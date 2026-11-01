«У меня нет ночей»: Гарик Харламов пожаловался на тяготы отцовства

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук в сентябре назад стали родителями. Фото: соцсети.

В сентябре у юмориста Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук родилась дочь Алиса. В интервью шоумену Гере Иващенко резидент Comedy Club посетовал на тяготы отцовства. Гарик признался, что с появлением Алисы его жизнь кардинально изменилась. График юмориста, которого коллеги часто подкалывают за любовь к долгому сну, очень изменился.

«У меня нет ночей, честно. У Алисы Игоревны достаточно высокий тембр. Ее слышно через любые стены», - пожаловался Харламов.

Гарик признался, что его жене Катерине приходится еще сложнее. Он, как может, пытается помочь супруге с малышкой. Гарик меняет подгузники и укачивает дочь.

«Алиса Игоревна мгновенно засыпает на моих руках. Я как-то научился укачивать. Правда, с моей больной спиной. Но что не сделаешь ради дочери», — отметил артист.

Однако чаще всего от Ковальчук Харламов слышит фразу: «Отойди, не мешай».

Актриса родила дочку 10 сентября в элитной подмосковной клинике «Лапино». Супруги девять месяцев скрывали, что ждут ребенка. Первыми о беременности Катерины сообщили друзья Харламова шоумены Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

«Гарика нет, но сегодня на это есть уважительная причина. Наш Гарик прямо сейчас становится папой. Поздравляем семью Харламовых», - рассказал Азамат в эфире шоу «Кстати».

У 45-летнего Гарика уже есть дочь Настя от актрисы Кристины Асмус. Для Ковальчук этот ребенок стал первенцем.

Первой поздравить Катерину в роддом приехала мама Гарика Наталья Харламова. В соцсетях она опубликовала снимки из роддома и поделилась своими чувствами.

«Эмоции зашкаливают настолько, что слезы счастья льются из моих глаз безостановочно», - призналась свекровь.

Гарик не поскупился и щедро оплатил роды жены. Катерина Ковальчук рожала в Центре домашнего акушерства: палата в нем приближена к домашней обстановке и напоминает скорее просторную квартиру, чем больничное помещение. Она обставлена мебелью в светлых тонах – кровать для будущей мамы, диван, чайный столик, большой телевизор. Палата оснащена двумя санузлами и ванной-джакузи.

В этом роддоме, расположенном в Подмосковье, появились на свет дети многих звезд, в том числе Агаты Муцениеце, Анастасии Решетой, Оксаны Самойловой, Пелагеи, Елены Темниковой, Кети Топурии, Анастасии Костенко. Здесь же стала мамой и бывшая жена Гарика Кристина Асмус.

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