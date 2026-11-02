Аккумулятор зарядился с 14% до 82% за 37 минут - это быстро! Фото: Николай МЫСИН.

«Выберите тип зарядки. Укажите парковочное место. Робот будет через 5 минут».

Быстро следую указаниям в приложении «Метро Москвы», и вот симпатичный пузатик серебристого цвета с розовыми завитушками приветливо подмигивает пиксельной мордочкой и неторопливо направляется к моей машине. Мужчина, подъехавший на престижном китайском гибриде чуть позже, вздыхает:

- Эх, сам хотел подзарядиться. Ну ладно, пока по делам отойду.

Кто успел, тот и съел. Гибридов и электрокаров в Москве нынче много, а робот-пауэрбанк пока один! Но мне повезло. За 40 минут - под взглядами прохожих, снимавших процесс на смартфоны, - я зарядил свою машину почти с нуля почти до максимума. И потратил на это... 0 рублей!

Но обо всем по порядку.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО - В КАЖДЫЙ ГАРАЖ

«Электрификация всей страны» набирает обороты. По данным агентства «Автостат», только за сентябрь на учет в России встало 3184 электромобиля. На 155% больше, чем годом ранее. И это без учета гибридов. А ведь гибриды - почти те же «электрички». Просто с возможностью заправить их бензином. При этом динамика автомобиля на уровне электрокаров (если коротко, ураганная!). Тишина в салоне полнейшая.

Так вот, если включить их в статистику «зеленых» машин, то в общем объеме продаж такие авто сейчас занимают 7,3%! С января по сентябрь в России было продано 58,7 тысячи гибридов. В 2,5 раза больше, чем в 2025 году. Хороший такой, мощный рывок.

В общем, россияне распробовали этот вид транспорта. Да и производители следят за ситуацией, выводя на наш рынок все больше моделей. Собственно, на одной из них - Avatr 07, продажи которой начались в прошлый понедельник, я и приехал к роботу-пауэрбанку.

Автору этого материала повезло: ждать своей очереди не пришлось. По словам «заправщика», порой желающих так много, что пахать ему приходится без продыху. Фото: Николай МЫСИН.

БЫСТРО И БЕСПЛАТНО

- Сегодня ты - первый клиент, - улыбается оператор.

Роботом-заправщиком управляет Кирилл - улыбчивый парень, дежурящий рядом с пультом в руках. В свободное время он прячется от холода в своей машине, но при наличии клиентов рад возможности пообщаться и рассказать о новом проекте столичного Дептранса и «Росатома».

Этот робот - первый и пока единственный в России, собран из отечественных комплектующих. Емкость накопителя - 74,6 кВт-ч, мощность станции - 60 кВт-ч. Зарядка моего Avatr 07 с 14% до 82% прошла за 37 минут - это быстро!

А главное - все бесплатно. И зарядка, и парковка. Мобильный робот-заправщик работает на Триумфальной площади, напротив Концертного зала им. Чайковского. Оставить здесь машину днем стоит 600 руб. в час. Но если зарядиться от робота, то два часа будут бесплатными. А что касается самой зарядки - при средней стоимости на ЭЗС в Москве мощностью 60 кВт-ч в 15 руб/кВт я отдал бы 390 рублей (зарядился на 26 кВт). В общем, как минимум тысячу сэкономил.

ТЕСТ ДЛЯ РОБОТА И ВОДИТЕЛЕЙ

«Мобильный заправщик» заступил на вахту 21 октября. И продолжит работать как минимум до конца года.

- А там видно будет. Сейчас наша задача - проверить, как он справляется, и прощупать спрос, - продолжает Кирилл.

Емкость батареи робота плюс-минус такая же, как у стандартного электрокара. Зарядив один автомобиль с нуля до максимума, робот сам должен встать на подзарядку, которая расположена тут же. В беспилотном режиме этот конкретный экземпляр работать пока не научился. Те, что будут способны, сейчас только готовятся.

- В перспективе и емкость батареи повысят, и мощность зарядки, - говорит Кирилл.

Ну и главный вопрос: что это даст?

- Это же элементарно! - поясняет Кирилл. - Представь, как сложно подвести инфраструктуру под мощную зарядную станцию. Особенно в центре Москвы с ее плотной застройкой. Или, наоборот, в глуши, где нет необходимого оборудования. А такой робот может работать как хаб (распределительный узел) - подзарядился от станции в свободное время, быстро «заправил» подъехавший электрокар. Плюс он способен курсировать по всей парковке. Ты можешь оставить машину везде, а не у колонки, куда потом никто не подъедет и, значит, не сможет ей пользоваться. И если таких роботов будет не один-два, а несколько на каждой точке, то заряжать машины станет легко. А именно нехватка зарядок - основная проблема, из-за которой мы пока боимся «электричек».

Конечно, есть и другие моменты, из-за которых многие россияне пока еще с недоверием смотрят на электрокары. Например, цена - многие электромобили минимум в полтора раза дороже аналогичных бензиновых машин. Также пока не до конца ясно, как электромобили будут вести себя в суровых российских условиях (зима, снег, мороз и все прочие прелести).

Но нехватка ЭЗС все равно главный сдерживающий фактор, если говорить не о Москве, а о стране в целом. В столице зарядок достаточно, но многие другие регионы не могут похвастать развитой инфраструктурой для «электричек». По данным «Автостата», в России сегодня 7,6 тысячи публичных зарядных станций (для сравнения, в США - 81 тыс., а в Китае - 5,2 млн). При этом треть всех российских «зарядок» - в Москве (17%) и Подмосковье (15%).

Развитие сети «электрозаправок» - ключевая задача, которую нужно решить, чтобы такие машины стали действительно популярными. И появление роботов-пауэрбанков способно ее облегчить.

Знай Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

ОФИЦИАЛЬНО

Планы и перспективы

В чем цель эксперимента? Станет ли таких роботов больше и от чего это зависит? Вот что нам ответили на эти вопросы в столичном Дептрансе:

- Главная цель эксперимента - оценить эффективность мобильной зарядной станции и перспективы использования таких решений в городской среде.

В ходе тестирования планируется:

- проверить работу системы накопления энергии, встроенной в робота, и оценить возможности применения энергосберегающих технологий;

- протестировать автономный (беспилотный) режим работы на следующих этапах эксперимента;

- определить, в каких условиях мобильные электрозарядные станции могут эффективно работать в городской среде;

- сравнить экономические показатели мобильной зарядки с традиционными стационарными ЭЗС и оценить востребованность такой услуги у пользователей.

По итогам работы новой мобильной станции в тестовый период будет проведена оценка эффективности новой технологии и востребованности мобильной зарядки. Если эксперимент подтвердит, что мобильные станции удобны для пользователей и эффективны в эксплуатации в городских условиях, будет рассмотрена возможность увеличения их количества в городе.

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