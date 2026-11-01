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Общество1 ноября 2026 19:00

Нужно ли России с Африкой гулять, почему европейцы так боятся новой Ялты и как сберечь здоровье детей в холода

Нужно ли России с Африкой гулять, почему европейцы так боятся новой Ялты и как сберечь здоровье детей в холода
Михаил НЕБЕРА
Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Россия готова к войне с Европой, но не хочет её

2 место. Перемирие в Алешках: кто следующий

3 место. Обнародованы секретные документы: ВСУ накрыла тотальная нехватка кадров

4 место. Нужно ли России с Африкой гулять

5 место. Почему европейцы так боятся новой Ялты

6 место. Как сберечь здоровье детей в непростые осенние и зимние дни

7 место. Продажи новостроек встали: спрос перетекает на вторичку

8 место. Как питаться, чтобы мозг работал лучше

9 место. Новые рассекреченные документы об инопланетянах доказывают, что они есть

10 место. «Фабрика звезд» возвращается: мы сходили на съемки — что там происходит