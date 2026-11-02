«Каждый новый сантиметр роста мы отмечаем на линейке!»

Фото: Семейный архив

Ангелина Васильева из Еврейской автономной области только родилась, когда врачи заподозрили синдром Шерешевского - Тернера. Это подтвердил и генетический тест. Болеют этим только девочки - у них утрачивается вторая Х-хромосома. Нарушается деление клеток на раннем этапе зачатия. Что это значит? Множественные аномалии развития, к тому же ребенок практически не растет.

- В пять лет рост Ангелины был 95 см, а вес - чуть больше 16 кг! - говорит мама Мария Игоревна.

Девочка из двойняшек. Ее сестричка София развивалась нормально - вовремя начала переворачиваться, садиться, ходить.

- Зато говорить Ангелина начала вовремя. И с тех пор болтает без умолку.

Девочка занималась в развивающем центре адаптивной физкультурой, сенсорной интеграцией и даже канистерапией (занятия с собакой). Но расти это не помогало.

- О том, что терапия при таком диагнозе есть, нам рассказала эндокринолог из Хабаровска и предложила обратиться в фонд «Круг добра». Нам предоставили достаточно дорогой синтетический гормон роста, и дочка начала расти, - рассказывает Мария. - Делаем уколы ежедневно почти два с половиной года без перерыва. Но уже через пару месяцев заметили - платья Ангелине стали малы. А тут еще папа вернулся из длительной командировки и воскликнул: «А кто тут так вырос?»

Бабушка сделала специальную линеечку, где с гордостью отмечает каждый новый сантиметр внучки. Ангелина уже выросла до 119 см, и в классе она не самая маленькая. Есть мальчик ниже!

- Дочка у нас настоящая актриса. Обожает петь, танцевать, читать стихи, а после уроков спешит в театр-студию, а еще музыкальную школу, где учится играть на домре, - говорит Мария.

СПРАВКА «КП»

Фонду «Круг добра», созданному президентом для дополнительной помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в 2026 году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили более 30 тысяч детей со 116 заболеваниями.