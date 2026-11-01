Энди Бёрнем собрался вернуть Британию в Евросоюз Фото: REUTERS.

Если можно было выбрать самое худшее время для объявления планов по возвращению Британии, то британский премьер Энди Бёрнем выбрал именно его. Именно сейчас, когда Франция и другие страны ЕС приходят в себя после молодежных протестов, премьер Бёрнем обещал уже к концу ноября, когда состоится саммит Британия – ЕС, представить план возвращения своей страны в таможенный союз, а потом и в единый рынок ЕС. Что касается возвращения Лондона к полному членству в Евросоюзе, то тут, к сожалению Бёрнема, потребуется новый референдум – ведь решение о выходе из ЕС было принято британцами в 2016 году всенародным голосованием.

«Тем не менее я хотел бы, чтобы возвращение Британии в ЕС состоялось еще при моей жизни», - сказал Энди Бёрнем в интервью Sunday Times.

Похоже, возвращение в ЕС – это не личная инициатива премьера, а почти явный план британской элиты, для которой результаты референдума 2016 – не указ. Об этом говорят участившиеся выступления ностальгирующих по членству Британии в ЕС чиновников. В воскресенье бывшая леди-канцлер британского казначейства Рэйчел Ривз выступила всё в той же Sunday Times со статьёй о том, что проголосованный народом выход Британии из ЕС «сделал страну беднее, слабее и менее безопасной».

В связи с этим миссис Ривз пишет: «Я верю, что будущее Британии – в Европейском Союзе… Но нам нужно сделать правильные шаги к этому – особенно сейчас, накануне намеченного на конец месяца саммита Британии и ЕС, где мы должны как минимум подтвердить амбициозные планы по обеспечению мобильности молодежи и – я надеюсь! – продвинуться в вопросе нашего вступления в оборонное соглашение SAFE».

Пикет сторонников возвращения в ЕС у стен парламента в Лондоне. Фото: Stephen Chung / Keystone Press Agency / Global Look Press

Так вот что нужно британским элитам! Выражение «мобильность молодежи» означает облегчение въезда в Британию для юных мигрантов (ведь большинство «беженцев» с Ближнего Востока с исламистским прошлым – молодые люди). Что же касается программы SAFE (Security Action for Europe – Акция по укреплению безопасности для Европы), то это финансовый механизм, позволяющий недружественным в отношении России странам ЕС покупать оружие в кредит по очень выгодной ставке – 3% годовых и меньше. Этот механизм – часть более масштабного плана Еврокомиссии ReArm Europe (общий объём около €800 млрд), название которого переводится как – «Перевооружить Европу». Цель плана — нарастить оборонные инвестиции и производственные мощности для самых убийственных видов оружия, которое будет в первую очередь направлено против России.

Стоит отметить, что с личной точки зрения у Рэйчел Ривз нет никаких причин хорошо относится к премьеру Бёрнему и поддерживать его начинания. Миссис Ривз – одна из трех министров-лейбористов, которых Бёрнем выгнал из правительства после того, как сменил Кира Стармера на посту премьера в июле 2026 года. Вместе с ней в отставку тогда отправились бывший вице-премьер и министр иностранных дел Дэвид Лэмми, а также тогдашний министр жилищного строительства Стив Рид.

Тем не менее Рэйчел Ривз демонстрирует трогательное единство с Бёрнемом в вопросе о том, чтобы вернуть Британию в самое враждебное России глобалистское объединение – Европейский Союз. Похоже, в тех случаях, когда речь идет о глобальных проектах и русофобии, личные симпатии и антипатии отступают на второй план.

Интересно, что Бёрнем и Ривз собрались обратно в Евросоюз в тот самый момент, когда в соседней Франции (члене ЕС) подсчитывают потери от трех подряд «субботних протестов». Напомним, что люди выходят на протесты против роста стоимости жизни (дороговизны жилья еды и других необходимых для выживания «строк семейного бюджета») именно по субботам по простой причине. Большинство из протестующих – мирные трудящиеся, и свободное время для участия в протестах у них есть только в субботу или воскресенье.

В минувшие выходные потери были меньше, чем в первые две «боевые субботы» - вместо сотен искалеченных всего 60 раненых. Плюс, по выражению прессы, самая смешная потеря – сожженное в городке Гап на юго-востоке Франции большое чучело Макрона.

По этому поводу оппозиционное правое британское издание Unherd выступило с комментарием, который Бёрнему и Ривз неплохо бы принять во внимание перед тем, как вновь стучаться в дверь ЕС:

«Поводы для протестов варьируются — во Франции и Бельгии это школьное образование, в Испании и Португалии – жильё. Но стимул к протестам все тот же. Разочарованное поколение считает, что его лишили будущего. И с этим выводом не поспоришь. Общественный договор, по которому жили его родители, — работай старательно, и ты обзаведешься собственным жильем, сможешь содержать семью и заживешь лучше нас, — этого договора больше нет. Для молодых без наследства взрослая жизнь превратилась в перебежки от одной подработки к другой. Скудного заработка едва хватает на съемное жилье и еду».

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