Клава Кока стала ведущей реалити в Таиланде: в экстремальном шоу борются звёзды, блогеры и зрители

На канале СТС стартует реалити «Три острова». Вести его будут видеоблогер Дима Масленников и певица Клава Кока, которые в этом году сыграли свадьбу. Премьеру покажут 8 ноября в 17:45, рассказали авторы проекта.

Накануне старта Клава Кока призналась: медовый месяц она рассчитывала провести в райском уголке. Однако оказалась под непрерывным прицелом камер в очень жарком климате и с большим грузом ответственности — в Таиланде.

— Если у Димы было представление о формате шоу, то я впервые оказалась в обстоятельствах, где нужно комментировать состязания и отношения. Было очень сложно. Но я училась у своего мудреца — Димы, которому, правда, тоже пришлось нелегко, — рассказала артистка.

Команда звёзд реалити "Три острова".

В чём суть шоу и кто участвует

В шоу сойдутся три команды: «Звёзды» (Дмитрий Шепелев, Птаха, Владимир Маркони и др.), «Блогеры» (Ганвест, Егор Шкред, Назир Кишуков, Николай Сердюков и др.) и «Зрители».

В последней команде нет громких имён, но истории участников от этого не становятся менее интересными. Диана Виргинбаева пришла в проект после того, как её товар сгорел на складе интернет магазина: она рассчитывала потратить выигрыш на покрытие кредита. Таксист Павел Дробинин пришёл с мечтой купить дом маме. А организатор праздников Дарья Гордова заявила, что на отсутствие денег в кошельке не жалуется, но с удовольствием потратит заработанное на путешествия.

В каждом выпуске команды поборются за право жить на одном из трёх островов. Победители отправляются на остров роскоши, где их ждут комфорт и безупречный сервис. Команда, занявшая второе место, попадает на остров рыбаков. Здесь героям придётся жить как местным и зарабатывать на еду. Проигравшие оказываются на острове сумрака, где им предстоит столкнуться с собственными страхами и добывать пищу. Участники также соревнуются друг с другом, чтобы определить номинанта на вылет. Тот, кто дойдёт до конца, заберёт 10 миллионов рублей.

Стрельба из катапульты и скорпионы на обед

Испытания в шоу получились по-настоящему экстремальными — участникам пришлось пройти через череду непростых заданий. Им нужно было вручную разгрузить внушительную партию рыбы — целых 400 килограммов, испытать меткость, стреляя из катапульт, и проверить устойчивость вестибулярного аппарата на вращающейся платформе, где их ждали малоприятные «декорации»: личинки, протухшая рыба и жабы. Не менее сложными оказались и другие этапы: выбраться из тесных закрытых контейнеров, метнуть горящие шары, погрузиться в аквариум, кишащий змеями, а затем преодолеть пищевой барьер — попробовать скорпионов, столетнее яйцо, свиные мозги и даже окрошку с рыбьими глазами на квасе.

Масштаб проекта требовал серьёзной технической и творческой поддержки: над шоу работала команда из 250 человек, в том числе 100 местных специалистов. Съёмки шли круглосуточно: за происходящим следили 30 камер и 12 коптеров, часть из которых была оснащена объективами с обзором в 360 градусов — чтобы не упустить ни одного кадра. Декорации для островов возвели всего за полтора месяца: в ход пошли бамбук, дерево, песок, бетон, картон и пенопласт. А за реквизит для испытаний отвечали 26 художников бутафоров — они продумывали каждую деталь, вдохновляясь азиатской культурой, тайскими традициями, а также эстетикой игр и аниме.

— Мы хотели воссоздать три разных мира, которые вместе составляют одну большую вселенную нашего шоу. Острова должны были отличаться друг от друга. Когда мы разрабатывали формат шоу, мы не просто придумывали, как будут выглядеть декорации, но и какой образ жизни на каждом острове: кто там должен жить, как ведущие связываются с участниками, каким образом участникам достаётся еда и что именно они будут есть, — поделилась продюсер Ирина Кульдишова.

Без ссор не обошлось

Ведущий Дима Масленников уверен, что проект сильно удивит даже опытных зрителей реалити. Во время съёмок разворачивалась жёсткая борьба за победу, участники падали в обморок от перегрева на солнце. При этом продюсер добавляет, что ни масштабы производства, ни усилия группы не сработали бы без химии между участниками:

— Больше всего меня удивило, с какой готовностью они решились на приключения. Хотя, думаю, что до конца никто из участников не понимал, куда едет и на что подписывается. Надо отметить, что им пришлось проходить по настоящему жёсткие испытания, но они показали себя настоящими героями.

Создатели рассказали, что периодически в командах вспыхивали конфликты, хотя по задумке партнёры должны помогать друг другу. Рэпер Птаха вспоминает, что едва не бросился с топором на шоумена Владимира Маркони. А певица Margo, хоть и старалась поддерживать в кадре атмосферу вечеринки, всё равно признаётся, что «местами чувствовала не совсем дружелюбный вайб от некоторых участников».

Дмитрий Шепелев впервые оказался участником, а не ведущим проекта. Он признаётся, что решил проверить себя в экстремальных условиях.

— Хотел ответить самому себе на вопрос: «Хватит ли мне терпения и спокойствия, чтобы продолжать играть и поддерживать своих товарищей даже в самой напряжённой ситуации?» — комментировал он.

Для команды блогеров испытанием оказался и диджитал детокс. Больше всего страдал Ганвест, а вот Полина Трубенкова призналась, что смогла отдохнуть от необходимости постоянно постить свежий контент.

Фото предоставлены телеканалом СТС