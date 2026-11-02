Российские ученые нашли загадочное существо на глубине три километра: это живой метановый реактор

Ученые из Томского государственного университета – признанные эксперты по скрытой, глубинной жизни, и это открытие на их счету не первое.

Учёные из Томского государственного университета и Пущинского института биохимии и физиологи микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН обнаружили новый вид микроорганизмов на глубине почти три километра. Для этого им не пришлось нырять в глубины океана. Таинственные создания нашли в пробах воды, поднятых из скважины у поселка Парабель в Томской области, сообщает Минобрнауки РФ. Статья опубликована в журнале Frontiers in Microbiology.

Микроорганизм относится к числу архей – у этих существ нет ядра и мембранных органелл. Долгое время считалось, что археи – вид бактерий, и они как бы предшествуют бактериям (отсюда «археи» - то есть древние), но теперь мы знаем, что археи – это самостоятельная ветвь на древе жизни. То, что этот вид архей неизвестен, стало понятно после реконструкции его генома, рассказывает руководитель проекта, завкафедрой физиологии растений, биотехнологий и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольга Карначук.

Получив геном в пробе, исследователи затем попытались произвести живой микроорганизм, и это у них получилось. Но пришлось подождать. Пробирку держали в лаборатории год, поддерживая температуру в 55 градусов. Наконец в ней появился метан. Это сигнализировало о том, что микроорганизмы ожили (метан – продукт их жизнедеятельности), но, кроме интересующей археи, в пробирке были и ее соседи. Они от них аккуратно избавились с помощью антибиотиков. Наконец «зерна» отделили от плевел, и, сравнивая геномы, убедились: в пробирке – именно то, что обнаружено в глубинной воде. Вид назвали Methanothermobacter tomskensis, и во второй части этого латинского имени вы можете угадать намек на Томскую область.

Завкафедрой физиологии растений, биотехнологий и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольга Карначук

Чтобы жить на такой глубине, архее нужен водород и углекислый газ, которые идут из недр Земли. И больше не нужно ничего. В процессе жизнедеятельности, как мы уже знаем, архея выделяет метан. Скорость метаболизма (и выделения метана) оказалась высокой, отмечает Ольга Карначук.

Получив геном в пробе, исследователи затем попытались произвести живой микроорганизм, и это у них получилось

А это значит, что под нами, на глубине нескольких километров, работает живой метановый реактор, говорит она:

- Фактически, это Западно-Сибирский артезианский бассейн, его площадь около трех миллионов квадратных километров. Этот «реактор» – неучтённый источник эмиссии метана. Пусть и не весь произведённый объем выбрасывается в атмосферу, но вклад невидимых подземных обитателей в цикл углерода на планете довольно значительный.

Ученые из Томского государственного университета – признанные эксперты по скрытой, глубинной жизни, и это открытие на их счету не первое. Именно им удалось обнаружить неуловимую бактерию Desulforudis audaxviator, за которой безуспешно охотились исследователи многих стран. Этот удивительный организм живет в полной темноте и без кислорода, черпая энергию из радиоактивного распада в недрах. Возможно, мы когда-нибудь обнаружим подобное на Луне, ведь эти существа приспособлены для жизни в экстремальных условиях.

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