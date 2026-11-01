Кирилл Сафонов после развода с Сашей Савельевой не знает, как жить дальше

Саша Савельева с бывшим мужем Кириллом Сафоновым. Фото: соцсети.

Актер Кирилл Сафонов и певица Саша Савельева на днях объявили о разводе. Супруги были вместе 17 лет. В 2022 году актер решил оставить карьеру в России и эмигрировать в Израиль. Вместе с ним в чужую страну отправилась и экс-солистка группы «Фабрика». У супругов растет общий сын – 7-летний Леон.

Летом Саша окончательно вернулась в Россию и увезла с собой сына, который 1 сентября пошел в московскую школу. Кирилл же после расставания с женой по-прежнему живет в Израиле, хотя его карьера в эмиграции пошла под откос. В соцсетях 53-летний артист признался, что не знает, как ему жить дальше.

Сафонов пытается найти приличную работу, но ему предлагают проекты, которые ему не нравятся. Сейчас он в Риге репетирует спектакль «Ревизор» под руководством режиссера Сергея Голомазова. Постановку уже раскритиковали за «орущих персонажей» и потерю гоголевской тонкости. Во время премьерных показов в Доме Рижского латышского общества зрители демонстративно уходили прямо посреди действия.

В соцсетях Сафонов пытался защищать спектакль и замысел режиссера, однако, похоже, артист и сам чувствует себя некомфортно в бездарной постановке.

«Знаете, в последнее время у меня все складывается довольно странно. Наверное, я дал себе время, чтобы найти себя заново. Скажем так, я практически отказываюсь от большинства работ в театре: что-то кажется мне слишком политизированным, что-то — неинтересным. В основном преподаю. Я долгое время избегал преподавания по одной простой причине: всегда считал, что это отдельная профессия. Можно быть хорошим или плохим актером, но это не имеет значения. Преподавание — совершенно другая ответственность, другой подход, в общем, совсем другая территория», - рассказал артист в подкасте каналу LSM4.

Сафонов и Савельева до сих пор не рассказали сыну, что они развелись. По словам Саши, Леон чувствует, что в семье что-то не так. Артистка переживает, что рано или поздно ей придется рассказать сыну правду.

«Мы с мужем не понимаем, как грамотно объяснить так, чтобы не нанести ему травму. Взрослые-то сами разберутся. А когда дело касается детей... Хочется сделать все правильно... Он очень чувствительный ребенок. Мы, когда с Кириллом обсуждали этот момент, он сказал: «Для меня это настолько ножом по сердцу! Не представляю, как мы ему скажем». Я ответила: "Мы найдем лучшее решение"», - сообщила певица.

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