Результаты голосования в Конгресс могут серьезно усилить или ослабить власть Трампа. Фото: Eric Lee/REUTERS

Завтра в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в парламент - Конгресс. Кто будет контролировать две его палаты, в которых сейчас большинство у республиканцев? Демократы полны решимости отобрать у них, по крайней мере, Палату представителей (см. схему). Немало прогнозов предсказывают, что и контроль над Сенатом может перейти к противникам Трампа.

Отвечаем на главные вопросы о схеме грядущих выборов и о том, как их исход может повлиять на американскую политику.

ЧТО ТАКОЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫБОРЫ?

Это всеобщие выборы в США, которые проходят в середине четырехлетнего президентского срока. Их главная задача - определить состав Конгресса (двухпалатного законодательного органа - Палаты представителей и Сената) на следующие два года. Часто такие выборы воспринимают как референдум о доверии действующей администрации.

Палату представителей переизбирают целиком - срок полномочий ее членов 2 года. В Сенате на кону только часть мест (см. схему). Сенаторы избираются на 6 лет.

Конгресс США Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

КАК ГОЛОСУЮТ?

И лично на участке, и по почте - граждане могут заранее отправить бюллетень, например, из-за командировки или болезни.

Дональд Трамп пытался изменить правила почтового голосования, с помощью которого, по мнению президента, на выборах 2020 года у него «украли» победу - избиркомы из рук вон плохо проверяли подлинность подписей, бюллетени рассылали кому попало, голосовали «мертвые души».

Президент США предлагал, например, использовать для доставки защищенные конверты со штрихкодами. Но Верховный суд заблокировал новшество - мол, у местных властей осталось мало времени на подготовку. Не прошло и предложение ввести уголовную ответственность за неправомерное голосование мигрантов.

ЧТО МОГУТ ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И СЕНАТ?

Принимать законопроекты, утверждать госбюджет, госзаймы, регулировать торговлю, устанавливать налоги и пошлины, объявлять войну, регулировать содержание вооруженных сил.

Палата представителей вправе инициировать импичменты. А Сенат - выносить решение о них (для объявления импичмента нужно 2/3 голосов присутствующих на заседании сенаторов). Также Сенат обладает полномочиями ратифицировать международные договоры и утверждать назначения президента на высшие посты.

Прерогатива членов палаты - вносить законопроекты о повышении госдоходов (налоги, сборы) и финансовой помощи иностранным государствам. Эксперты допускают, что если демократы возьмут контроль над палатой, они могут предложить значимый пакет помощи Украине. Но его должен одобрить Сенат и подписать президент, который имеет право вето. Чтобы его преодолеть, необходимо 2/3 голосов и в Палате представителей, и в Сенате. В истории Америки такое удавалось меньше, чем в 5% случаев.

КТО ПОБЕДИТ?

Опросы сулят демократам контроль над Палатой представителей.

- Если это случится, большинство будет таким же небольшим, как сейчас у республиканцев: пять, от силы десять мест, - рассказал нам сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. - Сенат, на мой взгляд, республиканцам удастся удержать.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ТРАМПА В СЛУЧАЕ ПОРАЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ?

- Уже в начале второго срока Трамп прибегал к исполнительным указам - проводил свои решения в обход Конгресса (ради скорости и чтобы избегать дебатов. - Ред.). Это было возможным, поскольку Конгресс ему не мешал, - объясняет Максим Черкашин. - При потере же контроля над Палатой представителей она может начать мешать президенту по полной. Особенно если конгрессмены станут вызывать на слушания сотрудников администрации для дачи показаний по разным вопросам. А если ты сказал неправду на слушаниях и это докажут, тебе грозит уголовное дело. Это сильно осложнило бы жизнь Трампу.

Но даже при потере обеих палат трагедии для Трампа не произойдет. Подобное уже не раз случалось в истории США. Проигрыш американский президент даже может обернуть в свою пользу - получит возможность списывать все свои неудачи на сопротивление Конгресса.

КАК ПОВЛИЯЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ПОЛИТИКУ США ПО УКРАИНЕ?

- В масштабных внешнеполитических вопросах конгрессмены помешать президенту не смогут, - считает эксперт Максим Черкашин. - Дизельная сделка с Россией, за которую его так критикуют, цены чуть-чуть, но все-таки снизила. Приближается зима, положение украинской стороны и Европы гораздо хуже, чем было год назад. И крен Трампа в сторону нашей страны происходит именно на этом фоне.

После выборов, по большому счету, в этом смысле ничего не изменится. Кроме того, что Дональд Трамп начнет думать о следующей кампании - президентской. Понятно, что он в ней участвовать уже не будет. Но его вице-президент Вэнс настроен серьезно.

КСТАТИ

Партия, которая контролирует Белый дом, в Штатах почти неизменно теряет места в Палате представителей на промежуточных выборах. Эта тенденция обретает особую остроту в так называемый «шестой год» президентства (то есть середину второго срока) - как раз случай Трампа.

Хитрости президентов и гадости конгрессменов

В середине первого срока Трампа республиканцы уступили Палату представителей демократам. Те не дали президенту желаемые миллиарды на строительство «стены» между США и Мексикой, уменьшив сумму в три с лишним раза.

Но Дональд нашел выход - объявил ЧП на южной границе и забрал нужные деньги из бюджетов Пентагона и минфина, что позволял Закон о чрезвычайных ситуациях.

Демократическое большинство в Палате дважды инициировало импичмент президента: за давление на Украину (требовал расследования деятельности там Байдена и его сына Хантера) и - в самом конце трамповского срока - за подстрекательство к мятежу в связи со штурмом Капитолия после выборов 2020 года. Оба раза республиканский Сенат Дональда оправдал.

В последние два года правления демократа Барака Обамы Конгресс был полностью «республиканским». Обаме не дали закрыть тюрьму Гуантанамо - конгрессмены исключили из оборонного бюджета средства на перевод заключенных в США.

Обама пытался обрулить Конгресс и провести защиту нелегальных мигрантов от депортации своими указами. Но их заморозили в судах по республиканским искам.

С другой стороны, Обаме удалось отстоять свою реформу здравоохранения Obamacare - сработало президентское вето на отменяющие ее законопроекты.

Байден в последние два года у власти «соседствовал» с большинством республиканцев в Палате представителей. Те почти полгода блокировали пакет военной и финансовой помощи Украине, требуя увязать ее с ужесточением американского миграционного законодательства и закрытием границы с Мексикой. После боданий пакет все же приняли, изменив его форму с прямой поддержкой на кредит. Часть его Байден потом благополучно списал.

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