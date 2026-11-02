Но ни разу даже глазом не моргнул

Это совершенно неприлично, но очень смешно (Михаил Пореченков и Зоя Бербер). Фото: Кадр из фильма «Капитан Туман», 2026

Режиссер Филатов разнообразит фильмографию: после звездной философской притчи «Бар «Один звонок» 18+ и маньяческой жести «Отпечатки» 18+ меньше всего можно было от него ждать быковатой ментовской комедии, но «Капитан Туман» - именно она и есть.

Артист Пореченков однообразит фильмографию: как играл 20 лет агента нацбезопасности, роняющего подозреваемых в пруд, так и нечего менять масть. Тем более с сединой в бороде бес в ребре выглядит как-то трогательнее.

Артистка Зоя Бербер уже была кибернетической лейтенантшей МВД в бытность барби-блондинкой («Проект «Анна Николаевна» 18+), а нынче ребрендировалась в блонди-пампушку, надела очки и произведена в старшие лейтенанты.

Выходит у них волей сценаристов и продюсеров следующее. Капитан Туманский (Пореченков) глух на оба уха после взрыва, в котором погибла жена. Взрыв учинил местный Мориарти - Рамзес (Андрей Мерзликин) в знак мести за убитого на задержании сына, такого же конченого отморозка, как сам. На усиление капитану брошены двое Вась: сержант Харук Велосипед (фамилия такая) из малых народов Севера и старлей Василиса Суворова из главной народности РФ (Бербер). Васи проедают капитану плешь служебными нотациями и шаманскими ритуалами, но содействуют в неравной борьбе с криминалом. Обоих чуть не съел медведь: Васю в детстве на северах, а Василису хотел скормить косолапому Рамзес, но первый Вася знал, как надо с медведями, и отогнал художественным свистом онлайн. Чтобы зритель не скучал, на троицу валится вся оргпреступность города: отжим черными риелторами жилья у верящих в привидения старушек, разъем абьюзеров на органы чокнутыми феминистками-трансплантологами, рабовладение гастарбайтерами и бомбежка чужих закладок с помощью правильно натасканной собачки с последующей перепродажей. За всем стоит Рамзес, а за ним - сценарная группа, больше похожая на оргпреступную: пятеро крепышей в черном, из них двое бородатых, а один вообще без фото для конспирации.

Лучше всего передать происходящее фразой начальника отделения: «План у тебя, конечно, тупорылый и предсказуемый, но может сработать». Сериал, конечно, тупорылый и предсказуемый, но работает отлично, как стыдные удовольствия типа лунапарковского автодрома. Самого начальника, который поливает цветы и швыряется лейкой во всех без исключения сотрудников, разумеется, играет Андрей Федорцов, потому что Тимофей Трибунцев уже только что был начальником в «Похищении» 16+, нужна ротация. Туманскому он тесть, но по жизни как отец, что тоже неприлично смешно, потому что в одном Пореченкове поместится три Федорцовых. Васю из народов Севера исполняет Азамат Нигманов, потому что других комических северных Вась у товарища Сталина для вас нет (Нигманов, конечно, казах, но из Омска). Обязательные диалогические перлы коллективным трудом удается набрать в товарных количествах.

«Прежде чем кому-то ломать кости, сначала подумай. Потом ломай».

«Работа из обезьяны сделала человека. Может, и вам повезет».

«Трое в сводке, не считая собаки! Ведете себя, как бабуины на пасеке!»

«Основная причина отказа работать с капитаном Туманским? - Он дурак. - И всё?!»

«Срочно. Муж пропал. - Да что я, Гузеева, что ли, бабам мужиков искать?!»

Сериал попирает всю политкорректность обращениями «Тундра» и «Чингачгук» и всю общенациональную борьбу с матом словами «хреноплеты» и «всю область перекрыть к бубеням». Это совершенно неприлично и даже ни капельки не смешно, но все равно смешно. Жанр обаятельного самцового идиотизма когда-то запущен американцами на сериале «Кувалда» 18+, так наши сегодня вполне держат планку. Господь свидетель: даже по наезженной колее можно прокатиться с наглым блеском и из анекдотов про чукчу и блондинку выбрать что-нибудь для души.

«Капитан Туман» 18+

2026 г.

Реж. Сергей Филатов. КИОН.

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