«Из шоу превращаются в кошмар»: Трамп выбрал для шуток о выборах в США празднование Хэллоуина, все уже напуганы

Трамп выбрал для шуток о выборах в США празднование Хэллоуина. Фото: REUTERS.

В США множество граждан и СМИ сообщают о своем страхе перед назначенными на 4 ноября выборами в Конгресс. Боятся столкновений между полицией и гражданами в связи с оспариванием итогов; боятся непризнания поражения то ли Трампом, то ли его врагами-демократами; боятся даже гражданской войны.

Например, работающий в Америке корреспондент гамбургского журнала Der Spiegel рассказал об «учениях» инициативной группы настроенных против Трампа избирателей в городе Миннеаполис. Участники разрабатывали алгоритмы действий на случай, если Трамп распорядится конфисковать урны с бюллетенями, а Национальная гвардия применит слезоточивый газ против протестующих по этому поводу демонстрантов. Рассматривался даже вариант, при котором один из демонстрантов погибает от выстрела.

"Что вы будете в этой ситуации делать? — спрашивает организатор собравшихся», - описывает учения Der Spiegel. Приводятся ответы активистов – недавних участников протестов в Миннеаполисе: «устроим сидячую забастовку», «заснимем все на камеру», «объявим кампанию гражданского неповиновения»…

Создается впечатление, что единственный политик, который продолжает в этой ситуации улыбаться и шутить, - это сам Дональд Трамп. Для шуток он выбрал немного пугающие декорации – празднование Хэллоуина в своем поместье в штате Флорида. Стоя в субботу рядом с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в образе Альбуса Дамблдора из «Гарри Поттера», Трамп заявил, что находит достаточно соответствующим празднику вурдалаков образ самого себя – Дональда Трампа. А потому он, мол, явился на маскарад в деловом темно-синем пиджаке с красным галстуком.

Впрочем, безобидный внешний вид Трамп компенсировал вполне «хэллоуиновскими» прогнозами на случай поражения своей партии – республиканцев. В воскресенье в интервью New York Post он уточнил, что станет в случае победы демократов «мистером Вето» - будет накладывать «президентский запрет» на все инициативы Конгресса. «Я не дам им все испортить», - сказал Трамп и выразил надежду, что, помучавшись от его вето, «демократы все равно придут и заключат сделку».

Со своей стороны, республиканские однопартийцы Трампа подозревают в соответствующих Хэллоуину мрачных намерениях, наоборот, демократов.

«Если республиканцы потеряют большинство в палате представителей, а может, и в сенате, пойдут парламентские расследования насчет связей Трампа с Эпштейном. А заодно насчет законности устроенных им депортаций мигрантов и войны с Ираном», - пишет Der Spiegel. Предметом разбирательств, вероятно, станут также сделки семьи Трампа с криптовалютами и другие коммерческие соглашения, где так или иначе мелькает фамилия Трампа.

В общем, выборы еще не начались, а все уже боятся. Недаром в этом году день выборов в Конгресс почти совпал с Хэллоуином. Похоже, времена, когда проигравший в финале президентской гонки признавал поражение в первые же часы после закрытия участков – как это сделал проигравший сотые доли процента Бушу-младшему Эл Гор, - эти времена ушли в прошлое. «Выборы в США превращаются из шоу в кошмар», - подытожил ситуацию в интервью KP.RU профессор политологии штата Род-Айленд Николай Петро.

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