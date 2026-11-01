Общество 1 ноября 2026 19:00

Нужно ли России с Африкой гулять, почему европейцы так боятся новой Ялты и как сберечь здоровье детей в холода

Нужно ли России с Африкой гулять, почему европейцы так боятся новой Ялты и как сберечь здоровье детей в холода