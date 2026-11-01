Нужно ли России с Африкой гулять, почему европейцы так боятся новой Ялты и как сберечь здоровье детей в холода

1 место. Россия готова к войне с Европой, но не хочет её
2 место. Перемирие в Алешках: кто следующий
3 место. Обнародованы секретные документы: ВСУ накрыла тотальная нехватка кадров
4 место. Нужно ли России с Африкой гулять
5 место. Почему европейцы так боятся новой Ялты
6 место. Как сберечь здоровье детей в непростые осенние и зимние дни
7 место. Продажи новостроек встали: спрос перетекает на вторичку
8 место. Как питаться, чтобы мозг работал лучше
9 место. Новые рассекреченные документы об инопланетянах доказывают, что они есть
10 место. «Фабрика звезд» возвращается: мы сходили на съемки — что там происходит