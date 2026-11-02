Дмитрий Чернышенко: Развитие спортивной сферы и ее популяризация среди граждан должны быть в приоритете у глав регионов

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В мероприятии приняли участие Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, заместитель Министра внутренних дел РФ Владимир Кубышко, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева, а также представители всех субъектов России.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил цель: к 2030 году уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом должен достичь 70%. Для этого необходимо создавать инфраструктуру, развивать кадры для спортивной сферы, проводить соревнования. Ключевую роль здесь также играет популяризация спорта. Если ФОК построен или организованы спортивные мероприятия, то люди должны знать об этих возможностях. Важно активно вовлекать граждан так, чтобы они чувствовали сопричастность к спортивной жизни. Видим, что количество регионов с высоким показателем удовлетворенности увеличивается – таких уже 20. Однако есть и 7 анти-лидеров. Главам регионов необходимо сделать развитие спортивной сферы и ее популяризацию своим приоритетом», – заявил Дмитрий Чернышенко.

В лидерах рейтинга по уровню удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом – Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Москва, Республика Татарстан, Красноярский край, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, Пермский край, Белгородская область, Чувашская Республика, Мурманская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Пензенская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Нижегородская и Воронежская области.

В рейтинге по другому критерию – исполнению запланированных результатов государственных программ – наиболее высокие показатели отмечены в Ненецком автономном округе – 89,8%, Сахалинской области – 86%, Тверской области – 82,5%, Томской области – 82,2% и Челябинской области – 81,1%.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, что в 2026 г. на развитие физической культуры и спорта в отраслевых госпрограммах регионов России предусмотрено 529,8 млрд рублей. Это больше, чем было израсходовано за весь 2025 г. – 488,7 млрд рублей.

«Дает результаты усиленный контроль за выполнением поручения Президента России В.В. Путина о выделении регионами на развитие спорта не менее 2% от регионального бюджета. Кроме того, впервые внебюджетные источники в рамках софинансирования мероприятий госпрограмм регионов достигли 10% от общей суммы учтенных расходов – 52,3 млрд рублей. В течение года регионы увеличили финансирование строительства некапитальных спортивных сооружений, поддержки некоммерческих организаций и организаций спортивной подготовки, а также проведение массовых мероприятий. Это те направления работы, которые сразу влияют на мнение людей. По итогам опросов в 2026 году уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом составил 61,6%, что соответствует плановым показателям», – сообщил Михаил Дегтярев.