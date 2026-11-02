В Казани открылась выставка в защиту алтайских ирбисов

Фото: пресс-служба магазина Пятерочка

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Научно-исследовательским центром сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» открыла в Казани фотовыставку, посвящённую защите одного из самых редких хищников планеты — алтайского ирбиса.

Местом проведения неслучайно стала столица Татарстана, на гербе которой изображён белый барс — древний символ силы, смелости и благородства. Открытие приурочено к Международному дню снежного барса, который отмечается в октябре. Сегодня ирбисы находятся на грани исчезновения, а зона их обитания сокращается. Эти животные ведут скрытный образ жизни и в дикой природе изучены слабо. По оценкам биологов, в мире осталось от 3 до 7 тыс. особей. В России обитает не более 90 ирбисов, причём около половины из них — в горах Алтая.

Выставка «Снежный барс — живая легенда Алтая» стала частью экопроекта «Сохраним снежных барсов вместе».

Мероприятие реализуется на базе «Центров местного сообщества», чтобы популяризировать экологические знания и привлечь внимание широкой аудитории к теме бережного отношения к природе. На информационных стендах экспозиции размещены факты о местах обитания, повадках и численности ирбисов, а также ключевых инициативах научного центра по сохранению этого вида. С помощью размещенных в магазине специальных QR-кодов посетители могут перейти на сайт проекта и сделать пожертвование в помощь снежным барсам — торговая сеть удвоит каждый переведённый рубль. Фонд «Выручаем» выступает надежным оператором инициативы: он аккумулирует все собранные средства, чтобы впоследствии передать их в НИЦ «Снежный барс».

Торжественное открытие выставки посетили представители Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Казанского федерального университета и торговой сети. Особым гостем мероприятия стал маскот хоккейного клуба «Ак Барс» — Белый ирбис, ставший символом выставки.

Для юных гостей организовали интерактивный квест «Знакомство с барсом». На семи игровых станциях участники сравнивали следы животных, слушали записи рыка ирбиса и соревновались в дальности прыжка. На мастер-классе дети создавали памятные брелоки, а в тематической фотозоне делали снимки. Гости также могли послушать рассказ экспертов о возвращении ирбисов в естественную среду обитания.

Выставка «Снежный барс – живая легенда Алтая» проходит в магазине «у дома» по адресу: г. Казань, ул. 2-я Ленинградская, д. 4.