Гипнозы» не намерены. По словам Романа, сотрудничество обычно складывается само собой: кто-то выходит на связь, артисты встречаются, а затем понимают, что им интересно сделать что-то вместе. Так было и во время их работы с Ваней Дмитриенко. «Это просто все происходит в правильный момент», — подчеркнула Сюзанна.

В конце беседы артисты поделились планами на Новый год. В этот раз они собираются устроить праздник для своей дочери Евангелины и, возможно, даже примерить праздничные костюмы. «Сейчас мы планируем поехать куда-то с дочерью, чтобы ей какой-то классный праздник сделать», — рассказал Роман.

Корреспондент KP.RU предложил родителям переодеться в Деда Мороза и Снегурочку. Сюзанна идею поддержала, но распределение ролей у пары сразу вызвало небольшие разногласия. «Я буду очень хорошо в костюме Снегурочки», — заявила певица. «Я думал, ты будешь Дедом Морозом», — пошутил Мальбэк.

В итоге Сюзанна предложила поменяться, но Роман нашел другой вариант: «Я буду Санта-Клаусом, а ты Дедом Морозом». «Я должна быть миссис Клаус, зачем?» — возразила артистка.