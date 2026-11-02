«Сердце большого города»: в Москве прошел форум волонтеров-медиков

Фото: Артур НОВОСИЛЬЦЕВ/ Агентство городских новостей «Москва»

31 октября в кластере «Ломоносов» в Москве собрались те, для кого слова «помощь», «милосердие» и «забота» — не абстракция, а значительная часть жизни. IV Московский форум волонтеров в сфере охраны здоровья собрал медиков, студентов, школьников, «серебряных» добровольцев и даже тех, кто никогда не носил белый халат, но готов прийти на выручку. Организатором выступил Комитет общественных связей и молодежной политики города.

Герои среди нас

В зале собрались те, кто умеет выслушать, поддержать и объяснить сложное простыми словами: школьники, студенты-медики, волонтеры из фондов и реабилитационных центров, главные врачи столичных клиник и делегация из Донецкой Народной Республики — представители Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького участвовали в форуме впервые.

Почетными гостями стали Герой России, депутат Госдумы Людмила Болилая и народная артистка России Анна Якунина.

Людмила Болилая, хрупкая женщина с твердым взглядом, говорила о том, что знает цену каждому шагу: «Я ушла добровольцем, потому что понимала: мой опыт, мои знания, мои руки пригодятся. Протянуть руку помощи — это не сделать приятное другому. Это спасти, сохранить, сделать приятное себе. Гордиться собой, быть удовлетворенным своим делом — для каждого человека очень важно». Она вспомнила, как после тяжелых ранений заново училась ходить, и призналась: «Человек ищет себя там, где он нужен». А тем, кто только задумывается о волонтерстве, пожелала: «Берите с собой чемодан знаний и вперед. Ничего не бойтесь, с нами Бог, мы все вместе, и у нас обязательно все получится».

Анна Якунина, которую зал встретил овацией, сразу задала теплый, чуть ироничный тон. Актриса, сыгравшая немало медиков, в том числе в сериале «Склифосовский», призналась, что в больницах она «подсматривающая»: «Я за вами наблюдаю, чтобы потом честно сыграть». По ее словам, главная цель сериалов о медицине — «научить людей не бояться идти к врачам». И добавила с улыбкой: «Пожалуйста, не теряйте чувство юмора. Оно спасает». Волонтерам она пожелала самого простого: «Чтобы меньше было больных людей, а особенно детей. Верьте, что вы необходимы тем, кто нуждается в помощи».

«Нам есть, чем гордиться»

После открытия стартовало пленарное заседание — «Сердце большого города».

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова начала с цифр, которые впечатляют: «Сейчас в Москве порядка 20 тысяч волонтеров-медиков. А всего в городе более 1,7 миллиона человек участвуют в волонтерской деятельности. Средний возраст волонтера — 23 года. Мы видим, как сообщество растет, и огромный толчок дал ковид, когда каждый день на улицы выходило 5,5 тысячи добровольцев». Она рассказала о флагманских центрах «Мосволонтера» (недавно открылся девятый — в Куркине), о нагрудном знаке «Волонтер Москвы» с тремя степенями и премиями от правительства, о конкурсе «Доброе сердце столицы». «Нам есть чем гордиться, — подчеркнула она. — Но главное — это вы, ваше время и ваша готовность помочь».

Начальник управления организации первичной медико-санитарной помощи ДЗМ Андрей Тяжельников говорил о волонтерах как о людях с «невероятной самодисциплиной и самоорганизацией»: «Нельзя заставить человека прийти в девять утра в субботу, если у него нет внутренней мотивации. Многие наши главные врачи до сих пор занимаются волонтерской деятельностью. Без волонтерских вливаний невозможно развитие медицины». Он отметил и Молодежный совет Департамента здравоохранения, который «формирует сообщества и будущие проекты».

Исполнительный директор движения «Волонтеры-медики» Данил Абубакиров напомнил, что движению «Волонтеры-медики» в этом году исполняется 10 лет: «Мы начинали с простого желания помочь, а сегодня это сила, которая задает тренды. Московское отделение — одно из самых активных. Инициатива должна быть поддержана на административном уровне, и пример столицы очень важен для регионов». Он призвал участников делиться обратной связью — «такие мероприятия для этого и нужны».

Советник исполнительного директора Российского Красного Креста Максим Самошест поблагодарил организаторов: «Как будто домой вернулся. Мы ориентированы на создание постоянно действующего общества волонтеров, потому что долго считалось, что Красный Крест — это что-то для взрослых и основательных. Но это не так». Он рассказал о системном обучении первой помощи, всероссийских чемпионатах (на муниципальном этапе участвуют 70 тысяч человек) и мотивационных программах для доноров. «Отделить жизнь от смерти может каждый, кто умеет оказывать первую помощь. И тут важна практика», — подчеркнул он.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов, выпускник Первого меда, отметил: «Работа Роспотребнадзора и волонтеров имеет общие задачи — помощь людям. В период пандемии ваша помощь была неоценимой. Мы вместе проводим массовые мероприятия, форум «Россия — Африка», Олимпиады. Огромный пласт нашей общей работы — санитарно-просветительская деятельность, отказ от курения, мотивация к здоровому образу жизни. Низкий поклон вам за вашу работу».

Территория добрых дел

После официальной части форум превратился в большую интерактивную площадку. В «Плюшевом госпитале» дети бинтовали лапы медведям и измеряли температуру игрушкам — так, играя, они учились первой помощи. Рядом выстроилась очередь к реанимобилю Московского городского отделения Российского Красного Креста: можно было зайти внутрь и рассмотреть аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и другое оборудование на выставке «Маршрут здоровья».

В течение дня работала донорская акция, приуроченная к 100-летию Службы крови России, и вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга. Волонтеры обсуждали сопровождение маломобильных граждан, методы лечения с собаками — и даже участвовали в терапевтических занятиях со специально обученными животными. Прошли встречи с главными врачами столичных медучреждений.

Здесь же состоялась церемония награждения волонтеров в сфере охраны здоровья, а также презентация флагманского социального проекта «Добрые мастера» и нового проекта «Серебряные сказки» ресурсного центра «Мосволонтер».

Кульминацией дня стал региональный чемпионат по оказанию первой помощи, который «Мосволонтер» провел совместно с Красным Крестом. Школьники и студенты колледжей на время решали ситуационные задачи с декорациями, имитацией ран и крови — все максимально приближено к реальности.

«Сегодня мы находимся на площадке, где собрались люди, для которых помощь — это профессия и призвание, — подвела итог ведущая форума Дарья Сокова. — И ощущение, что сердце большого города сегодня здесь, в этом зале».

Форум завершился, но добрые дела только начинаются. Как точно сказала Людмила Болилая: «Человеку нужен человек». И в Москве таких людей с каждым годом становится все больше.